Horoscop tarot 11–17 mai 2026: Împărăteasa și Luna Nouă aduc una dintre cele mai puternice energii ale lunii

Energia acestei săptămâni îi îndeamnă pe nativi să nu forțeze lucrurile, chiar dacă mijlocul săptămânii poate aduce agitație sau nerăbdare. Odată cu Luna Nouă în Taur de sâmbătă, universul favorizează manifestarea dorințelor, noile începuturi și intențiile clare.

Berbec

Cartea tarot a săptămânii: Carul

Berbecii intră într-o săptămână în care energia și ambiția rămân la cote ridicate. Cartea Carul arată că nativii merg înainte cu viteză, însă acum trebuie să fie mai atenți la direcția în care își investesc energia.

Luna Nouă în Taur de sâmbătă îi ajută să își stabilească obiective clare, mai ales în plan financiar sau profesional. Perseverența va fi cheia succesului.

Taur

Cartea tarot a săptămânii: Marea Preoteasă

Pentru Tauri, ultima parte a sezonului lor zodiacal vine cu revelații importante. Marea Preoteasă le transmite să nu mai caute răspunsuri la ceilalți și să își asculte instinctul.

Luna Nouă din semnul lor transformă ziua de sâmbătă într-un moment ideal pentru stabilirea unor intenții importante legate de viitor, iubire sau carieră.

Gemeni

Cartea tarot a săptămânii: Opt de Spade

Gemenii pot simți că sunt blocați într-o situație pe care o analizează excesiv. Opt de Spade arată că problema principală nu este lipsa soluțiilor, ci tendința de a complica lucrurile.

Săptămâna aceasta le cere să își asculte mai mult instinctele și corpul, nu doar mintea.

Rac

Cartea tarot a săptămânii: Roata Norocului

Pentru Raci, lucrurile încep să se așeze în favoarea lor. Roata Norocului este unul dintre cele mai bune semne tarot și indică schimbări benefice, oportunități și șanse neașteptate.

Chiar dacă apar emoții sau îndoieli la mijlocul săptămânii, nativii nu trebuie să renunțe la ceea ce își doresc.

Leu

Cartea tarot a săptămânii: Șase de Cupe

Leii pot retrăi emoții legate de trecut. O persoană importantă poate reapărea sau anumite amintiri pot reveni puternic în atenția lor.

Cartea Șase de Cupe vorbește despre nostalgie, dar și despre lecțiile trecutului. Luna Nouă îi ajută să redescopere lucrurile care îi făceau fericiți.

Fecioară

Cartea tarot a săptămânii: Patru de Monede, inversat

Pentru Fecioare, mesajul este clar: trebuie să renunțe la nevoia de control excesiv.

Cartea inversată arată că țin prea strâns de o situație, de o frică sau de o idee care nu le mai face bine. Universul le cere să lase lucrurile să curgă natural.

Balanță

Cartea tarot a săptămânii: Îndrăgostiții

Balanțele au parte de o săptămână intensă emoțional, în care relațiile devin tema principală.

Cartea Îndrăgostiții vorbește despre alegeri importante, apropiere și clarificări în iubire. Unele relații se pot consolida, iar altele pot ajunge într-un punct decisiv.

Scorpion

Cartea tarot a săptămânii: Moartea

Pentru Scorpioni, această carte nu anunță ceva negativ, ci o transformare majoră.

Moartea simbolizează finalul unui capitol și începutul altuia. Scorpionii lasă în urmă situații toxice, oameni sau obiceiuri care îi țineau pe loc.

Săgetător

Cartea tarot a săptămânii: Nebunul

Săgetătorii intră într-o perioadă a curajului și a noilor începuturi.

Nebunul aduce spontaneitate, aventură și dorința de libertate. Este o săptămână excelentă pentru schimbări, decizii îndrăznețe și experiențe noi.

Capricorn

Cartea tarot a săptămânii: Zece de Monede

Pentru Capricorni, accentul cade pe stabilitate și siguranță.

Cartea indică succes financiar, susținere din partea familiei sau consolidarea unui proiect important. Luna Nouă poate aduce și vești bune legate de bani.

Vărsător

Cartea tarot a săptămânii: Steaua

Vărsătorii primesc una dintre cele mai optimiste cărți tarot.

Steaua aduce speranță, vindecare și claritate. Este o perioadă în care lucrurile încep să capete sens, iar nativii își recapătă încrederea în viitor.

Pești

Cartea tarot a săptămânii: Luna

Pentru Pești, săptămâna vine cu intuiție puternică, dar și cu confuzie emoțională.

Cartea Luna îi avertizează să nu creadă tot ceea ce aud sau presupun. Unele situații nu sunt încă suficient de clare, iar răbdarea va fi esențială.