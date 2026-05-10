Horoscop tarot 11–17 mai 2026: Împărăteasa și Luna Nouă aduc una dintre cele mai puternice energii ale lunii

Energia acestei săptămâni îi îndeamnă pe nativi să nu forțeze lucrurile, chiar dacă mijlocul săptămânii poate aduce agitație sau nerăbdare. Odată cu Luna Nouă în Taur de sâmbătă, universul favorizează manifestarea dorințelor, noile începuturi și intențiile clare.
Berbec
Cartea tarot a săptămânii: Carul
Berbecii intră într-o săptămână în care energia și ambiția rămân la cote ridicate. Cartea Carul arată că nativii merg înainte cu viteză, însă acum trebuie să fie mai atenți la direcția în care își investesc energia.
Luna Nouă în Taur de sâmbătă îi ajută să își stabilească obiective clare, mai ales în plan financiar sau profesional. Perseverența va fi cheia succesului.
Taur
Cartea tarot a săptămânii: Marea Preoteasă
Pentru Tauri, ultima parte a sezonului lor zodiacal vine cu revelații importante. Marea Preoteasă le transmite să nu mai caute răspunsuri la ceilalți și să își asculte instinctul.
Luna Nouă din semnul lor transformă ziua de sâmbătă într-un moment ideal pentru stabilirea unor intenții importante legate de viitor, iubire sau carieră.
Gemeni
Cartea tarot a săptămânii: Opt de Spade
Gemenii pot simți că sunt blocați într-o situație pe care o analizează excesiv. Opt de Spade arată că problema principală nu este lipsa soluțiilor, ci tendința de a complica lucrurile.
Săptămâna aceasta le cere să își asculte mai mult instinctele și corpul, nu doar mintea.
Rac
Cartea tarot a săptămânii: Roata Norocului
Pentru Raci, lucrurile încep să se așeze în favoarea lor. Roata Norocului este unul dintre cele mai bune semne tarot și indică schimbări benefice, oportunități și șanse neașteptate.
Chiar dacă apar emoții sau îndoieli la mijlocul săptămânii, nativii nu trebuie să renunțe la ceea ce își doresc.
Leu
Cartea tarot a săptămânii: Șase de Cupe
Leii pot retrăi emoții legate de trecut. O persoană importantă poate reapărea sau anumite amintiri pot reveni puternic în atenția lor.
Cartea Șase de Cupe vorbește despre nostalgie, dar și despre lecțiile trecutului. Luna Nouă îi ajută să redescopere lucrurile care îi făceau fericiți.
Fecioară
Cartea tarot a săptămânii: Patru de Monede, inversat
Pentru Fecioare, mesajul este clar: trebuie să renunțe la nevoia de control excesiv.
Cartea inversată arată că țin prea strâns de o situație, de o frică sau de o idee care nu le mai face bine. Universul le cere să lase lucrurile să curgă natural.
Balanță
Cartea tarot a săptămânii: Îndrăgostiții
Balanțele au parte de o săptămână intensă emoțional, în care relațiile devin tema principală.
Cartea Îndrăgostiții vorbește despre alegeri importante, apropiere și clarificări în iubire. Unele relații se pot consolida, iar altele pot ajunge într-un punct decisiv.
Scorpion
Cartea tarot a săptămânii: Moartea
Pentru Scorpioni, această carte nu anunță ceva negativ, ci o transformare majoră.
Moartea simbolizează finalul unui capitol și începutul altuia. Scorpionii lasă în urmă situații toxice, oameni sau obiceiuri care îi țineau pe loc.
Săgetător
Cartea tarot a săptămânii: Nebunul
Săgetătorii intră într-o perioadă a curajului și a noilor începuturi.
Nebunul aduce spontaneitate, aventură și dorința de libertate. Este o săptămână excelentă pentru schimbări, decizii îndrăznețe și experiențe noi.
Capricorn
Cartea tarot a săptămânii: Zece de Monede
Pentru Capricorni, accentul cade pe stabilitate și siguranță.
Cartea indică succes financiar, susținere din partea familiei sau consolidarea unui proiect important. Luna Nouă poate aduce și vești bune legate de bani.
Vărsător
Cartea tarot a săptămânii: Steaua
Vărsătorii primesc una dintre cele mai optimiste cărți tarot.
Steaua aduce speranță, vindecare și claritate. Este o perioadă în care lucrurile încep să capete sens, iar nativii își recapătă încrederea în viitor.
Pești
Cartea tarot a săptămânii: Luna
Pentru Pești, săptămâna vine cu intuiție puternică, dar și cu confuzie emoțională.
Cartea Luna îi avertizează să nu creadă tot ceea ce aud sau presupun. Unele situații nu sunt încă suficient de clare, iar răbdarea va fi esențială.