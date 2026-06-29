Horoscop zilnic, 30 iunie 2026: Jupiter, planeta norocului, se mută în Leu

Mercur retrograd poate provoca întârzieri, neînțelegeri și schimbări de planuri, astfel că prudența rămâne esențială.

Berbec

Jupiter intră în sectorul iubirii, creativității și distracției, iar următoarele luni pot aduce romantism, inspirație și proiecte de suflet. Vei avea mai mult curaj să te exprimi și să îți urmezi pasiunile. Totuși, Mercur retrograd poate aduce mici probleme în familie sau întârzieri legate de casă. Profită de ocazie pentru a relua planuri mai vechi.

Taur

Se deschide o perioadă excelentă pentru familie și locuință. Jupiter favorizează mutările, renovările, extinderea familiei sau investițiile în confortul personal. Vei găsi mai ușor echilibrul emoțional și vei pune mai mult preț pe timpul petrecut alături de cei dragi. Mercur retrograd îți recomandă să verifici cu atenție documentele și deplasările.

Gemeni

Jupiter îți stimulează comunicarea și dorința de a învăța lucruri noi. Urmează o perioadă favorabilă cursurilor, proiectelor, scrisului și colaborărilor. Relațiile cu frații, vecinii sau colegii se pot îmbunătăți considerabil. Înainte de a lua decizii importante, lasă-l pe Mercur retrograd să își încheie influența.

Rac

După un an petrecut în semnul tău, Jupiter se mută în sectorul banilor și al valorii personale. Pot apărea noi surse de venit sau oportunități profesionale care îți sporesc câștigurile. Este un moment excelent pentru investiții și dezvoltarea talentelor. Evită însă cheltuielile impulsive și proiectele începute în grabă.

Leu

Este una dintre cele mai norocoase perioade din ultimii 12 ani. Jupiter intră în semnul tău și îți oferă șansa unui nou început în aproape toate domeniile vieții. Vei avea mai multă încredere în tine, iar oamenii vor observa mai ușor calitățile tale. Înainte de a face schimbări majore, ține cont că Mercur retrograd poate aduce întârzieri sau informații incomplete.

Fecioară

Jupiter te îndeamnă să încetinești ritmul și să acorzi mai multă atenție vieții interioare. Urmează o perioadă favorabilă vindecării, dezvoltării spirituale și renunțării la tot ceea ce nu îți mai este de folos. Intuiția va deveni unul dintre cele mai puternice atuuri ale tale. Mercur retrograd poate readuce în prim-plan prieteni sau proiecte din trecut, oferindu-ți șansa unor clarificări.

Balanță

Jupiter îți activează sectorul prieteniilor și al planurilor de viitor, deschizând o perioadă excelentă pentru colaborări și proiecte de grup. Vei cunoaște oameni care îți pot influența pozitiv cariera sau viața personală. Unele visuri vechi pot începe să prindă contur. Mercur retrograd te sfătuiește să verifici cu atenție deciziile profesionale înainte de a merge mai departe.

Scorpion

Cariera intră într-o etapă de expansiune. Jupiter îți aduce șanse de promovare, recunoaștere și proiecte importante care îți pot schimba statutul profesional până în vara lui 2027. Superiorii îți vor observa mai ușor meritele. În schimb, Mercur retrograd poate întârzia unele răspunsuri sau aprobări, așa că ai răbdare.

Săgetător

Pentru tine începe una dintre cele mai favorabile perioade ale ultimilor ani. Jupiter îți oferă ocazia să călătorești, să studiezi, să obții certificări sau să începi proiecte cu impact internațional. Vei privi viitorul cu mai mult optimism și încredere. Înainte de a semna documente importante, verifică toate detaliile, deoarece Mercur retrograd poate crea confuzii.

Capricorn

Jupiter îți aduce transformări profunde în plan financiar și emoțional. Pot apărea oportunități legate de credite, investiții, moșteniri sau bani obținuți prin colaborări. Relațiile apropiate se pot consolida, iar încrederea în oameni crește. Totuși, evită deciziile impulsive și discută deschis orice neînțelegere.

Vărsător

Parteneriatele devin tema principală a următorului an. Jupiter favorizează relațiile de cuplu, colaborările și contractele importante. Dacă ești singur, ai șanse mari să întâlnești o persoană care îți poate schimba viața. Mercur retrograd îți cere însă să revizuiești planurile de la locul de muncă și să nu te grăbești cu schimbările.

Pești

Jupiter aduce vești excelente în ceea ce privește munca și sănătatea. Se deschid oportunități profesionale, iar rutina zilnică poate deveni mai eficientă și mai satisfăcătoare. Este un moment bun pentru a adopta un stil de viață mai sănătos și pentru a începe proiecte pe termen lung. În același timp, Mercur retrograd recomandă prudență în program și evitarea deciziilor luate în grabă.