Horoscopul lunii decembrie 2025: Ușurare, claritate și speranță. Modalitatea perfectă de a încheia un an tumultos!

Luna Plină în Gemeni, pe 4 decembrie, aduce claritate. Blocajele mentale se dizolvă la această lunație, deschizând calea pentru o nouă perspectivă. Este o zi ideală pentru a-ți curăța biblioteca, a goli inbox-ul și a termina proiectele. Dacă trebuie să rezolvi o conversație dificilă, fă-o astăzi.

Capacitatea ta de a visa și de a crea revine atunci când Neptun revine la mersul direct, pe 10 decembrie. În ultimele luni, verificările realității au fost norma. Uneori au apărut adevăruri neplăcute, care s-ar fi putut simți epuizante. Chiar și așa, acum ești capabil să înțelegi ce trebuie făcut în viitor. Neptun activează și intuiția. Vei putea să te conectezi cu înțelepciunea ta interioară, ghidându-te să iei decizii atente.

Călătoriile revin când Mercur intră în Săgetător, pe 11 decembrie. Chiar la timp pentru sărbători, care este cea mai aglomerată perioadă a anului pentru călători! Du-te acasă de sărbători sau ia o vacanță de iarnă într-un climat cald. Nu ar trebui să existe obstacole majore. Acest tranzit este ideal, stârnind sentimente de speranță. Dacă anul tău a fost dificil, poți vedea în sfârșit lumina de la capătul tunelului. Mercur rămâne în semnul Arcașului până la 1 ianuarie 2025.

Disciplina și strategia sunt egale cu succesul atunci când Marte intră în Capricorn, pe 15 decembrie. Lui Marte îi place să fie în Capricorn pentru că este „exaltat”, ceea ce înseamnă că funcționează la viteză maximă. Folosește acest tranzit pentru a urmări obiective înalte, a-ți canaliza cel mai ambițios sine, a finaliza proiecte de renovare a casei și a planifica pentru 2026. Pune bazele acum, iar următorul tău an ar putea fi cel mai bun. Marte își schimbă semnele pe 23 ianuarie, suficient timp pentru a face treabă!

Luna Nouă în Săgetător, pe 19 decembrie, este minunată pentru călătorii. Dacă vrei să rezervi o excursie, aceasta ar putea fi cea mai bună zi pentru a porni la drum sau a te bucura de cer. Această lunație este, de asemenea, cel mai bun loc pentru o conversație sinceră. Nu lăsa cuvinte nespuse. Curăță aerul, iar vacanța ta va fi mai relaxantă.

Sezonul Capricornului a sosit când Soarele intră în semnul Caprei de munte, pe 21 decembrie. Este timpul să te concentrezi asupra tradițiilor. Există anumite obiceiuri de sărbători care îți plac? Sau vrei să readuci vechile practici din trecut? Onorează aceste practici și vei adăuga mai mult sens sărbătorilor. Acesta este, de asemenea, momentul potrivit pentru a-ți organiza casa, contul bancar și biroul. Fă ordine, pe măsură ce anul se apropie de sfârșit, astfel încât să poți începe 2026 cu un sentiment de control. Soarele intră în Vărsător pe 19 ianuarie 2026.

Venus se alătură petrecerii Capricornului pe 24 decembrie, aducând stabilitate relațiilor și finanțelor. În timpul acestui tranzit, care durează până pe 17 ianuarie, îți poți asigura resursele și parteneriatele. Căsătorește-te, semnează contracte și vizitează consilierul financiar. Asigur-țifortăreața! Este, de asemenea, cel mai bun moment pentru a investi în articole de calitate: mobilă, haine bine croite sau antichități. Nu ai chef să cheltui bani? Pune-i deoparte pentru zile negre. Acest tranzit al lui Venus poate merge în ambele direcții.

Berbec

Călătorește pe 4. Nu lua decizii importante pe 14.

Dacă trebuie să călătorești luna aceasta, ești norocos! O linie de planete în zona ta de călătorii lungi deschide calea pentru escapade fără efort. Luna Plină pe 4 este ideală pentru o excursie matinală de vacanță. Odată ce Mercur își schimbă semnele pe 11, este mai probabil să zbori pe cerul prietenos. O vacanță într-un loc cald? De ce nu?

