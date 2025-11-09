Cinci zodii norocoase în săptămâna 10–16 noiembrie 2025: Luna în Fecioară și Marte în Săgetător aduc succes, dragoste și noi începuturi

Cinci zodii au parte de o săptămână de aur: Luna Plină în Taur aduce renaștere și putere

Săptămâna 10–16 noiembrie 2025 vine cu o vibrație de reconstrucție și renaștere pentru cinci zodii privilegiate ale horoscopului. După Luna Plină în Taur, Universul ne îndeamnă să devenim maeștri în domeniile noastre și să ne folosim talentele cu înțelepciune.

Pe 13 noiembrie, Luna în Fecioară ne ajută să ne perfecționăm abilitățile și să fim mai atenți la detalii, iar pe 15 noiembrie, Luna în Balanță aduce valuri de romantism și echilibru emoțional.

Tranzitul lui Marte în Săgetător (până pe 15 decembrie) oferă curaj, motivație și energie pentru a profita la maximum de oportunitățile care apar.

♌ Leu

Leii se află în centrul atenției în această săptămână, iar intuiția lor va fi arma secretă spre succes. După Luna Plină în Taur, acești nativi simt că pot trece la nivelul următor, însă astrele îi avertizează să nu se grăbească. Diplomația va fi esențială.

Săptămâna începe cu Luna în Leu, oferindu-le claritate și perspective noi. Este o perioadă perfectă pentru a închide capitole vechi și pentru a cultiva optimismul. Când Luna ajunge în Fecioară, Leii vor fi mai conștienți de valoarea lor și își vor organiza mai bine finanțele.

Spre finalul săptămânii, Luna în Balanță le oferă șansa de a străluci în roluri de conducere. Colaborările profesionale se pot dovedi extrem de fructuoase.

♍ Fecioară

Pentru Fecioare, săptămâna aduce o resetare benefică și o direcție clară spre viitor. Energia Leului le insuflă încredere, dar și dorința de a-și construi o fundație solidă. Totuși, trebuie să evite să se împovăreze cu prea multe sarcini.

Când Luna intră în Fecioară, acești nativi încep să se vadă într-o lumină nouă. Este un moment de autoapreciere și de reconectare cu propriul potențial. Cu Venus în Scorpion, vor avea parte de interacțiuni plăcute, farmec personal și magnetism crescut.

Finalul de săptămână, sub Luna în Balanță, aduce o îmbunătățire a finanțelor și o creștere a stimei de sine. Fecioarele învață să se prețuiască și să-și recunoască meritele.

♐ Săgetător

Pentru Săgetători, începutul sezonului aniversar vine cu o explozie de energie și optimism. Cu Marte în zodia lor, pasiunile și ambițiile capătă forță. Este momentul ideal pentru a-și canaliza energia în proiecte creative sau activități care le aduc bucurie.

Luna în Leu amplifică echilibrul și dorința de dezvoltare personală, iar Luna în Fecioară le oferă șansa de a impresiona prin inteligență și umor. Chiar și Mercur retrograd în Săgetător se dovedește un aliat, ajutându-i să-și exprime ideile cu claritate și profunzime.

Sfârșitul săptămânii, sub Luna în Balanță, le oferă structură, disciplină și motivația necesară pentru a-și atinge obiectivele.

♈ Berbec

Berbecii se bucură de o perioadă efervescentă, plină de inspirație artistică și interacțiuni sociale. Energia lui Marte îi face mai comunicativi și mai deschiși la noi colaborări.

Când Luna ajunge în Fecioară, nativii devin mai atenți la detalii și mai conștienți de responsabilitățile lor. Este momentul potrivit pentru a-și organiza timpul și proiectele.

Spre finalul săptămânii, Luna în Balanță aduce o atmosferă caldă și plină de armonie. Berbecii singuri pot ieși la evenimente, concerte sau expoziții, în timp ce cei aflați într-o relație vor simți o apropiere emoțională profundă.

♎ Balanță

Balanțele sunt îndemnate să lase îndoielile deoparte și să îmbrățișeze curajul. Energia Leului le oferă forța de a se afirma și de a-și consolida relațiile personale.

Săptămâna poate aduce dorința de explorare și socializare – o plimbare prin cartier, o vizită la o cafenea sau la o galerie de artă pot deveni surse de inspirație. Cu Luna în Fecioară, apare nevoia de introspecție și de relaxare acasă, în spațiul propriu.

Când Luna intră în Balanță, nativii își redescoperă farmecul și își cultivă dragostea de sine. Este un moment de echilibru și armonie, perfect pentru a se reconecta cu propriile dorințe, potrivit Your Tango.