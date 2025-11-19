Luna Nouă în Scorpion, 19 noiembrie 2025: O plimbare nebună printre emoții brute și multă intensitate

Luna Nouă în Scorpion este un rollercoaster de emoții brute și intensitate. Pregătește-te pentru dramă meditând și curățându-ne aurele pentru a te asigura că nu negăm permanent.

7 planete în zodii de apă

Luna Nouă în Scorpion nu va fi o plimbare în parc. Este o perioadă sensibilă care ne cere să ne reparăm spiritul prin acte de autoacceptare. Această lunație are în aspect 7 planete. Acestea sunt: ​​Soarele, Luna și Mercur retrograd în Scorpion, Jupiter retrograd în Rac, Saturn retrograd în Pești, Uranus retrograd în Taur și Neptun retrograd în Pești.

Atenție la trecut!

Evident, toate aceste planete care merg în semne de apă ne vor împinge să ne încredem în sentimentele noastre și să ne dorim trecutul. Am putea decide să ne conectăm cu foștii iubiți și cu vechii prieteni de școală pentru a face o plimbare pe tărâmul amintirilor. Privirea în urmă este ideală dacă încercăm să ne vindecăm.

Cu toate acestea, trebuie să procedăm cu prudență și grijă. Deși inimile noastre vor tânji după șansa de a reaprinde aceste relații, trebuie să ne protejăm pentru a ne asigura că nu vom fi răniți din nou. Există o tandrețe care persistă în aer și care necesită blândețe. Dacă oamenii nu ne pot oferi acest sentiment, trebuie să ne concentrăm pe valorificarea acelei emoții pentru noi înșine.

Știri fierbinți și nevoia de securitate

Desigur, retrogradarea lui Uranus are o atmosferă provocatoare deoarece se opune Soarelui, Lunii și retrogradării lui Mercur. Alinierea Soarelui cu Mercur retrograd creează „cazimi”, aducând adevăruri la lumină. Vom fi zguduiți din adâncul sufletului de o mare revelație. Este important de menționat că informațiile clandestine pe care le primim ar putea fi despre politică sau cultura pop - nu garantează neapărat că suntem subiectul fierbinte. Acordați atenție ciclului de știri care începe sub această Lună Nouă deoarece va ajunge pe prima pagină a ziarelor în următoarele săptămâni.

La nivel personal, nevoia de securitate ne-ar putea obliga să privim în interior și să medităm la ceea ce ne face fericiți, după cum spune proverbul, „afară cu vechiul și înăuntru cu noul”. Același lucru este valabil și pentru asigurarea finanțelor - implementați un buget, concentrați-vă pe necesități și stabiliți limite.

Revin ambiții vechi

Mai târziu, Uranus și Neptun retrograde dansează, fac puțină dragoste și se concentrează pe dorințele noastre (atunci când se leagă oficial). Schimbările semnificative ne apropie de viziunile noastre cele mai intime, ajutându-ne să ne acordăm obiectivelor noastre.

Având în vedere că ambele planete sunt retrograde este posibil să dorim să reevaluăm aspirațiile anterioare care au fost lăsate pe plan secund pentru a ne găsi drumul. Revedeți speranțele și obiectivele de acum niște ani pentru a ne înfige ferm picioarele în pământ și a face planuri (care vor fi supuse revizuirii din cauza retrogradărilor). Notarea pașilor în jurnal ar putea fi un atu important pentru a ne asigura că rămânem concentrați.

Dragoste și bani

Cu o zi înainte de Luna Nouă, pe 19 noiembrie, Venus în Scorpion se armonizează cu Nodurile Destinului, permițându-ne să înțelegem posibilitățile romantice și financiare care ne așteaptă. Drept urmare, decidem cui și la ce ne gândim să ne angajăm. Poate fi confuz și frustrant dar ne oferă o idee despre direcția în care ne îndreptăm.

Ar fi neglijent să nu menționăm că asteroidul Lilith se află pe orbita cu gradele Lunii Noi, adăugând ferocitate evenimentelor care se vor desfășura. Ne dezlănțuim sentimentele mai întunecate și mai îndrăznețe, lăsând fără scuze să ne fie văzute sinele umbros. Ne-am săturat să fim dați pe margine și ignorați. Avantajul furiei este că ne poate motiva să luăm măsuri care declanșează schimbarea. Așadar, fiți furioși dacă doriți. Folosiți-o doar pentru a demonta instituții, practici, sisteme de credințe și teorii învechite - nu pentru a provoca daune ireparabile celor la care ținem și nouă înșine.

Luna Nouă în Scorpion va fi o călătorie nebună. Fii amabil cu tine însuți și cu ceilalți pentru a înota prin apele adânci și turbulente. A te lăsa purtat de curent ne-ar putea mătura într-o mare de ambiguitate, așa că ține un picior pe pământ ca o ancoră. Amintește-ți, emoțiile și relațiile sunt complexe. Nu te limita la un standard sau la o mentalitate deoarece totul este în evoluție, notează refinery99.com.