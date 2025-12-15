Gaze noi în Marea Neagră: OMV Petrom începe forajele în Bulgaria

Proiect strategic pentru Europa de Sud-Est

OMV Petrom își extinde operațiunile din Marea Neagră și începe explorarea gazelor naturale în Bulgaria, în perimetrul offshore de mare adâncime Han Asparuh. Două sonde vor fora simultan până la finalul anului, într-un proiect de 170 de milioane de euro care ar putea schimba harta energetică a regiunii.

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din România, a anunțat demararea forajelor de explorare pentru gaze naturale în perimetrul Han Asparuh din Marea Neagră, în sectorul bulgar. Zona se află la sud de perimetrul românesc Neptun Deep și este considerată una dintre cele mai promițătoare din regiune.

Explorarea va fi realizată împreună cu partenerul israelian NewMed Energy și presupune forarea simultană a două sonde offshore, o premieră pentru companie în Marea Neagră.

Producție posibilă aproape dublă față de Neptun Deep

Simulările geologice indică un potențial de producție de până la 13 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an, aproape dublu față de Neptun Deep. Dacă rezervele se confirmă, Han Asparuh ar putea deveni unul dintre cele mai importante proiecte energetice offshore din Europa.

Investiție de 170 milioane de euro și foraj la 2.000 de metri adâncime

Campania de foraj are un buget total estimat la 170 de milioane de euro și se desfășoară în ape cu adâncimi de peste 2.000 de metri. Nava de foraj Globetrotter I a ajuns deja în Bulgaria, iar prima sondă, Vinekh-1, este localizată la aproximativ 200 de kilometri est de Varna.

Operațiunile vor fi realizate cu tehnologii de ultimă generație, respectând cele mai ridicate standarde de siguranță. Campania este programată să dureze aproximativ cinci luni.

Miza: securitatea energetică a regiunii

OMV Petrom subliniază că proiectul contribuie direct la reducerea dependenței Europei de Sud-Est de importurile de gaze, inclusiv din Rusia.

„Operarea simultană a două instalații de foraj, una în largul Bulgariei și cealaltă în largul României, reprezintă o realizare remarcabilă pentru echipa noastră. Acest proiect completează operațiunile existente și subliniază angajamentul nostru de a contribui la securitatea energetică a regiunii”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, potrivit Observator.

Un proiect-cheie pentru Bulgaria și Europa de Sud-Est

Partenerul israelian NewMed Energy consideră că perimetrul Han Asparuh deschide noi oportunități pentru Bulgaria și consolidează rolul Mării Negre ca hub energetic regional.

„Credem în potențialul Mării Negre pentru regiune și împreună cu partenerii de la NewMed Energy ne-am angajat să investim pentru explorarea acestuia. Este un moment important, care reflectă expertiza noastră de operator deep offshore în regiunea Mării Negre. Campania de foraj include două sonde, iar costurile totale sunt estimate la circa 170 milioane de euro. Tehnologia avansată și cele mai înalte standarde de siguranță sunt esențiale pentru operațiunile noastre", a declarat Cristian Hubati, Membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru Explorare și Producție.

„Începerea acestei campanii de foraj marchează un moment important pentru parteneriatul nostru și pentru dezvoltarea resurselor energetice din regiune. Perimetrul Han Asparuh are un potențial semnificativ și deschide noi oportunități pentru Bulgaria. Totodată, este un pas important pentru extinderea operațiunilor noastre în Europa de Sud-Est", a declarat Yossi Abu, CEO al NewMed Energy.

Explorarea gazelor din Han Asparuh vine într-un context geopolitic sensibil, în care statele din Europa de Sud-Est caută surse sigure și stabile de energie.