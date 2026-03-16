Influența sezonului Berbec, în săptămâna 16-22 martie 2026: Terminăm ceea ce am început

Luna Nouă în Pești de miercuri, 18 martie, ne motivează să ne îndrăgostim din nou de noi înșine și de viziunea noastră despre succes. Vrem să visăm măreț în timpul acestui tranzit și, având tot Saturn în Berbec, suntem dispuși să ne facem treaba. Energia Berbecului și acțiunea directă a lui Mercur ne fac să mergem mai departe deoarece avem acum instrumentele necesare pentru a termina ceea ce am început.

1. Berbec

Începi un capitol fantastic și mult dorit, Luna Nouă în Pești răsărind cu câteva zile înainte de începerea sezonului Berbec. Încetinește ritmul, urmărește un film, coace fursecuri și reflectează. Acesta este momentul tău să te sărbătorești.

Este timpul să preiei din nou controlul și să te concentrezi asupra unor aventuri mai interesante, legate de obiectivele tale profesionale sau de preocupările tale creative. Mercur staționează direct vineri, 20 martie, ceea ce face ca aceasta să fie o perioadă foarte memorabilă pentru tine, pentru a-ți valorifica puterea și a-ți înțelege intuiția mergând mai departe.

2. Taur

Oferă-ți dragostea și compasiunea de care ai nevoie săptămâna aceasta. Intri în această nouă fază a vieții cu mult mai multă înțelegere. Ia inițiativa acum pentru a începe un nou plan cu Mercur staționând direct spre sfârșitul săptămânii.

Sezonul Berbecului ne luminează pe toți, dar te învață cum să nu te concentrezi pe eșecurile din trecut. În schimb, pregătește-te pentru ceea ce te așteaptă. Ești suficient de echipat și talentat pentru a străluci.

3. Gemeni

Conducătorul tău, Mercur, staționează direct săptămâna aceasta. Aceasta, împreună cu Luna Nouă în Pești, îți supraalimentează gândirea și te pregătește pentru modul în care latura ta imaginativă îți stimulează proiectele creative în desfășurare. Aceste idei minunate te alimentează și rezolvi probleme cu ușurință. Te simți mult mai confortabil lucrând pe cont propriu și turnând dragostea necesară în proiectele tale.

4. Rac

Cu Jupiter acum direct în semnul tău și Mercur gata să se poziționeze direct, această săptămână este deosebit de promițătoare. Luna Nouă în Pești deschide oportunități plăcute în cariera ta. Cu toate acestea, cu Saturn și Luna într-o poziție strânsă, acesta este un moment pentru tine să înveți cum să fii răbdător cu procesul tău. Această Lună Nouă îți arată că lucrul lent și metodic către obiectivele tale te ajută să treci la nivel.

5. Leu

Ca semn de foc, aceasta va fi o săptămână frumoasă. Pe măsură ce avem mai mult foc pe cer, acesta trezește o parte din tine care a fost latentă pentru o vreme. Dacă ești motivat să reușești, acesta este momentul să începi planul tău pas cu pas. De asemenea, poți porni în noi aventuri din confortul casei tale prin cursuri gratuite sau citind cărți care te interesează.

6. Fecioară

Luna Nouă pasională în Pești te întâmpină într-o nouă fază chiar înainte ca Soarele să intre în Berbec. Aceasta înseamnă că vei primi noi instrumente pentru a progresa în sectorul tău financiar.

Săptămâna aceasta ești mai analitic când vine vorba de modul în care îți împărtășești resursele cu ceilalți, fie că este vorba de un prieten sau de un partener romantic. Cei aflați în relații de afaceri au și ei idei noi despre cum să împărtășească câștigurile financiare în această perioadă.

7. Balanță

Energia focului se manifestă în sectorul tău relațional, Balanță. Acest lucru îți arată cum te comporți în relațiile tale. Prietenii sau partenerul tău îți răspund la energia pe care le-o oferi? Sau este acesta un moment pentru tine să fii mai independent?

O mulțime de întrebări apar în această perioadă și există oportunități de a purta discuții semnificative acum direct cu Mercur. Deoarece ai mai multă îndrumare de la Saturn și Venus în Berbec, poți ajunge la un compromis dacă există conflicte în cadrul relațiilor tale.

8. Scorpion

Săptămâna aceasta, lucrezi bine cu ceilalți, Scorpionule. Luna Nouă în Pești îți oferă oportunități excelente de a-ți demonstra abilitățile de lider și de a acționa.

De asemenea, poți deveni un mentor în cadrul grupurilor tale de prieteni în următoarele luni. Per total, aceasta este o lecție valoroasă care îți arată cum să porți o nouă pălărie când vine vorba de dinamica pe care o ai cu ceilalți.

9. Săgetător

Dacă ați avut un blocaj creativ în ultimii ani, Luna Nouă în Pești vă ajută să vă găsiți din nou vocea. Soarele și Luna în Berbec dau un nou început pentru dvs. Dacă aveți copii, această Lună vă ajută să îi înțelegeți mult mai bine și să fiți mai răbdători, cu Venus și Saturn, de asemenea, în această parte a hărții dvs. În acest moment, sunteți dispus să munciți din greu pentru visele dvs.

10. Capricorn

Această Lună Nouă vă cere să încetiniți ritmul, Capricornule. Ia în considerare o pauză pentru a te concentra asupra vieții de acasă și a face planuri semnificative pentru viitor. Tranzitul îți testează, de asemenea, răbdarea cu ceilalți. În loc să fii exploziv, gândește-te înainte de a vorbi și ascultă toate părțile unei dispute.

Luna și Saturn în Berbec îți arată valoarea prieteniilor solide și de ce este important să renunți la resentimente. Acum că Jupiter este direct, asigură-te că îi cucerești pe oameni cu bunătate și compasiune.

11. Vărsător

Săptămâna aceasta, accentul se pune pe conectarea cu comunitatea ta, Vărsător. S-ar putea să fii invitat să te alături unui club, unei echipe sau să faci parte dintr-un proiect de colaborare.

Te simți mai confortabil revenind în lumina reflectoarelor. Pregătește-te să preiei mai multe roluri de conducere sau să fii cineva pe care prietenii tăi îl pot admira. Ai dobândit atât de multă înțelegere recent, iar acum este momentul să le arăți și altora să-ți vadă abilitățile.

12. Pești

Luna Nouă în semnul tău reflectă o culminare a tot ceea ce ai învățat în ultimii doi ani, Pești. În sfârșit, te eliberezi din ghearele lui Saturn în Pești și ești gata să îmbrățișezi acest moment.

Luna în această poziție aduce mai multă încredere colectivului și îți permite să fii sincer cu privire la ceea ce îți dorești pentru a merge mai departe. Autoexplorarea și dragostea sunt teme majore în această săptămână, potrivit yourtango.com.