Evită să iei decizii pripite pe 14, când planeta ta guvernatoare, Marte, este în cuadratură cu Neptun. Ai putea fi păcălit, așa că cel mai bine este să te uiți înainte de a te arunca.

Cariera ta strălucește atunci când Marte intră în sectorul tău de carieră pe 15, oferind fundalul ideal pentru ca puterea să se miște până în luna următoare.

O altă oportunitate de a călători apare odată cu Luna Nouă pe 19. S-ar putea să te întorci acasă de sărbători. Sau să pleci cu cei dragi într-un loc interesant.

Recunoașterea carierei vine atunci când Soarele se mută în Capricorn pe 21, urmat de Venus în Ajunul Crăciunului. Toată munca ta asiduă înseamnă că anul 2025 se încheie glorios.

Taur

Întâlnește-te cu consilierul tău financiar pe 11. Evită cumpărăturile de ultim moment pe 24.

Preocupările tale legate de securitate te pot determina să-ți gestionezi bugetul luna aceasta. Este nevoie de o strategie agresivă. Din fericire, Soarele, Venus și Marte în casa a VIII-a te ajută să găsești cel mai bun plan. O Lună Plină pe 4 este ideală pentru negocierea finanțelor cu cei dragi. Dacă toată lumea este pe aceeași lungime de undă, te vei îndrepta mai repede spre obiectivele tale. Programează o întâlnire cu consilierul tău financiar când Mercur se mută în Săgetător pe 11. O întâlnire înainte de sfârșitul anului te va pregăti pentru 2026.

Călătoriile sunt în mintea ta când Marte dansează în casa a IX-a pe 15. Pe măsură ce sărbătorile se apropie, ai putea zbura mai mult decât de obicei. Acest lucru ar putea fi pentru afaceri sau plăcere. Poate ambele.

O nouă sursă de venit îți cade în cale odată cu Luna Nouă din 19. Aceasta ar putea fi o scutire de taxe, o înțelegere sau un cadou. Odată ce se întâmplă acest lucru, te vei simți mai în siguranță.

Soarele și Venus se alătură lui Marte în săptămâna din 21, făcând ca călătoriile să pară o aventură glorioasă. O vacanță de iarnă la sfârșitul anului adaugă entuziasm sărbătorilor tale.

Evită cumpărăturile de ultim moment în Ajunul Crăciunului. Venus se află într-un aspect nefericit cu Neptun, ceea ce ar putea duce la decizii proaste sau la extravaganțe regretabile. Dacă îți termini cadourile înainte de această dată, vei economisi atât bani, cât și tensiune! â

Gemeni

Ai conversații importante pe 13. Stabilește noi conexiuni pe 19.

Relațiile prosperă luna aceasta. Un pachet de planete în casa ta a 7-a la începutul lunii decembrie aduce oportunități de conectare profundă. Afirmă limitele necesare odată cu Luna Plină din 4. Acest lucru va asigura o dinamică sănătoasă. Guvernatorul tău, Mercur, intră în Săgetător pe 11, un tranzit ideal pentru a discuta problemele. Dacă există probleme, vei putea găsi un compromis. Sextilul Mercur-Pluto din 13 este ideal pentru conversații puternice. Aceasta este ziua ta pentru a aprofunda lucrurile.

O căutare agresivă a banilor intră în arenă odată cu schimbarea semnelor lui Marte pe 15. Va fi în Capricorn, aprinzându-ți capacitatea de a-ți gestiona veniturile și bunurile altor persoane. Când Soarele și Venus se alătură lui Marte în săptămâna 21, vei fi pe cale să atragi mai mulți bani - și să iei decizii excelente.

Înainte de asta, Luna Nouă din 19 semnalează un nou parteneriat. Ar putea fi vorba de o aventură comună? Dacă da, perspectivele unei alianțe profitabile par bune. Aceasta ar putea însemna, de asemenea, un nou început romantic sau un nou nivel cu o flacără actuală.

