x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Horoscop Influența eclipsei parțiale de Soare asupra tuturor zodiilor

Influența eclipsei parțiale de Soare asupra tuturor zodiilor

de Redacția Jurnalul    |    18 Sep 2025   •   20:15
Influența eclipsei parțiale de Soare asupra tuturor zodiilor

Evenimentele astrale din această lună pun la grea încercare toate semnele zodiacale. Eclipsa parțială de Soare are loc pe 21 septembrie 2025.

Aceasta aduce noi începuturi și schimbări radicale. Accentul se pune pe sănătate, îngrijire personală, uină, muncă. Eclipa de Soare are loc în  tmpul Lunii Noi, ceea ce  ne schimbă destinele. 

Berbec

Berbecii aleg un alt drum în carieră. Petrec mai mult timp în natură, acordând prioriate mai mare propriilor nevoi, schimbându-și complet rutina. 

Taur

Taurii încep o nouă peveste de dragoste sau decid să  facă un copil. Totodată, este posibil să se implice în proiecte creative.

Gemeni

Gemenii se dedică mai mult casei și familiei, decid să se mute  sau să-și reorganizeze locuința. 

Rac

Racii vor să învețe, să semneze contracte importante și să facă mici călătorii.

Leu

Leii își reorganizează finanțele, vin cu proiecte noi și își descoperă abilități pe care vor să le valorifice. 

Fecioară

Fecioarele sunt obligate să facă mai multe schimbări legate de sufletul lor. 

Citește pe Antena3.ro

Balanță

Balanțele vor să-și înțeleagă blocajele pentru a merge pe drumul vindecării sufletești. 

Scorpion

Scorpionii sunt deschiși la  asocieri, noi pareneriate și proiecte de viitor. 

Săgetător

Săgeătorii fac schimbări în profesie. Aleg o nouă cale sau profită de o oporunitate pe care o așteaptă de mult timp.

Capricorn

Capricornii se înscriu la cursuri, învață, dau examene, își schimbă perspectiva asupra vieții. 

Vărsător

Vărsătorii schimbă tot ceea ce ține de banii comuni, intimitate, moșteniri, investiții. 

Pești

Peștii au parte noi începuturi în relații și parteneriate. Vor lăsa în urmă anumite relații și vor începe altele, potrivit spynews.ro.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: eclipsa soare
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri