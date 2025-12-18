Influența Solstițiului de iarnă, din 21 decembrie 2025, asupra tuturor zodiilor

Berbec

Berbecii vor fi mai ambițioși decât de obicei, astfel că își vor duce proictele la bun sfârșit și își stabilesc responsabilități importante la locul de muncă deoarece vor să fie promovați.

Taur

Taurii vor fi mai încrezători și vor dori să evolueze pe plan profesional, implicându-se într-un nou proect, învățând o limbă străină sau cunoscând oameni noi. Și pe plan personal vor să schimbe lucrurile, să se apropie mai mult de partener sau fiind deschiși la o nouă relație.

Gemeni

Gemenii vor porni pe un alt drum alături de partenerul de viață, de un prieten sau de un coleg. De asemenea, vor elabora un plan de afacere sau de economisire, își vor stabili un program de exerciții fizice sau se vor implica într-o aventură dromantică.

Rac

Racii își fac timp pentru ei, retrâgându-se din tumultul relațiilor de familie sau sociale. Își doresc să stea aproape de persoana iubită fără să se obosească în activități casnice sau de grup.

Leu

Leii vor fi spontani, energici, glumeți, vor compune poezii de dragoste pentru persoana iubită, vor găti o cină delicioasă și se vor bucura de intimitate așa cum le place - organizând un eveniment special în doi.

Fecioară

Fecioarele vor fi mai directe decât de obicei și își vor dezvălui sentimentele de dragoste. Vor discuta despre viitor cu persoana iubită și vor reuși să aplaneze tensiunile.

Balanță

Balanțele excelează, ca de obicei, în comunicare și diplomație. Își vor îndrepta atenția lucrurilor care le ajută să se dezvolte inelectual și spiritual, vor vizia o expoziție, vor merge la muzeu sau la teatru.

Scorpion

Scorpionii vor fi foarte activi sociial, vor primi invitații la evenmente și reuniuni. Însă se vor tresa din cauza pregătirilor de sărbători așa că este bine să le realizeze în ordinea priorităților.

Săgetător

Săgetătorii au nevoie de mai multă încredere pentru a obține veniturile mai mari pe care le doresc ori promovarea la locul de muncă la care visează.

Capricorn

Soarele va intra în Capricorn, așa că aceștia vor deveni vedetele zodiiacului. Este timpul să viseze mare, așa cum numai ei știu, pentru ca dorințele lor să devină realitate.

Vărsător

Vărsătorii au nevoie de mai multă hotărâre pentru a se implica în orice fel de relații, indiferent că sunt individuale sau de grup. Trebuie să acorde atenție cauzelor pentru care se luptă.

Pești

Peștii sunt mai hotărâți decât de obicei. Își văd mai clar obiectivele pe termen lung, se gândesc la cât de mult au evoluat și unde vor să ajungă, potrivit spynews.ro.