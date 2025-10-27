Luna în Capricorn: 4 zodii primesc un semn divin pe 27 octombrie 2025

Luna în creștere, aflată în Capricorn, aduce energie de stabilitate, disciplină și înțelepciune practică. Este momentul în care progresul devine vizibil, iar rezultatele muncii depuse încep să prindă contur.

Această fază lunară întărește intuiția, dar și capacitatea de a face alegeri sănătoase, cu picioarele pe pământ. Pentru patru zodii, ziua de luni vine cu un mesaj cosmic puternic: ai învățat lecția, iar acum e timpul să îți revendici puterea personală.

Berbec

De obicei ești o forță de neoprit, dar Luna în Capricorn te învață lecția echilibrului. Pe 27 octombrie, o situație confuză din viața ta începe, în sfârșit, să capete sens. Ai dorit o schimbare și acum vine momentul să o faci.

Universul îți trimite un semn clar că ești pregătit să acționezi — poate fi vorba despre sănătate, carieră sau modul în care ai grijă de tine. Lasă îndoiala în urmă și mergi mai departe cu încredere: decizia ta este cea corectă.

Taur

Energia Lunii în creștere te inspiră să îți respecți mai mult nevoile. Pe 27 octombrie, apare o revelație: meriți mai mult și e timpul să trăiești conform propriei tale viziuni.

Universul îți trimite un semn printr-o stare neașteptată de liniște și siguranță interioară. Înțelegi că iubirea de sine este fundația oricărei reușite. Nu te mai mulțumi cu jumătăți de măsură — e momentul să te alegi pe tine.

Fecioară

Capricornul îți vorbește pe limba ta: disciplină, claritate, rezultate. Pe 27 octombrie, munca și răbdarea ta sunt răsplătite. Vei primi o veste, o confirmare sau o oportunitate concretă care îți arată că ești pe direcția potrivită.

Citește pe Antena3.ro Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale

Universul te felicită pentru eforturile depuse și te încurajează să continui. În plan personal, poți face schimbări benefice pentru sănătate sau rutină. E timpul să te bucuri de roadele disciplinei tale.

Capricorn

Luna strălucește în semnul tău, iar asta aduce o vibrație de putere personală și încredere. Pe 27 octombrie, Universul îți arată clar că drumul ales este cel corect. Poate fi vorba despre o relație, un proiect profesional sau o decizie recentă — iar semnele sunt toate pozitive.

Ai muncit mult pentru a ajunge aici și acum se vede rezultatul. Acceptă recunoașterea cu modestie, dar și cu mândrie: ești acolo unde trebuie să fii.