Luna Nouă în Fecioară, 23 august 2025. Toate zodiile revin pe drumul cel bun

Tranzitul ne va ajuta să dezvoltăm planuri concrete pentru a excela pe termen lung. Vom avea tăria și viziunea de a ne transforma visele în realitate prin muncă asiduă și răbdare. În următoarele 6 luni ne vom extinde cunoștințele și ne vom consolida instrumentele. Lucrurile vor părea mult mai ușor de gestionat cu Jupiter încă în Rac, făcându-ne să credem în imposibil.

Berbec

În timpul Lunii Noi, prioritizează-ți rutina de sănătate mintală și de îngrijire personală. Aceasta va fi o fază de odihnă și este imperativ să înveți cum să-ți echilibrezi programul. Cu Saturn încă în semnul tău pentru următoarele câteva săptămâni, s-ar putea să te simți suprasolicitat. Luna îți arată că trebuie să te concentrezi și să fii mai blând cu tine însuți.

Aceasta va fi, de asemenea, o bună oportunitate de a investi timp într-un proiect important, mai ales cu Uranus aducând idei noi și împingându-te să te concentrezi pe mai multe lucruri simultan.

Taur

Luna Nouă în Fecioară te va ajuta să aduci un echilibru în relațiile tale. Acum Mercur este direct iar comunicarea ta va fi îmbunătățită și va fi mult mai ușor să ajungi la o înțelegere cu prietenii sau un partener romantic.

Acest tranzit îți va arăta multe despre cum te vezi pe tine însuți și te va învăța să devii cea mai mare majoretă a ta. Înveți cum să fii mai prezent acasă și cu picioarele pe pământ. Și timpul petrecut cu familia ta ar putea face parte din acest tranzit.

Gemeni

Cu Luna Nouă în Fecioară, acesta este un moment bun pentru a te conecta cu comunitatea și prietenii tăi. Te vei concentra pe obiectivele tale de carieră și pe construirea unei baze solide pentru viitorul tău.

Cu Saturn gata să reintre în Pești, în următoarele săptămâni, acesta este preludiul energiei care te așteaptă. Este un moment bun pentru tine să pui lucrurile în ordine și să planifici din timp. Deoarece Luna Nouă va fi într-un semn dominat de Mercur, vei fi în elementul tău. Conectează-te cu hobby-urile care îți aduc motivație.

Rac

O parte a acestui tranzit se referă la reconectarea cu cercurile tale sociale. Dacă Mercur retrograd a cauzat haos, Luna Nouă în Fecioară îți permite să clarifici orice neînțelegeri, ajutându-te să te împaci cu ceilalți. De asemenea, s-ar putea să fii mult mai motivat să lucrezi și să construiești ceva nou deoarece poți colabora cu ușurință cu ceilalți.

A deveni un jucător de echipă te-ar putea ajuta să te simți mai confortabil asumându-ți roluri de conducere, ceea ce face parte din lecția Saturn în Berbec. Cu această Lună Nouă vei fi mai pregătit să te ocupi de responsabilitățile care îți revin deoarece primești sprijin de la Jupiter.

Leu

Luna Nouă îți dă undă verde pentru a reveni la planurile pe care le-ai pus pe pauză în timpul tranzitului retrograd al lui Mercur. Ți se oferă o altă oportunitate de a cerceta, de a planifica în consecință și de a fi mai practic în ceea ce privește pașii pe care ești dispus să îi faci.

Ajustarea obiectivelor tale poate fi necesară deoarece ai sprijinul lui Saturn în Berbec, care te împinge să rămâi concentrat asupra viselor tale.

Fecioară

Acesta este sezonul tău, Fecioară. Luna din zodia ta îți va arăta că ar trebui să ai încredere în visele tale pentru că poți construi ceva minunat dacă ai răbdare cu tine însuți. Profită de ocazie pentru a pune bazele, mai ales cu Saturn încă în Berbec.

În acest moment, s-ar putea să te simți atras să te gândești și la oamenii din trecutul tău care te-au inspirat. Ia câteva idei din trecut și aplică-le acum. Perfecționează-ți talentele și concentrează-te pe abilitățile tale în această perioadă.

