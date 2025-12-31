RETROSPECTIVĂ 2025. Marile personalități internaționale care au murit în acest an

Anul 2025 a adus pierderi majore pe scena internațională – lideri politici, artiști, sportivi, scriitori și figuri emblematice ale culturii și societății globale au plecat dintre noi. De la legende ale cinematografiei și muzicii până la personalități politice și sportive care au marcat istoria recentă, iată o retrospectivă lunară a celor care s-au stins în 2025.

IANUARIE

5 ianuarie – A murit fostul premier grec Costas Simitis, unul dintre fondatorii PASOK ("Mişcarea Socialistă Panelenă"), partid creat în 1974, imediat după căderea dictaturii coloneilor. Succesor al lui Andreas Papandreou, liderul istoric al formațiunii, Simitis a condus guvernul Greciei între 1996 și 2004. (n. 23 iunie 1936)

7 ianuarie – Dispare Jean-Marie Le Pen, liderul istoric al extremei drepte franceze și finalist al alegerilor prezidențiale din Franța din 2002. (n. 20 iunie 1928)

15 ianuarie – Regizorul și scenaristul american David Lynch, autor al unor filme-cult și seriale care au redefinit cinematografia modernă, a încetat din viață. (n. 20 ianuarie 1946)

17 ianuarie – A murit actrița britanică Joan Plowright, una dintre marile doamne ale teatrului și filmului britanic. (n. 28 octombrie 1929)

20 ianuarie – Regizorul francez Bertrand Blier, cunoscut pentru filmele „Les Valseuses”, „Tenue de soirée” și „Buffet froid”, s-a stins din viață. (n. 14 martie 1939)

21 ianuarie – Franța pierde o figură istorică: Valérie André, medic militar, parașutistă, pilot de elicopter și prima femeie avansată la gradul de general. (n. 21 aprilie 1922)

23 ianuarie – A murit jurnalistul francez Jean-François Kahn, fondator al revistelor de informații „l'Evénement du Jeudi” și „Marianne”. (n. 12 iunie 1938)

25 ianuarie – Legenda baschetului european Drazen Dalipagic, fost mare jucător sârb, s-a stins din viață. (n. 27 noiembrie 1951)

FEBRUARIE

1 februarie – A murit Horst Köhler, fost președinte al Germaniei în perioada 2004–2010. (n. 22 februarie 1943)

25 februarie – Scenaristul și producătorul americano-mexican Roberto Orci, cunoscut pentru producții de succes precum „Star Trek”, „Transformers” sau „Fringe”, a încetat din viață. (n. 20 iulie 1973)

26 februarie – Hollywood-ul pierde o legendă: actorul Gene Hackman, multiplu premiat și considerat unul dintre cei mai mari actori ai generației sale. (n. 30 ianuarie 1930)

MARTIE

2 martie – A murit Gérard Bourgoin, fost președinte al clubului Auxerre și al Ligii franceze de fotbal. (n. 6 iulie 1939)

6 martie – Arhitectul newyorkez Ricardo Scofidio, celebru pentru reamenajarea căii ferate „High Line” din New York într-o grădină suspendată, s-a stins din viață. (n. 16 aprilie 1935)

21 martie – Dispare legenda boxului profesionist, George Foreman, fost campion mondial la categoria grea. (n. 10 ianuarie 1949)

APRILIE

1 aprilie – Actorul american Val Kilmer, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun”, „The Doors”, „Tombstone” și „Batman Forever”, a murit la vârsta de 65 de ani. (n. 31 decembrie 1959)

6 aprilie – A murit actorul Jay North, celebru pentru rolul principal din serialul TV „Dennis the Menace” („Dennis, pericol public!”). (n. 3 august 1951)

8 aprilie – Dispare Clem Burke, bateristul trupei Blondie, una dintre formațiile emblematice ale muzicii new wave. (n. 24 noiembrie 1954)

20 aprilie – A murit legendarul portar argentinian Hugo Orlando Gatti, supranumit „El Loco”, faimos pentru stilul său nonconformist. (n. 19 august 1944)

MAI

3 mai – Artistul belgian Paul Van Hoeydonck, autorul unei lucrări considerate mult timp singura operă de artă plasată pe Lună, s-a stins din viață. (n. 8 octombrie 1925)

5 mai – Actorul Charley Scalies, cunoscut din serialele „The Wire” și „The Sopranos”, a murit. (n. 19 iulie 1940)

24 mai – Franța pierde un maestru al documentarului: Marcel Ophuls, autor al filmului „Le Chagrin et la pitié”, despre regimul de la Vichy. (n. 1 noiembrie 1927)

27 mai – Actorul sud-african Presley Chweneyagae, protagonistul filmului „Tsotsi”, recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun film străin în 2006, a murit la doar 40 de ani. (n. 19 octombrie 1984)

IUNIE

2 iunie – Istoricul și editorul francez Pierre Nora, membru al Academiei Franceze, a încetat din viață. (n. 17 noiembrie 1931)

3 iunie – A murit compozitorul Eugen Doga, academician și simbol al culturii din Republica Moldova. (n. 1 martie 1937)

