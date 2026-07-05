Inimă frântă: Ce face în secret fiecare lună de naștere după o despărțire

Psihologii spun că modul în care gestionăm o ruptură sentimentală este influențat de personalitate, stilul de atașament și mecanismele prin care ne protejăm emoțional. La rândul lor, astrologii consideră că luna în care te-ai născut poate spune multe despre felul în care reacționezi după o despărțire.

Iată ce face, în secret, fiecare lună de naștere atunci când încearcă să își vindece inima.

Ianuarie

Persoanele născute în ianuarie încearcă să pară puternice, însă emoțiile nerezolvate ies adesea la suprafață.

Nu este exclus să îi scrie fostului partener, uneori pentru a clarifica lucrurile, alteori doar pentru că dorul sau furia încă nu au trecut complet.

Februarie

Nativii din februarie aleg răsfățul ca metodă de vindecare.

După o despărțire, își fac mici bucurii:

sesiuni de cumpărături;

deserturile preferate;

ieșiri relaxante;

activități care le ridică moralul.

Pentru ei, grija față de propria persoană este primul pas spre vindecare.

Martie

Persoanele născute în martie sunt foarte sensibile și preferă să dispară pentru o vreme din atenția celorlalți.

Pot lua o pauză de la rețelele sociale și se retrag într-un spațiu în care își pot procesa emoțiile fără presiunea opiniilor din exterior.

Aprilie

La exterior par puternici, însă în intimitate își permit să trăiască toate emoțiile.

Cei născuți în aprilie plâng, își descarcă frustrările și își acordă timpul necesar pentru a se vindeca.

Durerea lor vine în valuri, iar procesul de vindecare este unul profund.

Mai

Curiozitatea îi împiedică să rupă complet legătura cu trecutul.

Nativii din mai verifică adesea profilurile fostului partener pe rețelele sociale și încearcă să afle cum evoluează viața acestuia.

Renunțarea completă este una dintre cele mai dificile lecții pentru ei.

Iunie

Pentru persoanele născute în iunie, fiecare final înseamnă și un nou început.

Își schimbă garderoba, investesc în imaginea personală și își recapătă rapid încrederea în sine.

Transformarea exterioară este modul lor de a marca începutul unui nou capitol.

Iulie

Despărțirea devine motivația pentru schimbări importante.

Nativii din iulie își promit că vor avea mai multă grijă de ei și încep să adopte obiceiuri noi:

sport;

alimentație mai sănătoasă;

dezvoltare personală;

mai mult timp pentru propriile pasiuni.

August

Persoanele născute în august sunt foarte nostalgice.

Revin adesea la fotografii, mesaje și amintiri, chiar dacă știu că relația s-a încheiat.

Le este greu să renunțe complet la trecut.

Septembrie

Atunci când sunt copleșiți de emoții, nativii din septembrie aleg retragerea.

Dorm mai mult decât de obicei și își limitează activitățile la strictul necesar până când simt că își recapătă echilibrul.

Octombrie

Pe rețelele sociale par fericiți și relaxați.

În realitate, cei născuți în octombrie ascund adesea suferința în spatele fotografiilor perfecte și al zâmbetelor afișate în public.

Noiembrie

Nativii din noiembrie încearcă să meargă mai departe foarte repede.

Unii intră într-o nouă relație, iar alții caută experiențe intense pentru a-și distrage atenția de la fostul partener.

Pentru ei, acțiunea pare mai ușoară decât confruntarea cu durerea.

Decembrie

Persoanele născute în decembrie aleg să se reconecteze cu propria independență.

După o despărțire, își redescoperă libertatea, își acordă mai mult timp și se concentrează pe propria stare de bine și pe lucrurile care le aduc satisfacție.

Fiecare vindecă o despărțire în felul său

Psihologii subliniază că nu există o reacție „corectă” după încheierea unei relații. Unii oameni au nevoie de timp și introspecție, alții preferă schimbările rapide sau sprijinul celor apropiați. Interpretările bazate pe luna nașterii au un caracter recreativ, însă pot oferi o perspectivă interesantă asupra modului în care diferite tipuri de personalitate gestionează suferința și reușesc, în cele din urmă, să meargă mai departe.