Balanță

Ddezvoltarea iubirii și a încrederii în tine ar putea face parte din energia acestei săptămâni deoarece Luna te încurajează să o iei ușor și să nu te grăbești. Dacă îți lipsește motivația, schimbă lucrurile. Luna Nouă ți-ar putea arăta de ce este important să încorporezi meditația sau ținerea unui jurnal în rutina ta.

Acesta poate fi, de asemenea, un tranzit foarte social, care îți permite să te reconectezi cu prietenii, mai ales dacă lucrurile au fost complicate în timpul retrogradării recente. Acum este momentul să comunici lucruri pe care s-ar putea să le fi ratat sau să găsești inspirație de la cei din jurul tău. Luna Nouă îți va permite să te conectezi la energia ta creativă, făcând din aceasta o perioadă incitantă dacă ai un proiect nou în minte.

Scorpion

Cariera ta este punctul central al acestui tranzit, purtând mesajele lui Mercur retrograd de la începutul lunii. Acesta este un moment bun pentru a examina dinamica relațiilor tale în cadrul carierei. De asemenea, s-ar putea să te simți mult mai concentrat pe ceea ce vrei să realizezi și ți se pot prezenta noi oportunități.

Dacă vrei să avansezi în carieră, ai instrumentele necesare acum deoarece lucrurile vor începe să se miște mult mai repede, după ce Saturn va intra în Pești, luna viitoare. În orice caz, vei fi motivat să reușești și să le arăți celorlalți de ce ești capabil.

Săgetător

Nu este momentul să te îndoiești. În schimb, felicită-te, mai ales dacă ultimele săptămâni au fost destul de dificile. Luna Nouă va fi în punctul cel mai înalt al hărții tale astrologice, ajutându-te să dezvolți încredere în tine și să crezi în talentele tale.

Casa și familia vor fi esențiale în această perioadă. Fii mai comunicativ cu membrii familiei, iar aceștia s-ar putea să te ajute să-ți găsești lumina interioară. Explorează-ți potențialul creativ acasă și decorează-ți spațiul de lucru pentru a aduce un sentiment de calm.

Capricorn

Concentrează-te pe rutinele tale în timpul acestei Luni Noi. Ia în considerare înscrierea într-un club sau crearea mai multor rețele de contacte. Luna în Fecioară va fi momentul perfect pentru a te concentra pe auto-împuternicire și totul începe cu a rămâne în frunte.

Dacă Mercur retrograd a adus în discuție probleme legate de relațiile tale, atunci energia din această săptămână îți permite să înveți din trecut și să mergi mai departe. Dragostea va fi o temă foarte puternică pentru următoarele săptămâni. Înțelege când să-ți ceri scuze și să renunți la orice resentimente deoarece Jupiter îți va arăta cum să fii mai diplomat și mai plin de compasiune.

Vărsător

Impactul Lunii Pline în semnul tău va fi puternic și în această perioadă. Relațiile profesionale pe care le ai vor fi evidențiate, iar dacă au existat probleme cu colegii în timpul retrogradării lui Mercur, ai ocazia să rezolvi lucrurile. Orice blocaje în comunicare se vor inversa în timpul acestui tranzit al Lunii Noi.

De asemenea, există un accent pe înfruntarea emoțiilor tale și pe a nu te ascunde de ele. Găsește o modalitate de a le exprima și nu le lăsa să te controleze în timp ce îți construiești noua cale. Comunică cu prietenii, familia sau cu cineva în care ai încredere pentru a aduce vindecare.

Pești

Lună Nouă îți descoperi limitele. Înainte ca Saturn să fie în semnul tău, acesta este un moment în care să preiei inițiativa și să nu fii la fel de codependent. Îți explorezi independența, puterea, ceea ce ești capabil să faci și să creezi.

Ai încredere în tine și învață să crezi în puterile tale deoarece energia îi va face pe toți să-ți vadă talentele și inteligența, potrivit yourtango.com.