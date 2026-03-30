Horoscop de tarot, aprilie 2026: Abordează orice eșecuri sau întârzieri cu determinare

Cu Saturn în Berbec pe tot parcursul lunii, fiecare energie planetară se exprimă cu rezervă. Aceasta poate însemna rezultate întârziate atunci când se elimină barierele după Luna plină. De asemenea, poate implica începuturi lente atunci când Luna nouă te îndeamnă să acționezi rapid.

Într-o notă pozitivă, Împăratul simbolizează energia războinică, ceea ce înseamnă că cea mai bună modalitate pentru fiecare semn astrologic de a aborda orice eșecuri sau întârzieri este cu determinare.

Berbec

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Berbec: Regele de Cupe, inversat

Luna plină în Balanță din 2 aprilie deschide luna cu tine pregătit să eliberezi vechi tipare și probleme legate de o relație, probabil romantică, dar ar putea implica și un parteneriat de afaceri. Regele de Cupe, inversat, semnalează o supraîncărcare emoțională, determinându-te să-ți stabilizezi lumea interioară înainte de a acționa în această lună. Stabilitatea te ajută să eviți deciziile impulsive, mai ales când vine vorba de cheltuieli.

Cu Marte intrând în Berbec pe 9 aprilie, s-ar putea să te simți zgomotos emoțional, Berbec. Nu numai că este luna ta de naștere, dar este și începutul primăverii. Dacă te-ai agățat de trecut prea mult timp, sunt șanse mari să te eliberezi de el și să o iei de la capăt luna aceasta, după ce Mercur intră în Berbec pe 15 aprilie.

Acordă-ți spațiu pentru a înțelege ce simți sub suprafață și lasă lucrurile să iasă la suprafață pentru vindecare în jurul Lunii Noi în Berbec pe 17 aprilie. Claritatea emoțională vine după ce Venus intră în Gemeni pe 24 aprilie. Folosește onestitatea emoțională pentru a-ți evalua motivele și a învăța despre tine.

Taur

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Taur: Doi de Baghete, inversat

Cartea ta de tarot pentru aprilie este Doi de Baghete, inversat, care este despre a fi distras și dezorganizat. Poate fi mai ușor să pierzi din vedere obiectivele tale în această lună, dar Luna Plină în Balanță pe 2 aprilie dezvăluie unde în viața ta ești ușor de distras în acest moment.

Până când Marte intră în Berbec pe 9 aprilie, vezi ce trebuie să se schimbe și cum să te reinventezi. Cu Mercur intrând în Berbec în săptămâna din 15 aprilie, stabilește ce te face să te simți frumos pe dinăuntru și pe dinafară. În loc să te grăbești să faci ceea ce vrei, fii intenționat și gândește-te înainte de a te angaja să te alături unui grup sau unei relații sociale pe termen lung.

Odată ce Soarele intră în zodia ta pe 20, ești gata să explorezi dualitatea prieteniilor (și a iubirii). Scopul tău nu este să câștigi prietenii, ci să găsești oameni care se conectează cu tine organic pentru ceea ce ești, nu pentru ceea ce ești capabil să oferi.

Viața intenționată va face mult mai ușoară gestionarea schimbării de energie provenită de la Uranus care părăsește zodia ta și intră în Gemeni pe 26. Găsește ceea ce îți place și ține-te de el fără să te simți frustrat sau blocat în ceva pentru că ți-ai dat cuvântul.

Gemeni

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Gemeni: Trei de Spade, inversat

Cartea ta de tarot pentru aprilie este Trei de Spade, inversat, care este o modalitate frumoasă de a începe primăvara. Când este inversat, Trei de Spade este despre iertare și vindecare după trădare emoțională.

După Luna Plină în Balanță din 2, s-ar putea să realizezi că un prieten sau o persoană iubită nu a fost tot ceea ce credeai că va fi. S-ar putea să-ți ia ceva timp să procesezi adevărul. Cu toate acestea, odată ce planeta ta conducătoare intră în Berbec pe 15, detașarea de ceea ce îți aduce durere emoțional îți permite să-ți recâștigi sentimentul de putere și autocontrol.

Alege-ți prietenii cu înțelepciune, dar și realizează că nu toată lumea poate fi ca tine. Loialitatea și standardele înalte în ceea ce privește relațiile pot face dificilă iertarea sau renunțarea la o ranchiună. Cu toate acestea, Luna Nouă din 17 te ajută să te predai sorții, oamenilor și situațiilor deopotrivă, astfel încât să-ți poți descoperi destinul. Vindecarea ta se accelerează odată ce Venus intră în zodia ta pe 24.

