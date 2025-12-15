Diseară, la Chefi la cuțite: rezultat fără precedent al jocului de început - unul dintre jurați va obține o superputere. Echipele, provocate în battle de două amulete

În ediția show-ului culinar de aseară, după o sesiune de gătit zguduită de amuleta lui Chef Richard, care le-a impus adversarilor să gătească legați la mâini, verdictul a venit ca o veste incomodă pentru echipele bordo și verde. Cele două tabere au fost la egalitate, cu patru farfurii, ceea ce i-a obligat pe Chef Richard și Chef Ștefan să aleagă o parte dintre concurenții lor pentru proba eliminatorie. Celelalte două echipe, cea albastră și galbenă, au intrat integral la testul individual – în urma căruia Sora Vera, concurenta lui Chef Orlando Zaharia, a părăsit concursul, cu cel mai mic punctaj.

Astăzi, în ediția de la 20:30, competiția continuă în forță, chiar din momentul în care jurații intră în arenă. Extrem de implicați, cei patru Chefi nu au stins încă focul conflictului aprins la jurizarea probei individuale de ieri, când au avut păreri diferite legate de unele dintre farfurii. Discuțiile aprinse vor alimenta ambițiile fiecăruia de a câștiga jocul de la începutul ediției – întrucât de data aceasta, premiul este un avantaj foarte important, acela de a decide desertul gătit de celelalte echipe. Pe lângă acest avantaj, însă, în această seară câștigătorul jocului va marca o premieră la Chefi la cuțite, obținând o superputere râvnită de fiecare jurat în competiție. Lupta va începe intens, cu o amuletă puternică aruncată în joc de Chef Sautner. Dar aceasta nu va fi singura amuletă a serii. A doua lovitură va obliga trei dintre echipe să lucreze purtând mânușile de gătit. Așadar, se anunță din nou o seară încărcată de adrenalină la Chefi la cuțite. Cum se va desfășura battle-ul telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