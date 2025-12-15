Marte intră în Capricorn: Energiile se schimbă radical după 15 decembrie 2025

Energia practică, calculată și orientată spre rezultate a lui Marte în acest semn de pământ ne ajută să ducem lucrurile la bun sfârșit, să fim mai disciplinați și să construim pe termen lung.

Totuși, chiar înainte de acest tranzit, Marte formează un careu cu Neptun, aflat la final de tranzit în Pești și pregătit să intre pentru o perioadă lungă în Berbec. Pe 14 decembrie, ambele planete se află în ultimele grade ale semnelor lor, ceea ce poate aduce confuzie, neclaritate și senzația că lucrurile nu sunt exact ce par.

Neptun tinde să creeze ceață și să estompeze direcțiile clare, însă această tensiune cu Marte poate declanșa și revelații puternice, intuiție accentuată și o mai bună conectare la planurile universului. Odată cu intrarea lui Marte în Capricorn, lucrurile încep să se așeze, iar energia devine mai coerentă și mai eficientă.

Ce aduce Marte în Capricorn (15 decembrie 2025 – 23 ianuarie 2026)

mai multă disciplină și ambiție

decizii calculate, nu impulsive

accent pe carieră, bani și responsabilitate

rezultate concrete, obținute prin muncă susținută

Horoscop pentru fiecare zodie după intrarea lui Marte în Capricorn

♈ Berbec

Marte, planeta ta guvernatoare, intră într-un semn care te provoacă. Urmează șase săptămâni de ajustări legate de scopul tău în viață și de direcția profesională. Este momentul să renunți la obiceiuri vechi și să lucrezi la tine pentru a face loc viitorului.

Recomandare: concentrează-te pe evoluție, nu pe validare imediată.

♉ Taur

Intrarea lui Marte în Capricorn îți aduce stabilitate, chiar dacă începutul tranzitului vine cu o ușoară ceață mentală. Răbdarea ta naturală te ajută să navighezi această perioadă până când lucrurile devin clare și inspiratoare.

Recomandare: ai încredere în ritmul tău și nu forța deciziile.

♊ Gemeni

Marte îți activează zona banilor comuni, investițiilor și moștenirilor. Pot apărea teme legate de resurse financiare împărțite sau decizii importante legate de siguranța materială. Universul te invită să fii mai vulnerabil și mai sincer.

Recomandare: clarifică-ți relația cu banii și dependențele emoționale.

♋ Rac

Diferența dintre agresivitate și asertivitate devine esențială în relațiile tale. Dacă lupți pentru parteneriat, lucrurile pot merge foarte bine. Dacă te concentrezi doar pe tine, este mai bine să o faci înainte de 15 decembrie.

Recomandare: comunică matur și echilibrat.

♌ Leu

La locul de muncă și în zona sănătății pot apărea confuzii în a doua parte a lunii decembrie, însă lucrurile se limpezesc la început de an. Marte îți oferă energie pentru finalizarea proiectelor, dar atenție la accidente sau suprasolicitare.

Recomandare: nu grăbi lucrurile și respectă limitele.

♍ Fecioară

Creativitatea și relația cu copiii sau proiectele artistice sunt energizate. Ideile apar din senin, mai ales după ce ceața inițială se risipește. Marte îți poate crește și norocul, dacă îți urmezi instinctele.

Recomandare: notează-ți ideile și acționează.

♎ Balanță

În familie pot apărea tensiuni fără o cauză clară la începutul tranzitului. Răbdarea este cheia. Marte te ajută să aperi nevoile familiei, dar atenție la tendința generală de egoism din jur.

Recomandare: evită confruntările directe și lasă lucrurile să se clarifice.

♏ Scorpion

Studiile, examenele sau activitățile intelectuale sunt favorizate, chiar dacă la început apare oboseală mentală. Relațiile cu frații sau vecinii pot fi tensionate, dar ai avantajul dacă trebuie să te impui.

Recomandare: scrie ideile care apar – vor conta mai târziu.

♐ Săgetător

Atenție la cheltuieli înainte de sărbători. Marte te poate face impulsiv financiar. După Solstițiu, apar idei excelente pentru a-ți consolida veniturile.

Recomandare: fii disciplinat cu banii.

♑ Capricorn

Marte este în semnul tău timp de șase săptămâni. Ambițiile tale cresc, la fel și dorința de afirmare. Pot apărea intuiții puternice, dar și confuzie – folosește-ți realismul pentru a face diferența.

Recomandare: este una dintre cele mai productive perioade ale tale.

♒ Vărsător

Marte activează zona subconștientului și a spiritualității. Este un tranzit care te îndeamnă la introspecție și altruism. A-i ajuta pe alții te ajută, de fapt, pe tine.

Recomandare: ascultă-ți vocea interioară.

♓ Pești

Prieteniile și planurile de viitor sunt în prim-plan. La început, limitele pot fi neclare, dar după Solstițiu lucrurile se așază. Marte susține proiectele comune și viziunile pe termen lung.

Recomandare: împărtășește ideile doar cu oameni de încredere.