Horoscopul dragostei, 28 august 2025: Schimbări mari pentru Gemeni și o întâlnire neașteptată pentru Lei

♈ Berbec

Primești astăzi un moment de claritate. Vei înțelege tiparele relaționale care te-au blocat și vei descoperi adevărul de care aveai nevoie pentru a construi conexiuni autentice.

♉ Taur

E timpul să îți validezi propriile sentimente. Vei realiza ce lipsea din viața ta sentimentală și vei înțelege că răspunsurile sunt în tine, nu în ceilalți.

♊ Gemeni

Schimbările se resimt puternic în viața ta amoroasă. Azi vei decide cine merită să rămână alături de tine și ce relații trebuie lăsate în urmă.

♋ Rac

Succesul personal atrage și dragostea. Concentrează-te pe tine și vei descoperi că oamenii potriviți vor apărea exact atunci când ești pregătit(ă).

♌ Leu

O întâlnire neașteptată îți poate schimba perspectiva asupra iubirii. Chiar dacă începutul nu pare romantic, se poate transforma într-o legătură profundă.

♍ Fecioară

Schimbă modul în care privești relațiile. Azi alegi ceea ce îți face bine, nu ceea ce arată bine în ochii altora.

♎ Balanță

Ziua vine cu o doză de imprevizibil. Fie o călătorie spontană, fie un nou început în dragoste, Universul îți arată că atunci când ești pe drumul cel bun, nu e nevoie să forțezi nimic.

♏ Scorpion

Recapeți controlul asupra propriei vieți amoroase. Azi realizezi că ești responsabil(ă) de fericirea ta și că poți face schimbări radicale.

♐ Săgetător

Vei simți dorința de a te angaja serios într-o relație. Fie că este o cerere în căsătorie, fie o declarație sinceră, azi îți asculți inima fără teamă.

♑ Capricorn

Ai nevoie de liniște și reflecție. Ziua este potrivită pentru a-ți clarifica dorințele și pentru a discuta deschis cu partenerul despre nevoile tale.

♒ Vărsător

Nu te bloca în gânduri excesive. Bucură-te de prezent și lasă relația să se dezvolte natural, fără să o sabotezi cu îndoieli.

♓ Pești

Surprizele apar în viața ta de cuplu sau în casă. O mutare, o renovare sau chiar decizia de a locui împreună cu cineva drag îți poate transforma viitorul sentimental.