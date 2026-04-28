Horoscopul iubirii, 28 aprilie-3 mai 2026: cine se îndrăgostește și cine spune „adio”

Veștile bune apar pe 28 aprilie, când Venus formează un aspect armonios cu Pluto, favorizând discuțiile sincere și reconectarea profundă. Luna Plină în Scorpion de pe 1 mai luminează zonele ascunse ale relațiilor și scoate la iveală adevăruri importante. Deși pot apărea lupte de putere sau obsesii, sprijinul lui Venus și Saturn aduce stabilitate.

Intrarea lui Uranus în Gemeni marchează un nou început, iar zodiile cele mai afectate în plan amoros sunt Săgetător, Gemeni, Fecioară și Pești, care pot simți nevoia de eliberare din relațiile limitative. Din 2 mai, Mercur în Taur mută atenția către comunicare sinceră și stabilitate emoțională.

♈ Berbec

Săptămâna vine cu energie intensă în plan amoros. Marte îți amplifică dorința de afirmare, iar Venus te ajută să comunici mai deschis ca niciodată.

Luna Plină din 1 mai îți activează zona intimității — te poți apropia profund de partener sau poți trăi emoții intense dacă ești singur.

♉ Taur

După o perioadă lungă de instabilitate, lucrurile încep să se așeze. Plecarea lui Uranus din zodia ta aduce liniște și stabilitate.

Luna Plină îți activează casa relațiilor — partenerul devine punctul central al atenției tale.

♊ Gemeni

Magnetismul personal este la cote maxime. Atragi atenția ușor și ai șanse mari să cunoști pe cineva.

Pentru unii nativi, pot apărea începuturi sau finaluri bruște în dragoste. Emoțiile ating un punct culminant în jurul Lunii Pline.

♋ Rac

Simți nevoia de liniște și introspecție, dar acest lucru nu este negativ.

Cu Jupiter în zodia ta, norocul în dragoste este de partea ta. Luna Plină îți aduce una dintre cele mai romantice perioade din an — vineri poate fi o seară memorabilă.

♌ Leu

Începutul săptămânii poate aduce tensiuni în relații. Evită confruntările directe.

Lucrurile se îmbunătățesc rapid, iar viața socială devine mai activă. Luna Plină poate aduce conflicte dacă nu îți controlezi reacțiile.

♍ Fecioară

Săptămâna aduce lecții despre echilibru în relații — cât oferi și cât primești.

Luna Plină te ajută să comunici mai deschis și să îți exprimi sentimentele fără rețineri.

♎ Balanță

Te gândești la călătorii sau la persoane aflate la distanță. Relațiile capătă un aer aventuros.

Totuși, Marte poate genera tensiuni în cuplu. Emoțiile legate de valoarea personală ies la suprafață, dar se clarifică spre finalul săptămânii.

♏ Scorpion

Relațiile sunt în centrul atenției tale. Dacă ești într-un cuplu, petreci mai mult timp cu partenerul. Dacă ești singur, ai șanse mari să cunoști pe cineva.

Luna Plină în zodia ta te pune pe primul loc — îți redefinești dorințele în dragoste.

♐ Săgetător

Poți simți că relațiile sunt puse la încercare. Nu te grăbi să tragi concluzii.

Atragi oameni în jurul tău, iar dorința de iubire este puternică. Totuși, Luna Plină te poate face să ai nevoie de spațiu și timp pentru tine.

♑ Capricorn

Jupiter îți aduce noroc în dragoste — fie consolidezi o relație, fie cunoști pe cineva special.

Venus îți schimbă starea și te face mai deschis la afecțiune. Luna Plină aduce emoții intense și profunde.

♒ Vărsător

Viața sentimentală devine mai activă și mai socială. Atragi ușor atenția celor din jur.

Comunicarea este esențială, mai ales la începutul săptămânii. Luna Plină poate aduce tensiuni sau stări emoționale puternice.

♓ Pești

Este una dintre cele mai bune perioade pentru dragoste. Jupiter îți susține relațiile și șansele de a întâlni pe cineva special.

Luna Plină îți aduce inspirație și dorința de aventură — nu este exclusă o escapadă spontană.