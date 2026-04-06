Marte în Berbec, 6-12 aprilie 2026. Schimbare puternică de energie pentru toate zodiile

Săptămâna începe cu Luna în Săgetător, care ne ajută să ne întoarcem pe drumul cel bun după Luna Plină în Balanță de săptămâna trecută. Apoi, pe 8 aprilie, Luna în Capricorn ne arată că suntem șefii propriului destin. Aceasta nu este o perioadă în care să ne îndoim de noi înșine.

Marte intră în Berbec pe 9 aprilie, aducând cu sine acțiune și creativitate. Cu toate acestea, ne putem aștepta ca Marte și Saturn să se ciocnească în următoarele săptămâni. Luna în Vărsător de vineri, 10 aprilie, face mai ușor să visăm din nou. Trebuie să continuăm să luptăm și să credem în noi înșine, pe măsură ce continuăm să ne transformăm.

Berbec

Acesta este sezonul tău, Berbec, iar atingerea stelelor îți permite să-ți vezi potențialul de creștere. Deși te poți aștepta să te confrunți cu provocări în următoarea lună, tranzitele din această săptămână îți amintesc să rămâi optimist și cu picioarele pe pământ.

Fă planurile de care ai nevoie în timpul lunației Capricornului și găsește sprijin în timpul tranzitului Vărsător. Plantează acele semințe acum, că Marte este în semnul tău. Aceasta este șansa ta de a stabili rutinele necesare, astfel încât să nu fii copleșit mai târziu.

Taur

Marte în Berbec îți arată cum să-ți înfrunți emoțiile, în timp ce Luna în Săgetător te învață cum să-ți găsești puterea. Această săptămână îți arată ce poți crea și construi atâta timp cât nu-ți pierzi din vedere obiectivele.

Luna în Capricorn te ajută să stabilești idei noi și să editezi după dorința inimii tale. Energia Berbecului îți arată că greșelile sunt în regulă atâta timp cât înveți din ele.

Gemeni

În această săptămână, îți descoperi muzele pe măsură ce Marte se alătură lui Saturn și Soarelui în Berbec. Dacă vrei să finalizezi un proiect în desfășurare, aceste planete îți oferă impulsul perfect pentru a face acest lucru.

Luna în Săgetător te încurajează să întâlnești oameni noi în această săptămână. Când Luna este în Capricorn la mijlocul săptămânii, poți învăța multe de la ei.

Rac

Săptămâna aceasta, cu Marte acum în Berbec, le arăți altora darurile tale. Totuși, aceasta nu este singura planetă care intră în acest semn de foc. Un stellium se formează în Berbec, ceea ce poate aduce o oarecare frustrare.

Cu toate acestea, trebuie să exersezi răbdarea în această săptămână, mai ales în carieră. Ia-o ușor și alege-ți bătăliile cu înțelepciune.

Leu

Marte intră în Berbec săptămâna aceasta, ceea ce este o experiență revelatoare pentru tine. Cu Luna în Săgetător, pregătește-te să ai mai multă energie.

S-ar putea să te îndrăgostești de un proiect artistic în care ți-ai investit inima. Sezonul Berbecului aduce teste, dar știi cum să gestionezi orice îți iese în cale. Încrederea este esențială săptămâna aceasta.

Fecioară

Deblocarea poveștilor din trecut este posibilă în timpul Lunii în Săgetător. Ia în considerare să sapi în istoria familiei tale. Când Luna este în Capricorn, vrei să începi un proiect de îmbunătățire a locuinței, deoarece ai energia necesară pentru a-ți aborda lista de sarcini.

Gestionarea timpului este importantă în timpul Lunii în Vărsător, la sfârșitul săptămânii. Din fericire, acest sezon Berbec îți arată cum să nu mai amâni și să lucrezi mai eficient fără să te simți stresat.

Balanță

Pentru tine, Balanță, dragostea este o temă continuă în timpul acestui sezon Berbec, iar această săptămână subliniază acest lucru. Acesta este momentul să înțelegi dinamica relației pe care o ai în prezent, precum și pe cea din trecut.

Dacă ești într-o relație, Lunile în Capricorn și Vărsător îți arată multe despre ceea ce îți dorești să mergi mai departe. Înțelegerea valorii prieteniilor este, de asemenea, importantă.

Scorpion

În următoarele săptămâni, așteaptă-te să te confrunți cu teste și obstacole. Din fericire, Luna în Săgetător este aici pentru a te ajuta să te pregătești. Dacă preferi să lucrezi singur, Luna în Capricorn îți arată că a avea prieteni în care ai încredere este esențial în această perioadă.

Încrede-te în oamenii care ți-au fost alături și învață să-i asculți și pe ei. Luna în Vărsător de la sfârșitul săptămânii îți facilitează conectarea cu emoțiile tale.

Săgetător

Sistemul tău de valori intră în joc în această săptămână, pe măsură ce descoperi ce îți dorești în relațiile sau obiectivele tale profesionale. Luptă pentru ceea ce vrei și nu te mulțumi cu mai puțin.

Saturn s-ar putea să nu fie confortabil în Berbec, dar, ca semn de foc, beneficiezi de acest tranzit. Totuși, trebuie să înveți cum să-ți îndrepți atenția către ceea ce îți dorești. Acesta este un moment pentru a-ți debloca puterea interioară.

Capricorn

Capricorn, înveți multe despre tine săptămâna aceasta. Luna în Săgetător te face gânditor și te face să retrăiești trecutul. Cu toate acestea, odată ce Luna este în semnul tău, poți adopta o abordare mai proactivă pentru a merge mai departe.

Inițiază proiecte noi și concentrează-te pe extinderea setului tău de abilități. Acest sezon al Berbecului te pune în vizorul celui mai mare premiu, iar cu Saturn în acest semn, înveți cum să fii mai răbdător cu procesul tău.

Vărsător

Săptămâna aceasta, ești motivat să-ți rafinezi planurile. Aceasta este șansa ta de a rafina tot ceea ce ai început acum câteva luni, deoarece acum ai mult mai multă claritate și încredere.

Există, de asemenea, energie pozitivă din tranzitul lui Venus în Taur, ceea ce face mai ușoară abordarea proiectelor tale. Sprijinul vine de acasă, precum și îndrumarea de la bătrâni.

Pești

Înțelegerea rolului tău în lume face parte din energia puternică a acestei săptămâni, Pești. Luna în Săgetător are toate ochii ațintiți asupra ta. Evită conflictele și fii matur în acest sezon Berbec.

Pregătește-te ca tensiunile să fie la cote maxime în următoarele săptămâni. Totuși, Luna în Capricorn îți permite să te simți puternic, în timp ce energia Vărsătorului te ajută să faci un plan pentru a-ți atinge obiectivele, potrivit yourtango.com.

