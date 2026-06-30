Horoscop zilnic, 1 iulie 2026: Berbecii trebuie să amâne schimbările, iar Leii încheie capitole

Berbec

Începutul lunii iulie îți îndreaptă atenția către casă, familie și viața personală. Dacă te gândești la schimbări importante legate de locuință sau proprietăți, este mai bine să le amâni pentru moment. În schimb, perioada este excelentă pentru a revizui planuri mai vechi și pentru a pune ordine în ceea ce ai început deja.

Mercur retrograd te îndeamnă să încetinești ritmul și să privești cu mai multă atenție trecutul. Poți relua legătura cu rude sau persoane dragi și vei descoperi că anumite situații au nevoie doar de o nouă perspectivă. Spre seară, energia devine mai optimistă, iar discuțiile cu prietenii sau planurile de viitor îți readuc entuziasmul.

Taur

Luarea deciziilor nu este la fel de simplă ca de obicei. Ai nevoie de mai mult timp pentru a analiza informațiile și pentru a ajunge la concluziile potrivite. Mercur retrograd favorizează revizuirea proiectelor, studiilor sau planurilor mai vechi, însă cere prudență în comunicare și în chestiunile financiare.

Verifică atent mesajele, contractele și documentele înainte de a le trimite sau semna. În același timp, simți tot mai puternic nevoia de confort și liniște în familie. Spre finalul zilei, vei avea ocazia să faci pași importanți către un obiectiv profesional și să privești cu mai multă încredere spre viitor.

Gemeni

Ziua începe cu nevoia de a-ți reorganiza bugetul și de a analiza mai atent cheltuielile. Mercur retrograd îți cere să revizuiești deciziile financiare și să eviți investițiile făcute în grabă.

În plan personal, descoperi că anumite temeri sau nesiguranțe te împiedică să spui ceea ce simți cu adevărat. Este momentul să renunți la poverile pe care le-ai purtat singur și să ai mai multă încredere în tine. Energia lui Marte îți oferă motivația necesară pentru a merge înainte, iar spre seară vei simți că ai din nou controlul asupra direcției tale.

Rac

Mercur retrograd în zodia ta aduce câteva săptămâni în care pot apărea întârzieri, neînțelegeri sau schimbări de plan. În loc să te grăbești, acordă-ți timp pentru reflecție și verifică de două ori informațiile înainte de a lua o decizie importantă.

Ai nevoie de liniște și de mai mult timp petrecut cu tine însuți. Totodată, anumite relații sau situații sociale îți pot consuma energia mai mult decât este necesar. Spre finalul zilei găsești un echilibru între responsabilitățile cotidiene și nevoia de relaxare, iar acest lucru îți va reda starea de bine.

Leu

Mercur retrograd activează sectorul subconștientului și te face să privești mai atent către trecut. Poți relua proiecte abandonate, poți descoperi răspunsuri pe care le-ai ignorat până acum sau poți încheia capitole care nu îți mai aduc nimic bun.

În același timp, Jupiter aflat în zodia ta îți amplifică dorința de dezvoltare personală și de afirmare. Este o perioadă excelentă pentru introspecție și pentru pregătirea unor planuri importante, chiar dacă lansarea lor va trebui să mai aștepte. Spre seară, relațiile cu cei apropiați devin mai armonioase.

Fecioară

Luna iulie începe cu accent pe obiectivele personale și pe oamenii care îți împărtășesc valorile. Totuși, Mercur, guvernatorul tău, este retrograd până pe 23 iulie, ceea ce înseamnă că pot apărea întârzieri, schimbări de plan sau informații incomplete.

Nu te grăbi să iei decizii definitive. Este un moment foarte bun pentru a-ți reorganiza prioritățile și pentru a reveni asupra unor proiecte mai vechi. Intuiția este extrem de puternică și te poate ghida spre o direcție nouă. Spre finalul zilei, vei simți nevoia să îi ajuți pe cei din jur, iar gesturile tale vor fi apreciate.