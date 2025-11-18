Influența Lunii Noi în Scorpion asupra fiecărei zodii, 20 noiembrie 2025

Soarele intră în Săgetător pe 21 noiembrie, ajutându-ne să dezvoltăm noi strategii pentru a rămâne pe drumul cel bun. Disciplina va fi esențială acum, când mai multe planete, inclusiv Mercur, sunt retrograde. Luna va primi, de asemenea, sprijin de la Saturn, permițându-ne să fim mai productivi și să lucrăm constant la obiectivele noastre.

Berbec

Luna Nouă în Scorpion reprezintă un moment puternic să eliberezi lanțurile care te țin în loc. Această energie te va ajuta să închizi acele cicluri, în special în timpul retrogradării lui Mercur.

Pe măsură ce intrăm în sezonul Săgetătorului, pe 21 noiembrie, te vei conecta cu ideile tale și le vei explora mai departe. Crede în ceea ce poți face și nu te limita. În această perioadă te vei simți motivat să înveți lucruri noi cu mai multă încredere deoarece Marte este, de asemenea, în acest semn, împingându-te să-ți atingi potențialul.

Taur

Dragostea va fi în mintea ta deoarece energia acestei Luni Noi luminează sectorul tău relațional. Pentru cei care nu sunt interesați de romantism, aceasta va fi o perioadă pentru a găsi un echilibru în prieteniile sau relațiile de afaceri. Vei putea ajunge la acorduri cu ușurință, iar cu Mercur înapoi în Scorpion, diplomația va fi puterea ta.

Săptămâna aceasta descoperi ce îți aduce dragoste și bucurie și în sectorul tău profesional. Concentrează-te pe fluxul pozitiv de energie pe care îl aduce sezonul Săgetătorului.

Gemeni

Luna Nouă în Scorpion îți arată valoarea eficienței, Gemeni. Vei vedea cum se transformă rutinele tale. Acesta este, de asemenea, un moment să te concentrezi pe sectorul tău relațional, cu Soarele acum în Săgetător.

Exersarea mai multor armonii va fi importantă și în această săptămână. Acum, că guvernatorul tău, Mercur, este retrograd, comunicarea ta este îmbunătățită. Cu toate acestea, vei fi forțat să încetinești, permițându-ți să ai conversații mai semnificative cu ceilalți.

Rac

Cu Luna Nouă în Scorpion, în această săptămână, vei experimenta distracție în sectorul tău de dragoste. Concentrează-te pe fericire și pe hobby-urile care îți aduc bucurie. Pentru cei care sunt singuri, Luna în această poziție vă va face să prețuiți oamenii cu care vă înconjurați.

Acum, că Soarele este în Săgetător, vei vedea cum îți poți îmbunătăți rutina zilnică. Acest tranzit îți va permite să intri în contact cu meditația și să te concentrezi mai mult pe tine însuți.

Leu

Luna Nouă în Scorpion va servi drept ancoră; cu toate acestea, îți va permite și să îți iei coroana. Acum este momentul să preiei controlul asupra vieții tale și să consolidezi fundația pe care ai început să o construiești în timpul tranzitului Saturn în Pești.

Ai evoluat și ai înțeles cum să fii mai răbdător cu cei din jurul tău. Acum este momentul să te prezinți. Ești aici pentru a înflori și a continua să câștigi.

Fecioară

Prieteniile vor fi principalul tău obiectiv în timpul acestei lunații deoarece Luna Nouă te ajută să fii mai recunoscătoare pentru sistemul tău de sprijin. Vei avea, de asemenea, ocazia să întâlnești oameni noi care te vor ajuta să-ți găsești vocea în următoarele luni.

După ciclul eclipsei, s-ar putea să nu te simți foarte încrezătoare. Însă această săptămână și Luna Nouă în Scorpion te vor ajuta să-ți găsești din nou scânteia.

Balanță

Această săptămână te va învăța lecții importante din sectorul tău financiar. Fii aten la obiceiurile de cheltuieli și concentrează-te pe creștere întrucât mai multe planete sunt retrograde. Din fericire, energia Scorpionului ne oferă tuturor răbdare și tenacitate.

Următoarele șase luni vor fi, de asemenea, o perioadă în care vei vedea o schimbare în relația pe care o ai cu tine însuți. Pe măsură ce înveți să-ți vezi valoarea de sine, vei atrage mai mulți prieteni sau parteneri care sunt aliniați cu obiectivele tale.

Scorpion

O trezire va fi legată de această lunație. Îți vezi puterea și nu-ți mai blochezi binecuvântările. În timpul Lunii Noi în semnul tău te vei simți destul de optimist.

Ca semn fix, acesta se va simți ca un început puternic și îți va arăta scânteia pe care ai fi putut-o pierde cu luni în urmă. Următoarele șase luni sunt o perioadă pentru muncă asiduă, flux creativ și iubire de sine.

Săgetător

Deoarece Soarele intră în semnul tău săptămâna aceasta, Luna Nouă în Scorpion se va simți ca un preludiu la magia care te așteaptă. Intri într-un nou ciclu și vezi că răbdarea este o virtute. Acest tranzit te va face să reflectezi asupra semințelor pe care le-ai plantat cu luni în urmă.

Luna Nouă este aici pentru a-ți oferi o comoară de idei, instrumente și lecții în următoarele șase luni. De asemenea, înveți cum să prioritizezi și să fii mai bun cu tine însuți. Aceasta este o perioadă pentru reconstruirea și consolidarea setului tău de abilități.

Capricorn

Luna Nouă în Scorpion îți va aduce o mulțime de idei noi și îți va arăta obiectivele care contează cel mai mult pentru tine. În această perioadă, nu-ți asuma prea multe sarcini și, în schimb, concentrează-te pe cele care te vor ajuta să-ți ridici cariera sau obiectivele academice.

Deoarece încă trecem prin retrogradarea lui Saturn, vei vedea cum colaborarea cu ceilalți îți poate oferi un avantaj și te poate ajuta să-ți înflorești ideile. Desigur, așteaptă până când Mercur este în mers direct înainte de a începe orice proiecte noi. Concentrează-te pe editare și efectuarea de modificări.

Vărsător

În timpul acestei Luni Noi în Scorpion vei vedea cum a evoluat sectorul tău de carieră în ultimii ani. Ne apropiem de noul capitol saturnian, iar această lunație se va simți ca o gură de aer proaspăt. Îți arată progresul pe care l-ai făcut și cunoștințele pe care le-ai primit.

Acum va fi o perioadă în care să te gândești la viitor și să vezi în ce altceva îți dorești să excelezi atunci când Mercur revine la mersul direct.

Pești

Luna Nouă în Scorpion ajută semnele de apă să rămână motivate și concentrate pe excelență. Mai mult din această energie va fi evidentă deoarece Soarele intră și în Săgetător săptămâna aceasta, inaugurând noi posibilități pentru sectorul tău de carieră.

Aceasta va fi o perioadă în care îți vei perfecționa abilitățile și te vei simți mai confortabil să preiei conducerea în următoarele șase luni. De asemenea, vei primi sprijin de la Jupiter în Rac, aducând mentori și oameni care te vor inspira. Per total, în această săptămână te vei simți reînnoit și motivat, potrivit yourtango.com.