4 iunie – Nicole Croisille, una dintre marile voci ale muzicii franceze din anii ’70, dar și actriță și dansatoare apreciată, s-a stins din viață. (n. 9 octombrie 1936)

9 iunie – A murit scriitorul britanic Frederick Forsyth, celebru pentru thrillere precum „Ziua Șacalului”, „Dosarul Odessa” sau „Câinii războiului”. (n. 25 august 1938)

17 iunie – Pianistul austriac Alfred Brendel, legendă a muzicii clasice, a încetat din viață. (n. 1931)

iunie – Bernard Lacombe, figură emblematică a fotbalului francez și a clubului Olympique Lyon, a murit. (n. 15 august 1952)

26 iunie – Compozitorul american de origine argentiniană Lalo Schifrin, autorul temei muzicale „Mission: Impossible”, s-a stins din viață. (n. 21 iunie 1932)

IULIE

3 iulie – Actorul american Michael Madsen, cunoscut pentru numeroase roluri memorabile în cinematografie, a murit. (n. 25 septembrie 1957)

14 iulie – A murit prezentatorul și producătorul francez Thierry Ardisson, supranumit „Omul în negru”. (n. 6 ianuarie 1949)

17 iulie – Practicantul de sporturi extreme Felix Baumgartner, celebru pentru saltul său din stratosferă și cele trei recorduri mondiale stabilite, a încetat din viață. (n. 20 aprilie 1969)

22 iulie – Dispare legenda rockului britanic Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath. (n. 3 decembrie 1948)

AUGUST

2 august – Actrița și producătoarea Susan Kendall Newman, una dintre fiicele actorului Paul Newman, a murit. (n. 21 februarie 1953)

7 august – A murit fotograful italian Gianni Berengo Gardin, unul dintre cei mai importanți martori vizuali ai secolului XX. (n. 10 octombrie 1930)

SEPTEMBRIE

4 septembrie – Designerul italian Giorgio Armani, unul dintre cei mai influenți creatori de modă din lume, a încetat din viață. (n. 11 iulie 1934)

6 septembrie – Dirijorul german Christoph von Dohnányi, considerat unul dintre cei mai importanți șefi de orchestră ai generației sale, a murit. (n. 8 septembrie 1929)

16 septembrie – Actorul și regizorul american Robert Redford, simbol al cinematografiei hollywoodiene, s-a stins din viață. (n. 18 august 1936)

23 septembrie – A murit actrița franco-italiană Claudia Cardinale, monument al cinematografiei anilor ’60. (n. 15 aprilie 1938)

OCTOMBRIE

3 octombrie – Actorul italian Remo Girone, cunoscut mai ales pentru rolul lui Tano Cariddi din serialul „La piovra” („Caracatița”), a murit. (n. 1 decembrie 1948)

5 octombrie – Scriitoarea britanică Jilly Cooper, autoare de romane de dragoste extrem de populare, s-a stins din viață. (n. 21 februarie 1937)

11 octombrie – Actrița americană Diane Keaton, celebră pentru rolurile din „Father of the Bride” și „First Wives Club”, a murit. (n. 5 ianuarie 1946)

17 octombrie – Ace Frehley, cofondator și fost chitarist al trupei KISS, a încetat din viață. (n. 27 aprilie 1951)

18 octombrie – A murit Sofia Corradi, profesoara italiană care a fondat programul Erasmus. (n. 1934)

31 octombrie – Actorul franco-turc Tchéky Karyo, prezent în aproximativ 80 de filme, inclusiv „L'Ours” și „La Femme Nikita”, s-a stins din viață. (n. 4 octombrie 1953)

NOIEMBRIE

3 noiembrie – Actrița americană Diane Ladd, nominalizată de trei ori la premiile Oscar, a murit. (n. 29 noiembrie 1935)

4 noiembrie – A murit fostul vicepreședinte american Dick Cheney. (n. 30 ianuarie 1941)

14 noiembrie – Cineastul german Hark Bohm, una dintre figurile marcante ale cinematografiei europene angajate social, a încetat din viață. (n. 18 mai 1939)

noiembrie – Antrenorul spaniol Xabier Azkargorta, fost selecționer al Boliviei la CM 1994, a murit. (n. 26 septembrie 1953)

17 noiembrie – A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic și luptător pentru unitatea Republicii Moldova. (n. 30 iulie 1952)

24 noiembrie – Dispare legenda muzicii reggae Jimmy Cliff, artist care, alături de Bob Marley, a popularizat reggae, ska și rocksteady la nivel mondial. (n. 30 iulie 1944)

DECEMBRIE

7 decembrie – Fostul internațional belgian Glen De Boeck, căpitan și ulterior antrenor al echipei Anderlecht, a murit. (n. 22 august 1971)

10 decembrie – Scriitoarea britanică Sophie Kinsella, cunoscută pentru seria bestseller „Shopaholic”, a încetat din viață. (n. 12 decembrie 1969)

22 decembrie - Chris Rea, unul dintre cei mai apreciați cântăreți și compozitori britanici, cunoscut la nivel mondial pentru piesa emblematică Driving Home for Christmas, a murit la vârsta de 74 de ani

