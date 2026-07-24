Horoscop de weekend, 25-26 iulie 2026: Mercur iese din retrogradare, iar Leii sunt regii petrecerii

Practic, dacă ați spus prostii, ați trimis mesaje pe persoana greșită sau ați pierdut vreun bagaj în ultima lună, weekendul ăsta e amnistia cosmică. În plus, Neptun retrograd și Pluto retrograd se aliniază armonios duminică, exact genul de energie care te face să visezi cu ochii deschiși la o viață complet diferită - poate chiar s-o și începi.

Berbec - Weekendul te prinde consolidând, nu lansând proiecte noi. Ai muncit constant toată luna, iar acum vine recunoașterea - discret, dar meritat. În dragoste, forța ta stă în răbdare, nu în ofensivă. Rezolvă sâmbătă orice chestiune financiară rămasă în coadă de pește, apoi relaxează-te - luna se închide cu mai mult teren câștigat decât ai deschis-o.

Taur - Culegi acum ce ai plantat toată luna: recunoaștere liniștită, dar sigură, pentru munca depusă constant. Sâmbătă se rezolvă și o mică problemă financiară, mai mult simbolică decât materială, dar te va bucura oricum. O chestiune de familie se aplanează exact prin răbdarea ta caracteristică taur.

Gemeni - E weekendul vostru cu majuscule - Mercur, planeta voastră conducătoare, devine direct chiar în zodia voastră! Claritatea revine, iar relațiile personale se adâncesc atunci când alegeți sinceritatea, nu doar spiritul vostru de glumeț. Momentumul vine liniștit spre finalul weekendului, dar de data asta pare să rămână.

Rac - Închideți frumos luna iulie - profesional, recunoașterea vine pe rutina ei normală, fără să trebuiască s-o forțați. Fiți atenți cu banii sâmbătă, mai ales dacă e vorba de o chestiune legată de familie, aflată aproape de rezolvare. La mijlocul weekendului, ceva purtat de mult timp în suflet primește, în sfârșit, o rezolvare caldă.

Leu - E sezonul vostru, iar Jupiter vă poartă coroana anul ăsta - practic sunteți cei mai norocoși din tot zodiacul chiar acum. Nu stați, însă, cu mâinile în sân așteptând ca lucrurile să pice din cer - construiți-vă activ weekendul. Energie, vitalitate și o doză sănătoasă de atenție din partea celorlalți - bucurați-vă de ea.

Fecioară - Ați simțit deja, în ultimele săptămâni, o „vibrație" diferită în viața voastră - weekendul ăsta confirmă că nu vi s-a părut. E momentul potrivit pentru organizare și pentru a pune ordine în detaliile pe care le-ați amânat. Nimic spectaculos, dar totul se așază exact unde trebuie.

Balanță - Una dintre cele mai norocoase zodii ale săptămânii! Luna în Balanță de la începutul săptămânii v-a pus întrebarea „ce înseamnă, de fapt, iubirea pentru mine" - iar acum aveți răspunsul mai clar. Energia romantică e puternică, relațiile existente primesc un boost binevenit, iar pentru cei singuri, weekendul e ideal pentru reflecție, nu pentru vânătoare disperată.

Scorpion - Weekendul vă cere să priviți dincolo de suprafață înainte de decizii emoționale sau financiare importante - iar mijlocul lui aduce un moment pasional, care întărește o legătură deja existentă. Pentru cei singuri, e momentul ideal să reflectați la trecut, să învățați din el și să închideți definitiv un capitol.

Săgetător - Luna intră în zodia voastră duminică, aducând optimism, chef de călătorie și o perspectivă mult mai largă asupra viitorului. Una dintre cele mai bune zodii ale săptămânii, cu Jupiter în Leu care vă amintește exact de câtă putere dispuneți. Abandonați mentalitatea negativă - weekendul e făcut pentru avânt, nu pentru ezitare.

Capricorn - Weekend bun, cu accent pe muncă susținută și dragoste care nu-și abandonează visurile. Duminică, Luna intră în propria voastră zodie, arătându-vă exact unde trebuie să vă mai puneți osul la treabă. Nu e un weekend de relaxat complet - dar e unul productiv, dacă alegeți să fiți.

Vărsător - Pluto retrograd, planeta voastră modernă, formează duminică un aspect armonios cu Neptun - o combinație rară, care vă invită să vă reevaluați visurile și convingerile despre ce e „realist" și ce e „fantezie". Poate exact ce credeați imposibil devine, brusc, plauzibil.

Pești - Neptun, planeta voastră conducătoare, e în centrul evenimentelor astrologice ale weekendului - sextilul cu Pluto vă dă energia necesară să cultivați un vis nou. Un singur avertisment: alegeți să vă asociați doar cu oameni dispuși să vă ofere spațiul de care aveți nevoie ca să vă limpeziți sentimentele.