Se pare că vei avea o mulțime de motive de sărbătoare pe măsură ce anul se apropie de sfârșit.

Rac

Fă-ți timp pentru tine pe 4. O nouă oportunitate apare pe 19.

Poate că este sezonul sărbătorilor, dar ești suprasolicitat la serviciu. Acest lucru se datorează unei case a 6-a aglomerate, care te pune în „modul de lucru” pentru cea mai mare parte a lunii decembrie.

S-ar putea să poți revendica „timp pentru tine” pe 4, când sosește Luna Plină. Dar odată ce aceasta vine și trece, te întorci la rutina ta. Mercur în Săgetător te găsește prins în ședințe pentru restul lunii. Acest lucru ar putea implica și delegarea de sarcini, mai ales dacă deții un rol de conducere. Odată ce Marte intră în Capricorn pe 15, vei putea motiva oamenii. Ai grijă doar la o tendință de a fi prea agresiv - atunci ar putea să-i îndepărteze.

O promovare sau un bonus este al tău în jurul Lunii Noi din 19. Ai meritat asta!

Săptămâna zilei de 21 plasează Soarele și Venus în zona ta relațională, ceea ce înseamnă că dragostea este legea țării pentru sărbători. După toată agitația, este minunat să te simți confortabil cu cei dragi!

Leu

Bucură-te de activități sociale pe 4. Practică moderația pe 20.

Romantismul primește un plus datorită planetei tale guvernatoare, Soarele, care se află frumos în zona ta de iubire adevărată alături de Venus și Marte. Dacă ești într-o relație, ai putea fi mai apropiați. Cauți dragostea? Ține vâscul la îndemână!

Un eveniment social în jurul Lunii Pline din ziua de 4 adaugă veselie lunii tale. Calendarul rămâne activ când Mercur zboară în Săgetătorul iubitor de aventuri pe 11.

Poți să te ocupi de sarcinile de serviciu de sfârșit de an când Marte intră în casa ta a 6-a pe 15. Organizează-ți lista de sarcini și rămâi concentrat - vei fi liber și fără griji când vor sosi sărbătorile.

Luna Nouă din 19 este fantastică pentru a pune o întrebare sau pentru a întâlni o nouă iubire. Dacă vrei să concepi un copil, aceasta este o zi ideală pentru a începe.

Nu petrece prea mult pe 20 - Soarele este blocat într-un aspect provocator cu Neptun atunci. Te-ai putea trezi cu mahmureala cea mare dacă exagerezi în noaptea aceea!

Cariera ta se încheie într-o notă pozitivă când Soarele și Venus se alătură lui Marte în săptămâna zilei de 21. Recunoașterea, o mărire de salariu sau petrecerile de la birou te mențin vesel până în 2026.

Fecioară

Feriți-vă de certurile cu prietenii pe 10. Terminați decorarea sărbătorilor pe 19.

Casa voastră este locul ideal în această sărbătoare. Soarele, Venus și Marte din sectorul vostru domestic adaugă o energie aglomerată și distractivă cuibului vostru. Vizitatorii, tăierea copacilor și multiplele treburi vă mențin fericiți și mereu în mișcare.

O descoperire în carieră vine odată cu Luna Plină pe 4. Acesta ar putea fi sfârșitul unei probleme sau o recunoaștere demult așteptată.

Drama cu prietenii este posibilă atunci când guvernatorul vostru, Mercur, se opune lui Uranus. Aveți grijă ca o simplă neînțelegere să nu ardă podurile. Mercur în Săgetător pe 11 înseamnă companie neașteptată. Fiți pregătiți pentru cine sau cocktailuri de ultim moment.

Pasiunea romantică se încinge când Marte intră în zona voastră de iubire adevărată pe 15. Vremea este rece, dar acest tranzit menține flacăra aprinsă. O persoană iubită are un anunț în jurul Lunii Noi din 19. Acesta ar putea fi un nou început interesant!

Este, de asemenea, o Lună minunată pentru a vă pregăti cuibul pentru festivități. Dacă tu organizezi sărbătorile, ocupă-te de aceste detalii acum. Săptămâna de 21 plasează Soarele și Venus în Capricorn, duo-ul planetar perfect pentru dragoste, familie și distracție. Un sfârșit de an ideal!

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Ia o vacanță pe 4. Păstrează pacea pe 24.

Decembrie s-ar putea să fii mai ocupat ca niciodată. O casă a 3-a activă înseamnă multe călătorii scurte și comisioane rapide. Dacă ai cumpărături de ultim moment pentru sărbători, acestea ar putea ocupa o mare parte din primele trei săptămâni. Cu toate acestea, o vacanță de iarnă te cheamă când Luna Plină ajunge pe 4. Găsește timp să strecori o escapadă dacă poți. Nu este posibil? Mercur în Săgetător pe 11 face ca călătoriile rapide cu mașina să fie o posibilitate totală. Desigur, poate fi și o necesitate, în funcție de planurile tale de Crăciun.

Odată ce Marte intră în sectorul tău domestic pe 15, acțiunea se mută în casa ta. Între decorare, gătit și organizarea familiei, vei avea mâinile pline. Luna Nouă din 19 este excelentă pentru trimiterea invitațiilor.

Săptămâna din 21 aduce Soarele și Venus în casa a 4-a, o combinație planetară dinamică pentru întâlniri vesele la domiciliu. Cu toate acestea, careul Venus-Neptun din Ajunul Crăciunului te-ar putea găsi jucând de-a arbitrul cu rudele. Stabilește limite, toarnă berea și relaxează-te!

Scorpion

Curăță-ți bugetul pe 4. Fă-ți bagajele pe 15.

Anul se apropie de sfârșit și ești gata să rezolvi probleme financiare neterminate. Soarele, Venus și Marte în zona ta financiară la începutul lunii decembrie pun un reflector încins asupra situației tale. Poți să reduci grăsimea, să strângi mai mult capital sau să atragi mai multe oportunități.

Luna Plină din 4 este perfectă pentru actualizarea bugetului tău. Ideile tale devin profitabile atunci când Mercur dansează în Săgetătorul înflăcărat pe 11. Acest tranzit îți activează abilitățile de manifestare - orice visezi poate da roade frumoși.

Călătoriile încep să-ți ocupe mai mult timp când Marte își schimbă semnele pe 15. Așteaptă-te la o mulțime de călătorii scurte odată cu începerea sezonului sărbătorilor.

O mărire de salariu, o promovare sau un bonus este posibil în jurul Lunii Noi din 19. Tocmai la timp pentru cumpărături de ultim moment!

Soarele și Venus navighează în Capricorn în săptămâna din 21, crescându-ți șansele pentru călătorii cu mașina. Peste râu și prin pădure într-o sanie deschisă trasă de un singur cal? La numărătoare!

Săgetător

Spune-ți părerea pe 11. Actualizează-ți aspectul pe 19.

Decembrie te pune în lumina reflectoarelor. Cu Soarele, Venus și Marte în semnul tău, nu vei dezamăgi. O relație ajunge la un punct important odată cu Luna Plină din 4. Acesta ar putea fi un moment decisiv de succes sau despărțire. Odată ce Mercur intră în zodia ta pe 11, vei fi mai capabil să-ți susții nevoile. Dacă poți aștepta până atunci, vei avea mai multe șanse să iei decizia corectă.

Ambiția ta pentru bani se accelerează atunci când Marte intră în Capricorn pe 15. În timp ce efortul tău dă roade, latura ta impulsivă te-ar putea face să-i irosești la fel de repede pe cât îi câștigi. Cel mai bine este să-ți creezi un buget dacă vrei să rămâi în siguranță.

Luna Nouă din 19 este un moment ideal pentru a-ți reîmprospăta aspectul cu haine noi sau o transformare. Chiar și o tunsoare rapidă ar putea face diferența! Soarele și Venus își unesc forțele în zona ta financiară în săptămâna 21, crescând posibilitatea unui câștig neașteptat. Ar putea fi din cauza muncii tale asidue sau Moș Crăciun ar putea fi într-o dispoziție generoasă.

Capricorn

Energia ta crește pe 15. Fă-ți timp pentru răsfăț pe 19.

