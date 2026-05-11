Influența Lunii Noi în Taur asupra fiecărei zodii, în săptămâna 11-17 mai 2026

Luna Nouă se aliniază cu Jupiter în Rac, arătându-ne multe despre ceea ce suntem dispuși să luptăm pe măsură ce încorporăm lecțiile de la Marte în Berbec. Cu Uranus acum în Gemeni, această lunație se simte cu adevărat specială. Reflectă temele de stabilitate și răbdare pe care le aduce acest sezon Taur.

Berbec

În timpul Lunii Noi în Taur, trebuie să vă oferiți dragoste și grijă. Dacă vă simțiți suprasolicitați și epuizați, acesta este un moment excelent pentru a vă întoarce la voi înșivă și a vă concentra pe hrana de care aveți nevoie. Cu Saturn și Marte încă în semnul vostru, vă reamintesc să fiți extrem de răbdători cu voi înșivă. Stăpâniți-vă cumpătul săptămâna aceasta. Dacă v-ați chinuit să vă stăpâniți furia, aceasta este o perioadă în care puteți învăța cum să o gestionați cu clasă și maturitate.

Taur

Luna Nouă în semnul vostru este un moment definitoriu în timpul acestui sezon Taur. Această lunație vă arată cum să fiți un lider mai puternic sau un sistem de sprijin pentru prieteni și familie. A fi recunoștință și a fi alături de ceilalți este, de asemenea, important, mai ales când Jupiter se aliniază cu Luna. Vezi lucrurile într-o lumină nouă, ceea ce îți permite să înveți mai multe și să-ți extinzi orizonturile.

Gemeni

În timpul acestui tranzit lunar, latura ta imaginativă înflorește și poți primi idei noi și puternice cu Uranus în semnul tău. Energia creativă se simte abundentă și ajută la transformarea oricăror proiecte în desfășurare. Acesta este un moment pentru a te conecta cu tine însuți la un nivel mai profund. Ia în considerare meditația sau scrierea unui jurnal pentru a te întoarce la tine însuți.

Rac

Luna Nouă în Taur aduce sentimente de fericire și mulțumire, deoarece îți întărește motivația și dorința de a excela. Sezonul Taurului te ajută să-ți vezi întregul potențial, în timp ce Marte în Berbec îți supraalimentează dorința de a revendica victoria. Acum este momentul să o iei ușor și să ceri ajutor atunci când ai nevoie de el. Pe măsură ce parcurgi această nouă călătorie în următoarele șase luni, ai nevoie de sprijinul celor dragi.

Leu

Această Lună Nouă îți arată de ce ești menit să conduci și să porți coroana ta, Leu. Observi oamenii care te susțin și pe cei care, de fapt, lucrează împotriva ta. Aceasta este o perioadă importantă în cariera ta, când ți se dau mai multe responsabilități. Lucrează în echipă cu colegii și învață de la ei, chiar dacă ești un lider.

Fecioară

Această Lună Nouă te ajută să-ți extinzi orizonturile, Fecioară. Descoperirea de lucruri noi sau întâlnirea de oameni noi este legată de această energie în următoarele luni. Acesta este un tranzit festiv, deoarece vezi efectul muncii tale asidue din ultimul an. Continuă să-ți construiești fundația, deoarece Venus îți dă undă verde și îți face mai ușoară impresionarea șefilor sau mentorilor tăi.

Balanță

Ascensiunea este posibilă în timpul Lunii Noi în Taur. Această lunație aduce noi oportunități și îți permite să ai mai multă încredere în tine. Saturn este în Berbec, arătându-ți ce înseamnă să ai conexiuni de calitate, ceea ce este benefic atunci când vine vorba de obiectivele tale profesionale sau academice. Depui eforturi mari, iar Marte îți arată cum să fii mai independent, pe măsură ce te pregătește să preiei poziții de conducere în viitor.

Scorpion

Luna Nouă în Taur te invită să revezi relațiile trecute și să eliberezi tot ceea ce te ține pe loc. Acest lucru ar putea avea legătură cu o conexiune de afaceri, deoarece Luna îți amintește că protejarea limitelor tale este esențială. Totuși, trebuie să înveți și cum să ai încredere în ceilalți din când în când. Această lunație servește drept catalizator pentru o vindecare interioară puternică. Pregătește-te pentru un nou capitol, Scorpionule.

Săgetător

Etica ta profesională este în centrul atenției săptămâna aceasta, Săgetătorule. Așteaptă-te să vezi schimbări în cariera ta. Luna Nouă în Taur îți cere să te adaptezi la orice schimbare și să fii mai metodic. Nu este un moment să te grăbești sau să fii impulsiv, chiar și cu Marte încă în Berbec. Învață din greșelile tale și fii dispus să refaci unele proiecte vechi și să o iei de la capăt. Sezonul Taurului îți arată valoarea încetinirii.

Capricorn

Luna Nouă în Taur îți aduce o nouă poveste de dragoste, Capricorn. Acest moment te învață multe despre ceea ce cauți într-o relație. Sezonul Taurului îți arată ce prețuiești și ce nu ești dispus să suporți. Devenirea mai vulnerabilă face parte, de asemenea, din acest tranzit lunar. Înveți cum să le arăți celorlalți latura ta emoțională, ceea ce construiește încredere și ajută relațiile tale să prospere.

Vărsător

Energia din această săptămână te învață de ce este esențial să mergi într-un ritm mai lent și să-ți explorezi darurile creative. Legăturile familiale se îmbunătățesc în următoarele șase luni, deoarece Luna Nouă adaugă o energie diplomatică. Această lunație te-a concentrat, de asemenea, pe decorarea interioară sau pe schimbarea decorului din casa ta. Facerea mediului tău mai relaxant te ajută pe drumul spre succes.

Pești

Exprimarea ta de sine face parte din acest tranzit al Lunii Noi deoarece energia venusiană îți permite să ai progrese, în special cu Uranus în Gemeni. Acesta este un tranzit transformator care îți facilitează conectarea cu muzele tale. Este posibil să primești critici constructive care îți modelează ideile și le dezvoltă. Începe acea nouă schiță sau lucrează la un proiect pe care poate l-ai uitat. Acesta este un moment pentru a crea ceva semnificativ, notează yourtango.com.

