Jupiter retrograd testează fiecare zodie până pe 6 martie 2026

Începând cu 11 noiembrie 2025, planeta expansiunii și a norocului — Jupiter — intră în retrogradare în zodia Racului, iar acest tranzit va dura până pe 6 martie 2026.

Este o perioadă profundă, de reflecție și reajustare interioară, în care fiecare zodie va fi „testată” pentru a descoperi ce contează cu adevărat.

Jupiter se aliniază cu Saturn, planeta disciplinei, iar acest aspect ne învață că succesul și creșterea nu vin doar prin noroc, ci și prin maturitate, responsabilitate și răbdare.

Fiind amplasat într-un semn de apă, acest retrograd scoate la lumină emoțiile reprimate, lecțiile de familie și puterea vulnerabilității.

Într-o lume care se schimbă rapid, Jupiter retrograd ne amintește că adevărata abundență începe în interior.

Berbec

Pentru tine, Berbec, retrogradarea lui Jupiter înseamnă curajul de a privi înapoi.

Este momentul să înfrunți frici vechi, să închizi capitole familiale și să vindeci neînțelegeri care te-au urmărit.

Sprijinul vine de la cei dragi, care îți oferă mai multă înțelegere și stabilitate.

Totodată, Jupiter îți trezește creativitatea — poate vei redecora casa, îți vei reorganiza biroul sau vei transforma un spațiu într-un loc al inspirației.

Mesajul tău: „Creșterea înseamnă uneori să privești înapoi cu iubire, nu cu regret.”

Taur

Pentru tine, Jupiter retrograd aduce lecții despre prietenie și loialitate.

Îți reevaluezi relațiile și descoperi cine te inspiră cu adevărat.

E o perioadă excelentă pentru a relua legături vechi sau pentru a reorganiza proiecte creative abandonate.

Taurul descoperă acum cât de valoros este sprijinul comunității și cum empatia devine o forță de creștere.

Mesajul tău: „Oamenii potriviți nu te încarcă — te ridică.”

Gemeni

Finanțele și resursele comune sunt în centrul atenției.

Jupiter te ajută să restructurezi bugetul, să negociezi cu claritate și să găsești noi surse de prosperitate.

Dacă ești într-o relație, este timpul să discuți deschis despre bani și obiectivele comune.

Singur sau nu, înveți lecția valorii personale — cât oferi, cât meriți și ce trebuie să păstrezi doar pentru tine.

Mesajul tău: „Abundența începe acolo unde te respecți.”

Rac

Pentru tine, Jupiter retrograd în propriul semn este o revelație interioară.

Îți vezi clar evoluția, lecțiile din ultimele luni și modul în care te-ai maturizat.

Este momentul ideal să revizuiești proiecte profesionale, să îți reafirmi încrederea în tine și să atragi relații sănătoase.

Jupiter te învață să-ți oferi iubire necondiționată — și să nu mai aștepți validare externă.

Mesajul tău: „Tu ești casa ta. Ai grijă cum îți vorbești.”

Leu

Jupiter te învață acum arta răbdării.

Dorința de a străluci este puternică, dar retrogradul te îndeamnă să încetinești, să asculți și să reflectezi.

Timpul petrecut singur îți clarifică pașii următori.

E un moment bun pentru a cerceta, a planifica și a te reconecta cu pasiunile uitate.

Mesajul tău: „Nu ești blocat — te încarci pentru următorul salt.”

Fecioară

Jupiter retrograd aduce claritate în prietenii și alianțe.

Poți decide să te distanțezi de relații toxice și să atragi oameni care te motivează cu adevărat.

Universul te ajută să cunoști persoane influente sau mentori valoroși.

E momentul perfect pentru networking autentic și colaborări cu sens.

Mesajul tău: „Spune nu energiei care nu te mai hrănește.”

Balanță

Jupiter îți pune sub lupă cariera.

Este timpul să vezi cât ai muncit, cât ai oferit și unde e nevoie de echilibru între ambiție și odihnă.

Poți simți dorința de a fi recunoscut, dar Jupiter îți amintește că succesul real vine din autenticitate.

Mesajul tău: „Recunoaște-ți valoarea, chiar și atunci când lumea tace.”

Scorpion

Jupiter te ajută să devii mai apropiat, mai vulnerabil și mai senzual în relațiile tale.

Potrivit astrologilor, „doar Scorpionii aflați deja în relații stabile vor putea să se bucure pe deplin de această energie” — cel puțin până pe 6 martie anul viitor.

Totuși, toți nativii Scorpion vor avea oportunități importante legate de crearea de avere, administrarea activelor, investiții sau chestiuni financiare majore.

De exemplu, poți ajunge la o înțelegere avantajoasă sau primi o sumă considerabilă de bani.

Mesajul tău: Lucrează de pe acum pentru aceste obiective — Universul îți pregătește terenul pentru succes.

Săgetător

Guvernatorul tău, Jupiter, îți trimite lecții de maturitate emoțională.

Retrogradarea te ajută să îți exprimi sentimentele fără teamă și să vindeci rănile trecutului.

Totul se leagă de creștere spirituală, studiu, dezvoltare și înțelepciune.

Mesajul tău: „Cunoașterea e libertate, dar inima e busola ta.”

Capricorn

Pentru tine, lecția este despre deschidere și încredere.

Jupiter te provoacă să lași controlul și să te apropii sincer de cei din jur.

În următoarele luni, poți vindeca relații afective și înveți să comunici fără armură.

Mesajul tău: „Puterea nu e în control, ci în încredere.”

Vărsător

Jupiter îți reactivează visurile.

Poate că ți-ai pierdut direcția, dar acum ea revine cu o claritate neașteptată.

E momentul să pui bazele unui proiect personal sau să readuci disciplina în rutina ta.

Mesajul tău: „Universul nu ți-a spus „nu”, ci „nu acum.””

Pești

Guvernat de Jupiter, tu resimți această perioadă cel mai profund.

E o vreme a expansiunii și iubirii — în cuplu, în artă, în visurile tale.

Chiar dacă Saturn te temperează, Jupiter îți dă culoare, inspirație și dorința de a iubi mai curajos.

Mesajul tău: „Iubirea este cel mai sigur drum către tine însuți.”