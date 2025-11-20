x close
Marte în Săgetător: Zodiile care revin în forță până pe 15 decembrie 2025

de Andreea Tiron    |    20 Noi 2025   •   15:00
Sursa foto: Jurnalul

Dacă simți că în ultima perioadă viața a mers împotriva ta, nu ești singurul. Relații complicate, tensiuni la job, planuri date peste cap – ultimele săptămâni au fost un haos pentru multe semne zodiacale.

Însă pentru patru zodii în mod special, Universul pregătește o schimbare majoră: totul este pe cale să se așeze.

Motivul? Marte, planeta acțiunii și a ambiției, a intrat în Săgetător, cel mai optimist, aventuros și expansiv semn al zodiacului. Astrologul Evan Nathaniel Grim explică:
„Cu Marte în Săgetător, există zodii pe care pur și simplu nu le vei mai putea opri. Vor face tot ce le stă în putere pentru a reuși.”

Această energie se menține până pe 15 decembrie 2025, oferind câteva săptămâni excelente pentru progres, curaj și decizii decisive, scrie yourtango.com.

Iată cele 4 zodii care au simțit că ceva nu merge bine, dar care vor avea, în curând, parte de claritate și succes:

♐ 1. Săgetător – Libertate, decizii rapide și un val de energie

Cu Marte chiar în semnul tău, primești un boost puternic de energie, curaj și determinare. Grim spune că vei resimți „forța completă a lui Marte”, ceea ce înseamnă:

Fie că vrei să îți schimbi jobul, să te muți sau să începi un proiect mare, acum este momentul.
Totul începe să se așeze exact așa cum ai nevoie.

♓ 2. Pești – Cariera prinde viteză, dar ai grijă la familie

Pentru Pești, Marte în Săgetător aduce mișcare în zona profesională. Poți avea parte de:

  • oportunități neașteptate

  • promovări sau schimbări pozitive

  • curaj în luarea deciziilor

Grim spune că succesul vine dacă îți permiți să faci „riscuri calculate”.

Totuși, mare atenție la tensiunile din familie. Nevoia ta bruscă de independență îi poate nemulțumi pe cei apropiați.
Gândește înainte să acționezi.

♊ 3. Gemeni – Claritate în relații și putere de negociere

Gemenii încep să vadă lumina de la capătul tunelului în zona relațiilor. Marte în Săgetător te face:

  • mai direct

  • mai ferm în discuții

  • mai dispus să rezolvi conflicte

Totuși, Grim avertizează: energia aceasta poate duce la „prea multe adevăruri spuse pe nerăsuflate”. Controlează impulsul de a spune tot ce gândești.

Partea bună? În următoarele săptămâni ai un talent special pentru negociere și compromis.

♍ 4. Fecioară – Ordine în casă și ordine în viață

Fecioarele simt o nevoie puternică de reorganizare: în casă, în familie, în planurile personale.
Este un moment bun pentru:

  • curățenie generală și reamenajări

  • discuții importante în familie

  • creșterea autonomiei personale

Dar, spune Grim, aceasta este și o perioadă cu risc crescut pentru conflicte domestice. Încearcă să păstrezi totul calm și să nu te lași acaparată de perfecționism.

Energia este excelentă pentru reconectare și pentru a crea momente frumoase cu cei dragi.