Rac

Carte de tarot lunară pentru Rac, aprilie 2026: Împărăteasa, inversată

Luna aprilie este despre îngrijirea de sine și iubirea de sine prin ritualuri zilnice pentru sănătatea ta, atât fizică, cât și mentală. Împărăteasa inversată simbolizează îngrijirea de sine, iar în această lună, ești motivat să faci tot ce trebuie să faci pentru a-ți îmbunătăți viața.

Dacă ai relații negative sau situații care creează stres, lucrează la abordarea lor în jurul Lunii Pline în Balanță, pe 2 aprilie. Odată ce aceste lucruri sunt gestionate, poți începe să iei măsurile necesare pentru a crea viața pe care ți-o dorești. Acordă atenție vocii tale interioare, mai ales după ce Mercur intră în sectorul tău social pe 15.

Poți face niște conexiuni de înaltă calitate în noi cercuri sociale prin prezentări de la prieteni, un partener sau o persoană nouă cu care te întâlnești în jurul datei de 20 aprilie, când Soarele intră în Taur. Acesta este un moment excelent pentru tine să rămâi activ și să te implici în activități în aer liber, mai degrabă decât să fii închis în fața unui ecran acasă. Fă ce este mai bine pentru tine și vei avea un început excelent înainte ca vara să intre în viteză maximă.

Leu

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Leu: Regele de Cupe

Regele de Cupe sugerează că înveți să rămâi calm sub presiune în aprilie, Leu. Ești mai stabil în modul în care gestionezi oamenii și stresul, iar Marte în Berbec pe 9 te încurajează să rămâi puternic în fața adversității. Iei conversațiile în serios și nu lași tensiunea să te domine. În schimb, abordezi conversațiile cu intenția de a ajunge la un rezultat.

Cultivând stăpânirea de sine și permițându-i pe ceilalți să-și urmeze propriile căi, rămâi cu picioarele pe pământ și în pace. Când planeta comunicării și gândirii, Mercur, intră în Berbec pe 17, conștiința de sine te ajută să acționezi cu compasiune și să devii cineva în care oamenii pot avea încredere și în care se pot destăinui. Nu pierzi din vedere relația sau scopul atunci când lucrezi la soluții.

La începutul sezonului Taurului, pe 20, conduci cu maturitate. Chiar dacă treci prin câteva teste pe parcurs, te dovedești inteligent emoțional.

Fecioară

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Fecioară: Cinci de Baghete

Aprilie aduce puțină fricțiune în viața ta, Fecioară, dar nu toate conflictele sunt negative. Crești din experiențele tale. Cinci de Baghete reflectă priorități concurente și opinii mixte.

Probabil vei experimenta momente în această lună când colaborarea pare mai dificilă decât ar trebui. Dacă te simți atras în câteva direcții diferite în jurul datei de 9, respiră adânc și ai răbdare. În loc să încerci să îndeplinești fiecare angajament, observă unde pierzi energie și începe să te retragi.

După data de 15, Mercur în sectorul tău de carieră îți amintește că ai mai mult control decât îți dai seama. Alege ce să faci cu timpul tău, în loc să lași timpul să dicteze ce vei face. Poți restabili echilibrul în loc să încerci să gestionezi lucrurile singur.

Balanță

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Balanță: Pustnicul

Luna se deschide cu Luna Plină în zodia ta, așa că este timpul să renunți la vechile obiceiuri și rutine care nu te ajută prea mult pe termen lung. Aprilie este despre a te uita în interior, Balanță. Cartea de tarot Pustnicul este despre autoreflecție, așa că este timpul să faci un pas înapoi și să evaluezi ce contează cu adevărat în viața ta.

Programează-ți zilnic timp liniștit și folosește-l pentru a scrie sau a scrie în jurnal, mai ales odată ce Marte se află în sectorul tău de relații pe 9. Învață să te simți confortabil în tăcere și să cultivi îndrumarea internă, plasând-o mai presus de validarea externă. Creează o listă de lucruri și situații la care ai vrea să te gândești, cum ar fi relațiile tale, scopul vieții și prioritățile.

Odată ce Venus intră în Gemeni pe 24 aprilie, la doar câteva zile după începerea sezonului Taurului, ești mai puțin atașat de rezultat și mai intrigat de procesul în sine.

Scorpion

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Scorpion: Magicianul, inversată

Cartea de tarot Magicianul inversată indică un potențial blocat, Scorpion, și este timpul să înlături obstacolele din calea succesului tău. Acordă atenție unde se simte energia ta împrăștiată și unde faci mai mult decât este necesar.

