Influența eclipsei parțiale de Soare asupra tuturor zodiilor

Aceasta aduce noi începuturi și schimbări radicale. Accentul se pune pe sănătate, îngrijire personală, uină, muncă. Eclipa de Soare are loc în tmpul Lunii Noi, ceea ce ne schimbă destinele.

Berbec

Berbecii aleg un alt drum în carieră. Petrec mai mult timp în natură, acordând prioriate mai mare propriilor nevoi, schimbându-și complet rutina.

Taur

Taurii încep o nouă peveste de dragoste sau decid să facă un copil. Totodată, este posibil să se implice în proiecte creative.

Gemeni

Gemenii se dedică mai mult casei și familiei, decid să se mute sau să-și reorganizeze locuința.

Rac

Racii vor să învețe, să semneze contracte importante și să facă mici călătorii.

Leu

Leii își reorganizează finanțele, vin cu proiecte noi și își descoperă abilități pe care vor să le valorifice.

Fecioară

Fecioarele sunt obligate să facă mai multe schimbări legate de sufletul lor.

Balanță

Balanțele vor să-și înțeleagă blocajele pentru a merge pe drumul vindecării sufletești.

Scorpion

Scorpionii sunt deschiși la asocieri, noi pareneriate și proiecte de viitor.

Săgetător

Săgeătorii fac schimbări în profesie. Aleg o nouă cale sau profită de o oporunitate pe care o așteaptă de mult timp.

Capricorn

Capricornii se înscriu la cursuri, învață, dau examene, își schimbă perspectiva asupra vieții.

Vărsător

Vărsătorii schimbă tot ceea ce ține de banii comuni, intimitate, moșteniri, investiții.

Pești

Peștii au parte noi începuturi în relații și parteneriate. Vor lăsa în urmă anumite relații și vor începe altele, potrivit spynews.ro.