Vei fi o forță de care trebuie să ții cont în culise. O amestecătură de planete în sectorul privat al hărții tale te face discret eficient. Dacă trebuie făcut ceva, o poți face fără fanfară. Luna Plină din 4 este cea mai bună zi pentru a-ți pune la punct sarcinile de sfârșit de an. Ocupă-te de asta acum și vei naviga spre o vacanță relaxantă.

Secrete vor fi dezvăluite când Mercur se mută în Săgetător pe 11. Va părea că toată lumea vrea să-și dea seama de treburile lor cu tine.

Energia ta crește de zece ori când Marte se stabilește în semnul tău pentru câteva săptămâni, începând cu 15. Deodată, ești în mișcare cu multă energie în pasul tău! Perfect pentru că sfârșitul anului se apropie.

Luna Nouă din 19 este fabuloasă pentru o „zi pentru tine” la spa. Ai muncit din greu - ar trebui să te răsfeț. Pe 21, Soarele intră în semnul tău, urmat de Venus pe 24. Este sezonul tău! Următoarele patru săptămâni reprezintă strălucirea ta oficială, așa că așteaptă-te la multă atenție. Strălucește puternic!

Vărsător

Rezervă o întâlnire pentru o întâlnire romantică pe 4. Bucură-te de evenimente sociale pe 19.

Primele trei săptămâni ale lunii te găsesc în modul fluture social datorită Soarelui, Venus și Marte în sectorul prieteniei din harta ta natală. Băuturile după muncă, întâlnirile de sărbători și nopțile spontane în oraș vor adăuga un plus de distracție lunii decembrie.

O Lună Plină pe 4 este perfectă pentru o cină romantică cu persoana iubită. Rezervă o masă la restaurantul tău preferat și lasă scânteile să zboare! Atmosfera de petrecere continuă să zumzăie atunci când Mercur intră în Săgetător pe 11.

Odată ce Marte intră în zona ta de intimitate pe 15, s-ar putea să-ți dorești echilibru. După atâta venire și plecare, activitățile liniștite vor fi mai satisfăcătoare. Chiar și așa, ar putea exista un motiv să spui da unei invitații pe Luna Nouă din 19.

Aceasta ar putea fi una dintre cele mai bune nopți pentru o petrecere, așa că nu sta acasă dacă ești pe listă! Pe măsură ce luna se apropie de sfârșit, ești pregătit pentru sărbători discrete cu familia - sau singur. Soarele și Venus se vor alătura lui Marte chiar înainte de Crăciun, amplificând nevoia ta de a petrece mai puțin timp față în față cu echipa ta. Păstrează-ți calmul și vei fi gata să cucerești anul 2026!

Pești

Creativitatea ta zboară pe 10. O oportunitate de carieră apare pe 19.

Decembrie este o lună crucială pentru cariera ta. Zona ta de reputație este luminată, o garanție cosmică a unor recompense dulci după un an muncitor. Premiile sunt ale tale - fii mândru de realizările tale.

Finalizează proiectele de decorare a casei cu Luna Plină din 4. Aprinde luminițele, agață vâscul și pune o coroană pe ușa din față. După luni de acțiune retrogradă, planeta ta guvernatoare, Neptun, staționează direct pe 10. În sfârșit, creativitatea și intuiția ta cresc la un milion de trepte! Este mai ușor să te conectezi cu muzele tale și cu al șaselea simț pe viitor.

Negociază o promovare sau un birou de colț când Mercur dă putere cuvintelor tale pe 11. Poți obține o poziție mai bună, așa că nu ezita să-ți arunci pălăria în ring. Momentul tău de aur sosește odată cu Luna Nouă pe 19. Dacă se deschide o ușă în carieră, profită de ea!

Sărbătorile încep cu adevărat când Soarele sare în Capricorn pe 21, urmat de Venus câteva zile mai târziu. Fii gazdă pentru prietenii tăi sau participă la festivități în afara orașului cu rudele tale. Oricare ar fi alegerea ta, va fi un final dulce pentru o lună de succes, potrivit almanac.com.