Horoscop tarot săptămânal: Ce spun cărțile pentru zodia ta între 2–8 martie 2026

Apariția cărții Luna (energie specifică zodiei Pești) este extrem de semnificativă, mai ales că Marte intră în Pești pe 2 martie, iar pe 3 martie are loc Eclipsa de Lună Plină în Fecioară.

Această combinație astrală ne încurajează să ne urmăm intuiția, deoarece ea ne poate aduce împliniri mult peste așteptări. Intrarea lui Venus în Berbec pe 6 martie îi determină pe mulți să își asume riscuri în dragoste, carieră, bani sau chiar în felul în care se prezintă în lume. Întrebarea-cheie a săptămânii este: ce riști pentru a câștiga mai mult?

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea săptămânii: Opt de Cupe

Berbecii sunt pregătiți nu doar să riște, ci și să încerce din nou. Marte în Pești te motivează să acționezi, iar Venus în Berbec îți oferă curajul de a acorda o a doua șansă unei situații sau persoane. Ai claritate și încredere totală în decizia ta.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cărți: Șase de Monede & Patru de Bâte (răsturnată)

Pentru Tauri, săptămâna aduce o luptă interioară. Ești atras de schimbare, dar te temi că aceasta contrazice valorile tale. Eclipsa din Fecioară te asigură că nu este egoism să îți dorești mai mult. Poți avea totul — dacă accepți.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea săptămânii: Judecata

Gemenii pot simți îndoială de sine, dar vești importante sosesc în jurul datei de 3 martie. Dacă ai Ascendent în Gemeni, oportunitățile apar atât în viața personală, cât și profesională. Este o săptămână a clarificărilor.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cărți: Carul & Regele de Cupe

Racii sunt susținuți astral. Reușești atunci când acționezi cu intenție și îți valorifici talentele ascunse. Chiar dacă săptămâna este intensă, finalul ei aduce satisfacție și confirmări importante.

Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea săptămânii: Asul de Bâte (răsturnat)

Pentru Lei, o oportunitate ratată a fost, de fapt, o protecție. Ai evitat o situație care te-ar fi putut afecta. Universul te-a ferit de un drum greșit.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cărți: Trei de Săbii & Diavolul

Fecioarele rup tipare vechi. Deși unii pot fi deranjați de deciziile tale, Eclipsa de Lună Plină în zodia ta îți arată clar că nu făceai decât să îți urmezi destinul. Nu lăsa vinovăția să te oprească.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea săptămânii: Regele de Cupe

Este momentul să îți asumi rolul pentru care ai fost pregătit. Odată cu Venus în Berbec, relațiile tale pot trece prin schimbări importante, mai ales dacă ai Ascendent în Balanță.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cărți: Nouă de Bâte, Paj de Săbii & Cavaler de Monede

Scorpionii sunt încurajați să își asume riscuri. Credința ta este testată, dar ești protejat. Spune ce gândești și mergi înainte cu încredere.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea săptămânii: Steaua (răsturnată)

Ai pierdut temporar speranța, dar tranzitele lui Marte și Venus te împing să acționezi. Universul îți trimite semnale clare că este timpul să revii la visurile tale.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea săptămânii: Opt de Cupe

Ieșirea din zona de confort este inevitabilă. Deși preferi stabilitatea, săptămâna aceasta te provoacă să încerci ceva nou. O persoană apropiată te va ajuta să vezi lucrurile diferit.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea săptămânii: Trei de Săbii (răsturnată)

Vărsătorii evită conflictele, dar învață să vadă adevărul complet într-o relație. Este o perioadă de acceptare și maturizare emoțională.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea săptămânii: Șase de Bâte

La mulți ani, Pești! Aceasta este cea mai spectaculoasă săptămână pentru tine. Succesul, recunoașterea și abundența karmică sunt de partea ta. Tot ce faci acum are potențial de victorie. Îndrăznește.