Acceptă avantajul analitic al lui Mercur și pe 15. Caută modalități de a face troc și schimb de servicii cu cineva cunoscut în scopuri de afaceri și deleagă sarcini pe care le poți plăti pe cineva să le facă în locul tău.

La începutul sezonului Taur din acest an, pe 20 aprilie, aliniază-ți obiectivele și intențiile cu visele tale pentru a te îmbunătăți. Cu Pluto direct în Vărsător, concentrarea pe termen lung îți consolidează relațiile și te ajută să fii eficient.

Săgetător

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Săgetător: Cavalerul de Cupe

Săgetător, romantismul și conexiunea emoțională se îmbunătățesc în aprilie. Cavalerul de Cupe reprezintă romantismul și farmecul schimbate în situații sociale.

Prioritizezi onestitatea emoțională luna aceasta. Conversațiile îți permit să exprimi ceea ce îți dorești și de ce contează pentru tine. Încearcă să nu faci compromisuri sau să-ți justifici gândurile, mai ales în timpul sezonului Marte în Berbec, după data de 9. Nu vrei să-ți autocenzurezi ideile. Luna Nouă din această lună, pe 17, adâncește inteligența emoțională și consolidează parteneriatele construite pe respect reciproc și acceptare.

Spre sfârșitul lunii, odată ce Venus intră în Gemeni, urmată de Uranus, lucrurile încep să se schimbe cu adevărat. Întâlnești un potențial partener sau vezi îmbunătățiri într-o relație existentă. Pot exista conversații semnificative și discuții deschise despre viitor.

Capricorn

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Capricorn: Șapte de Baghete

Luna aceasta, Șapte de Baghete evidențiază determinarea și curajul mental. După Luna Plină în Balanță pe 2, o limită este contestată. La mijlocul lunii aprilie, după ce Marte intră în Berbec pe 9, vezi cât de puternic ești emoțional, iar provocările îți întăresc forța interioară și tăria de caracter.

În jurul datei de 20 aprilie, la începutul sezonului Taur, respectul urmează capacității tale de a rămâne consecvent în ceea ce privește limitele tale. Limita pe care o stabilești când Mercur părăsește Peștii pe 15 primește un impuls, dar Uranus în Gemeni cu Venus la sfârșitul lunii arată cum tensiunea începe să se rezolve, nu neapărat pentru că oamenii sunt de acord, ci pentru că se adaptează.

Perseverența este punctul tău forte, Capricornule. Totuși, deoarece acest an este despre inteligența emoțională și sensibilitate, ai grijă să nu devii rigid sau dezagreabil atunci când îți menții poziția în această lună. Autoritatea ta vorbește de la sine și o reflecti printr-o încredere liniștită, înrădăcinată în încrederea în sine.

Vărsător

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Vărsător: Regele Baghetelor, inversat

Aprilie îți testează încrederea, Vărsător, mai ales dacă ești cel care are întotdeauna un plan de joc. Regele Baghetelor inversat este despre deciziile conduse de ego și leadership.

Dacă lucrurile par incerte în timpul lui Marte în Berbec începând cu data de 9, mișcă-te cu echilibru. Acțiunile tale vorbesc de la sine, iar luna aceasta îți reții gândurile și opiniile până când te-ai gândit cu atenție la situație. Respectul de tine însuți, mai ales după sezonul Lunii Noi și al Taurului, te ajută să conduci cu consecvență, iar oamenii par să reacționeze mai bine la puterea ta interioară.

Pești

Carte de tarot lunară aprilie 2026 pentru Pești: Roata Norocului

Roata Norocului este despre sincronizare și despre învățarea de a lucra cu ceea ce se schimbă, mai degrabă decât despre încercarea de a controla rezultatul. Un stellium de planete în Berbec în luna aprilie aduce ceva neașteptat în calea ta sau dezvăluie ce necesită îmbunătățiri pentru a-l stabiliza.

Ai parte de o verificare fermă a realității luna aceasta, Pești. Dacă rămâi deschis la minte și flexibil, vei vedea cum viața se desfășoară în mod natural, într-un mod care te avantajează, după ce Luna Nouă are loc la sfârșitul lunii. Acesta este momentul în care finanțele încep să se îmbunătățească.

Adaptarea rapidă la schimbare te pune într-o poziție mai bună decât cea în care erai la începutul anului. Vei vedea unele dintre aceste îmbunătățiri în viața ta de familie atunci când Venus și Uranus vor intra în Gemeni între 24 și 26, potrivit yourtango.com.

