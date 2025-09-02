Mercur în Fecioară aduce un nou început pentru 3 zodii, pe 2 Septembrie 2025

După 2 septembrie 2025, când Mercur intră în Fecioară, trei zodii vor simți o schimbare majoră în viața lor. Acest tranzit astral le oferă puterea de a lăsa trecutul în urmă, de a-și clarifica gândurile și de a acționa ferm pentru binele lor.

Mercur în Fecioară grăbește procesele, simplifică deciziile și luminează soluțiile. Pentru Rac, Leu și Balanță, această zi marchează un punct de cotitură: greutățile dispar treptat, iar energia se îndreaptă spre progres și libertate.

♋ Rac

Pentru tine, Mercur în Fecioară scoate la iveală soluțiile de care aveai nevoie. Totul începe prin comunicare – exprimarea clară a nevoilor tale devine cheia eliberării.

Pe 2 septembrie capeți mai mult curaj decât ai avut până acum. Vei reuși să spui ce te apasă și să închizi uși care te țineau blocat în trecut. La început, s-ar putea să te simți frustrat că puterea era în mâinile tale tot timpul, dar odată ce accepți asta, devii mai liber și mai puternic.

♌ Leu

Pentru tine, ziua de 2 septembrie aduce insight și claritate. Îți dai seama unde ai greșit în trecut și cum să eviți aceleași capcane în viitor. Această zi te încarcă de energie pozitivă și încredere.

Mercur în Fecioară îți activează abilitățile de lider și îți arată cât de mult poți inspira și susține pe ceilalți. Este un moment de vindecare a neînțelegerilor vechi și de resetare a relațiilor. Pentru tine, Leu, aceasta este o zi de înnoire și curaj.

♎ Balanță

Tranzitul lui Mercur în Fecioară îți oferă precizie și claritate. Problemele care păreau complicate se simplifică, iar soluțiile apar natural. Este o zi în care mintea ta devine limpede, iar deciziile sunt luate cu ușurință.

Pe 2 septembrie vei simți o eliberare reală, ca și cum obstacolele dispar chiar în fața ta. Vei avea atât speranță pentru viitor, cât și încrederea că progresul poate fi constant în viața ta. Pentru tine începe o perioadă de creștere și stabilitate.