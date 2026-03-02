Zelenski spune că oferă ajutor pentru oprirea dronelor iraniene în schimbul unui armistițiu cu Rusia

Patru ani de invazie la scară largă a Rusiei au permis Kievului să dezvolte o expertiză unică în interceptarea dronelor, multe dintre ele de fabricație iraniană Shahed, utilizate în prezent împotriva unor țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită, a declarat președintele ucrainean, luni.

„Aș sugera următoarele: liderii din Orientul Mijlociu au relații bune cu rușii”, a spus Zelenski pentru Bloomberg prin telefon din Kiev. „Ei pot cere rușilor să implementeze un armistițiu de o lună.”

Odată ce armistițiul este în vigoare, „vom trimite cei mai buni operatori ai noștri de interceptare a dronelor către țările din Orientul Mijlociu”, a adăugat el. Armistițiul ar putea fi stabilit și pentru două luni sau două săptămâni „pentru a ajuta țările din Orientul Mijlociu să protejeze civilii.”

Zelenski a făcut această ofertă improbabilă după ce orașe din Orientul Mijlociu, inclusiv Dubai, au devenit ținte ale atacurilor cu drone și rachete iraniene în weekend, ca represalii pentru loviturile militare ale SUA și Israel care au ucis liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, și alți oficiali de rang înalt.

Rusia a respins în mod repetat apelurile președintelui american Donald Trump pentru un armistițiu în Ucraina, în timp ce Washingtonul a încercat să intermedieze un acord de pace, iar motivele pentru care Putin ar fi de acord acum rămân neclare.

Președintele rus a avut o serie de convorbiri telefonice cu liderii statelor din Golf afectate de atacurile iraniene luni, inclusiv cu Bahrain, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Moscova este de asemenea „în contact constant cu conducerea iraniană.”

„Cu siguranță, EAU, Arabia Saudită, Qatar au relații bune, în primul rând economice, cu Putin”, a spus Zelenski.

„Putem ajuta Israelul în același mod”, a concluzionat el.

(sursa: Mediafax)