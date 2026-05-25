Horoscopul dragostei, 25-31 mai 2026: Certuri, gelozii și conflicte

Începutul săptămânii este marcat de aspectul tensionat dintre Marte și Pluto, care poate aduce certuri, gelozii și conflicte în relații. Totuși, lucrurile se calmează treptat, iar Luna Plină Albastră din Săgetător, de pe 31 mai, aduce claritate și schimbări benefice în plan sentimental.

Berbec

Berbecii trebuie să evite conflictele și reacțiile impulsive, mai ales la începutul săptămânii. Probleme mai vechi pot reapărea în cuplu și riscă să destabilizeze relația. Marți este momentul ideal pentru discuții sincere și împăcări. Finalul săptămânii favorizează planurile romantice și chiar organizarea unei escapade în doi.

Taur

Marte aflat în zodia Taurului poate aduce lupte de orgoliu și probleme de control în relații. Tensiunile pot escalada rapid dacă nu sunt gestionate cu calm. Luna Plină de duminică scoate la suprafață adevăratele sentimente și îi ajută pe Tauri să înțeleagă ce își doresc cu adevărat de la partener.

Gemeni

Gemenii trebuie să lase trecutul în urmă și să nu reaprindă conflicte mai vechi. Marți poate fi un moment decisiv într-o relație. Pentru cei singuri, weekendul aduce șanse mari de apropiere și conexiuni noi, mai ales sub influența Lunii Pline din Săgetător.

Rac

Racii traversează o perioadă emoțională intensă. Venus și Jupiter le oferă protecție și noroc în dragoste, însă joi pot apărea momente de distanțare sau nesiguranță. Astrele recomandă să nu tragă concluzii pripite, deoarece tensiunile sunt trecătoare.

Leu

Leii trebuie să fie atenți la energia celor din jur și să evite gelozia sau nevoia de control. Săptămâna începe cu provocări în relații, însă Luna Plină din 31 mai le luminează sectorul iubirii și aduce un weekend perfect pentru romantism și pasiune.

Fecioară

Fecioarele au șansa unor conversații mature și constructive în cuplu, mai ales marți. Luna Plină din Săgetător poate aduce schimbări legate de familie sau casă, iar nativii vor fi nevoiți să privească situațiile dintr-o perspectivă complet nouă.

Balanță

Începutul săptămânii poate aduce tensiuni și discuții aprinse în relațiile apropiate. Totuși, marți vine cu oportunități de reconciliere și clarificare. Luna Plină favorizează comunicarea și schimbările pozitive în viața sentimentală.

Scorpion

Scorpionii trebuie să evite suspiciunile și tendința de a controla totul. Problemele de cuplu pot izbucni încă de luni, însă finalul săptămânii aduce un moment important de conștientizare și decizie legat de ceea ce contează cu adevărat în iubire.

Săgetător

Venus și Jupiter îi fac pe Săgetători să își dorească relații mai stabile și mai profunde emoțional. Joi pot apărea nesiguranțe sau temeri care riscă să le saboteze progresul sentimental. Luna Plină Albastră din semnul lor le oferă însă un nou început și mai multă încredere în propriile sentimente.

Capricorn

Pentru Capricorni, marți poate reprezenta un punct de cotitură într-o relație. Sinceritatea și autenticitatea sunt cheia pentru a schimba lucrurile în bine. Joi pot apărea răceli emoționale sau dezamăgiri, însă astrele recomandă prudență înaintea unor decizii definitive.

Vărsător

Pluto retrograd în zodia lor aduce tensiuni în viața de familie sau în relațiile de acasă. Luni pot apărea conflicte legate de conviețuire sau responsabilități comune. Totuși, marți este o zi excelentă pentru împăcare și rezolvarea problemelor.

Pești

Peștii au parte de o săptămână încărcată emoțional și trebuie să își păstreze echilibrul interior. Relațiile din trecut sau probleme mai vechi pot reveni în atenție. Din fericire, Venus și Jupiter le protejează sectorul iubirii și îi ajută să depășească fără mari răni emoționale această perioadă.