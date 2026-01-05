Horoscopul dragostei, 5–11 ianuarie 2026: Iubirea, sub semnul speranței

Ne aflăm încă sub influența Lunii Pline în Rac, o configurație cu încărcătură emoțională intensă, amplificată de opoziția cu Marte, care poate scoate la suprafață sentimente puternice, dorințe ascunse sau tensiuni nerezolvate, scrie yourtango.com.

Pe 6 ianuarie, Soarele se află în conjuncție cu Venus, un aspect excelent pentru întâlniri romantice, reconectare emoțională și gesturi de afecțiune. În plus, Venus și Marte în Capricorn aduc pasiune, dorință de stabilitate și planuri serioase în viața sentimentală a tuturor zodiilor.

♈ Berbec

Săptămâna începe bine, cu Luna tranzitând casa iubirii tale. Este un moment ideal pentru a construi siguranță emoțională prin gesturi mici, dar sincere. La mijlocul săptămânii pot apărea episoade de gelozie sau posesivitate, însă acestea se rezolvă rapid dacă există deschidere și comunicare.

♉ Taur

Luna Plină recentă te poate face mai sensibil decât de obicei. Comunicarea este cheia acestei săptămâni: discuțiile sincere pot consolida relația. Energia lui Venus și Marte în Capricorn este favorabilă pentru tine, așa că, dacă eviți nesiguranțele, vei avea o săptămână liniștită și armonioasă în dragoste.

♊ Gemeni

Emoțiile legate de valori și siguranță personală încă se resimt, dar pe parcursul săptămânii tensiunea se diminuează. Patru planete îți activează casa intimității, ceea ce te determină să reflectezi profund asupra relației tale sau asupra modului în care te implici emoțional.

♋ Rac

Efectele Lunii Pline din semnul tău pot continua, mai ales în plan relațional. Totuși, ai resursele emoționale necesare pentru a face față. Accentul cade pe parteneriate, iar conjuncția Venus–Marte din 7 ianuarie poate aduce o întâlnire intensă sau un moment pasional. Important este să îți păstrezi echilibrul.

♌ Leu

În această săptămână vei aprecia mai mult stabilitatea, loialitatea și consecvența decât aventurile de moment. Chiar și așa, poți fi atras pe neașteptate de cineva nou. Ascultă-ți inima, dar ține cont și de nevoile tale reale.

♍ Fecioară

Venus și Marte tranzitează casa iubirii tale, un aspect rar și extrem de favorabil. Dacă ești singur, șansele de a cunoaște pe cineva special sunt ridicate. Dacă ești într-o relație, pasiunea și entuziasmul se reaprind.

♎ Balanță

Prima săptămână completă a anului te face să îți dorești stabilitate emoțională și angajamente serioase. Este un moment bun pentru a consolida o relație importantă. Cei singuri caută parteneri maturi, profunzi și siguri pe ei.

♏ Scorpion

Săptămâna este marcată de conversații profunde și decizii importante. Ai ocazia să întărești legături existente sau să clarifici sentimentele față de cineva. Relațiile pot deveni mai stabile dacă există deschidere și onestitate.

♐ Săgetător

Tema principală este valoarea personală, siguranța emoțională și echilibrul dintre libertate și angajament. Luna Plină te-a ajutat să vezi mai clar intențiile cuiva. În această săptămână, îți vei proteja limitele fără a renunța la apropiere.

♑ Capricorn

Cu Venus și Marte în semnul tău, atragi atenția și interesul romantic. Dacă ești singur, este o perioadă excelentă pentru noi începuturi. Dacă ești într-o relație, discuțiile despre viitor devin tot mai serioase și concrete.

♒ Vărsător

Patru planete în casa subconștientului te îndeamnă la introspecție. Este o săptămână bună pentru reflecție și vindecare emoțională. Petrece timp singur pentru a evita conflictele și pentru a-ți clarifica dorințele reale în dragoste.

♓ Pești

Accentul cade pe prietenii, speranțe și visuri. Analizezi cine merită să rămână în viața ta. În plan sentimental, ești atras de persoane stabile, care îți oferă siguranță și te ajută să te simți ancorat emoțional.