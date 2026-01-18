Începe sezonul Vărsătorului, pe 19 ianuarie 2026. Această săptămână rescrie relații și destine

Pe parcursul săptămânii, și Mercur, dar și Marte intră în Vărsător, formând un stelium astrologic care pune accent pe comunitate, prietenii și colaborări.

Dacă sezonul Capricornului a fost despre muncă, disciplină și obiective, acum începe perioada în care sprijinul celor din jur devine esențial. Luna în Pești, din 21 ianuarie, ne învață răbdarea și compasiunea, iar Luna în Berbec, pe 24 ianuarie, ne oferă curajul unui nou început.

Horoscop săptămânal 19–25 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie

♈ Berbec

Săptămâna aduce acțiune și dinamism. Soarele și Luna în Vărsător îți schimbă perspectiva asupra prieteniilor și îți deschid uși către oameni noi, influenți. Mijlocul săptămânii favorizează conexiunile emoționale și armonia în familie. Finalul de săptămână vine cu energie, entuziasm și dorință de afirmare.

♉ Taur

Sezonul Vărsătorului te ajută să aplici practic tot ce ai învățat în ultimele luni. Ești concentrat pe succes și realizări profesionale. Luna în Pești te îndeamnă să te apreciezi mai mult, iar weekendul este ideal pentru odihnă și planuri de viitor.

♊ Gemeni

Ai claritate mentală și răbdare pentru a face schimbări importante. Problemele de comunicare se rezolvă, mai ales după intrarea lui Mercur în Vărsător. Finalul săptămânii aduce sprijin din partea prietenilor și oportunități de networking.

♋ Rac

Accentul cade pe organizare și eficiență la locul de muncă. Luna în Pești reactivează amintiri sau relații din trecut, dar energia Lunii în Berbec te ajută să privești înainte și să iei decizii curajoase.

♌ Leu

Este o săptămână a echilibrului, mai ales în relații. Se clarifică aspecte legate de iubire și bani. Luna în Pești aduce maturitate emoțională, iar weekendul reaprinde creativitatea și dorința de a relua proiecte abandonate.

♍ Fecioară

Progresul este tema principală. Renunți la ce nu te mai ajută, iar relațiile trec printr-o etapă de consolidare. Luna în Berbec îți oferă curaj, încredere și dorința de a construi ceva solid pe termen lung.

♎ Balanță

Sezonul Vărsătorului îți aduce șanse în dragoste și te face mai carismatic. Profesional, apar responsabilități noi, dar ești pregătit să le gestionezi. Finalul săptămânii cere atenție la impulsivitate.

♏ Scorpion

Este o săptămână-cheie pentru viitorul tău. Se pun bazele unor planuri importante. Luna în Pești stimulează dorința de cunoaștere și disciplină, iar Luna în Berbec te ajută să-ți vindeci emoțiile din trecut.

♐ Săgetător

Ai energie, inspirație și dorință de afirmare. Mijlocul săptămânii este potrivit pentru introspecție și vindecare emoțională. Weekendul te aduce din nou în prim-plan, cu invitații și idei creative.

♑ Capricorn

Planetele părăsesc zodia ta, iar atenția se mută pe valori personale și resurse. Colaborările sunt favorizate, iar finalul săptămânii îți oferă liniște, stabilitate și reconectare cu cei dragi.

♒ Vărsător

Este săptămâna ta! Un stelium puternic în zodia ta îți aduce energie de lider, vizibilitate și oportunități în carieră și relații. Planifică atent finanțele, iar spre finalul săptămânii ai curajul să visezi și să acționezi.

♓ Pești

Sezonul Vărsătorului îți aduce idei, creativitate și optimism. Luna în zodia ta îți oferă liniște și dorință de socializare. Weekendul este ideal pentru planuri concrete și decizii pragmatice.