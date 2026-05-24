Horoscop tarot, 25-31 mai 2026: Roata Norocului și Luna Albastră schimbă destinul zodiilor

Cartea colectivă a săptămânii este Roata Norocului, simbol al schimbărilor de destin, al noilor începuturi și al momentelor care pot schimba complet direcția unei vieți.

Energia este amplificată de rara Lună Albastră în Săgetător, care apare pe 31 mai și marchează un punct de cotitură pentru multe zodii. Finaluri, revelații, decizii importante și șanse neașteptate pot apărea exact când nimeni nu se așteaptă.

Berbec – Puterea

Săptămâna începe tensionat pentru Berbeci, mai ales din cauza unor conflicte sau frustrări care pot ieși la suprafață. Cartea Puterea transmite însă un mesaj clar: calmul și autocontrolul vor face diferența.

Nu reacționa impulsiv la provocările din primele zile ale săptămânii. Până la Luna Plină din Săgetător, vei realiza cât de important a fost să îți păstrezi echilibrul și să nu intri în jocurile altora.

Taur – Patru de Monede

Taurii țin prea strâns de ceva sau de cineva. Cartea Patru de Monede arată că teama de pierdere poate deveni o piedică în calea evoluției personale.

Venus în Rac aduce însă confort emoțional și ocazia de a te deschide mai mult față de cei apropiați. Uneori, vulnerabilitatea poate aduce exact liniștea pe care o cauți.

Gemeni – Magicianul

Este sezonul tău, iar Magicianul confirmă că ai toate instrumentele necesare pentru a reuși. Ideile, carisma și inteligența sunt de partea ta.

Totuși, săptămâna aceasta nu este suficient doar să vorbești despre planurile tale. E momentul să faci primul pas concret. Luna Albastră din Săgetător poate aduce un moment decisiv într-o relație importantă.

Rac – Împărăteasa

Venus tranzitează zodia Racului și amplifică energia iubirii, grijii și conexiunilor sincere. Împărăteasa te îndeamnă să petreci mai mult timp cu oamenii dragi și să îți asculți emoțiile.

În același timp, nu uita să te răsfeți și pe tine. Finalul săptămânii vine cu satisfacții legate de un proiect sau un obiectiv pentru care ai muncit mult.

Leu – Asul de Bâte

Leii primesc una dintre cele mai bune cărți ale săptămânii. Asul de Bâte aduce energie nouă, inspirație și oportunități neașteptate.

Nu mai aștepta momentul perfect. Luna Albastră favorizează curajul și inițiativele îndrăznețe. Tot ce începi acum are șanse reale să crească spectaculos.

Fecioară – Pajul de Monede

Fecioarele trebuie să analizeze atent informațiile și oportunitățile care apar în această perioadă. Pajul de Monede vorbește despre învățare, răbdare și decizii bine calculate.

Pune întrebări, observă detaliile și nu te grăbi să tragi concluzii. Luna Plină de duminică îți va aduce claritate într-o situație care te-a pus pe gânduri.

Balanță – Doi de Cupe

Pentru Balanțe, relațiile devin tema principală a săptămânii. Doi de Cupe simbolizează conexiuni sincere, conversații profunde și apropiere emoțională.

Dacă există subiecte sensibile pe care le-ai evitat, acum este momentul să le abordezi. Luna Albastră în Săgetător scoate adevărul la suprafață.

Scorpion – Opt de Cupe

Scorpionii sunt puși în fața unei despărțiri emoționale sau a unei renunțări necesare. Opt de Cupe indică faptul că ceva ce odată conta foarte mult nu mai este benefic acum.

Poate fi greu să accepți schimbarea, însă Luna Plină din Săgetător confirmă ceea ce deja simți în interior: este timpul să mergi mai departe.

Săgetător – Luna

Cartea Luna apare exact în săptămâna în care are loc rara Lună Albastră în semnul tău zodiacal. Este un semn extrem de puternic.

Intuiția ta este la cote maxime și trebuie să ai încredere în ceea ce simți, chiar dacă nu toate răspunsurile sunt clare încă. Emoțiile devin ghidul tău principal în aceste zile.

Capricorn – Șapte de Monede

Capricornii primesc un mesaj simplu: ai muncit suficient, acum trebuie să ai răbdare. Șapte de Monede arată că rezultatele apar, dar nu peste noapte.

Finalul săptămânii aduce recunoaștere și satisfacția că eforturile tale încep, în sfârșit, să dea roade.

Vărsător – Steaua

Steaua este una dintre cele mai optimiste cărți din tarot și anunță speranță, vindecare și noi perspective.

Chiar dacă începutul săptămânii poate părea tensionat, lucrurile se așază în favoarea ta. Nu lăsa pesimismul să îți umbrească oportunitățile.

Pești – Zece de Cupe

Pentru Pești, săptămâna vine cu bucurii emoționale și împliniri sufletești. Zece de Cupe este cartea fericirii, a armoniei și a visurilor care încep să devină realitate.

Luna Albastră poate aduce vești importante sau o schimbare care îți confirmă că te afli pe drumul potrivit. Bucură-te de prezent și nu te teme de ceea ce urmează.