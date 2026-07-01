Mercur retrograd aduce haos în familie pentru 4 zodii

Astrologii avertizează că perioada poate aduce blocaje în comunicare, întârzieri, probleme legate de tehnologie și călătorii, dar mai ales tensiuni în familie.

Racul guvernează casa familiei, a rădăcinilor și a căminului, iar Mercur retrograd poate readuce în prim-plan conflicte nerezolvate, secrete vechi, neînțelegeri între rude sau dispute privind moștenirile și proprietățile.

Potrivit astrologilor, patru zodii vor resimți cel mai puternic aceste influențe.

Berbec – Adevăruri de familie ies la lumină

Pentru Berbeci, Mercur retrograd activează sectorul familiei și al trecutului. Curiozitatea de a afla adevărul despre anumite evenimente sau rude poate scoate la iveală informații surprinzătoare.

Unii nativi pot descoperi secrete păstrate ani la rând, în timp ce alții vor afla detalii neașteptate despre arborele genealogic sau despre relațiile dintre membrii familiei.

Astrologii recomandă prudență. Nu orice adevăr aduce liniște, iar uneori dorința de a clarifica lucrurile poate genera conflicte mai mari decât problema inițială.

Taur – Cuvintele pot declanșa conflicte

Taurii trebuie să fie foarte atenți la modul în care comunică în următoarele săptămâni.

Mercur retrograd influențează sectorul comunicării și al relațiilor cu frații, surorile sau verii. O frază interpretată greșit, un mesaj transmis la momentul nepotrivit sau un ton nepotrivit pot provoca certuri neașteptate.

Neînțelegerile vor apărea ușor, iar orgoliile pot transforma discuții banale în adevărate conflicte de familie. Din fericire, multe dintre aceste tensiuni se pot rezolva după încheierea retrogradării lui Mercur.

Balanță – Succesul tău poate stârni invidie

Pentru Balanțe, Mercur retrograd activează sectorul carierei și al imaginii publice.

Dacă ai primit o promovare, un premiu sau te bucuri de succes profesional, este posibil ca tocmai membrii familiei să reacționeze neașteptat. În loc de felicitări, unii pot afișa răceală, ironii sau atitudini pasiv-agresive.

Astrologii spun că această perioadă îi ajută pe nativi să înțeleagă cine îi susține cu adevărat și cine privește cu invidie realizările lor.

Este un moment bun pentru a stabili limite sănătoase și pentru a nu mai căuta validarea tuturor.

Săgetător – Moștenirile și banii pot provoca tensiuni

Săgetătorii vor traversa una dintre cele mai intense perioade ale acestui Mercur retrograd.

Sectorul moștenirilor, bunurilor comune și al puterii personale este puternic activat, ceea ce poate aduce discuții aprinse despre bani, proprietăți sau drepturi asupra unor bunuri de familie.

Pot apărea conflicte între rude privind împărțirea averii, responsabilitățile familiale sau sprijinul financiar.

Astrologii recomandă evitarea deciziilor impulsive și, dacă situația devine complicată, apelarea la un avocat, mediator sau alt specialist care poate oferi o perspectivă obiectivă.

Ce trebuie să facem în timpul lui Mercur retrograd în Rac

Perioada 29 iunie – 23 iulie 2026 nu este favorabilă reacțiilor impulsive sau deciziilor luate la nervi. Astrologii recomandă:

evitarea conflictelor inutile în familie;

verificarea atentă a documentelor și contractelor;

răbdare în comunicare și clarificarea eventualelor neînțelegeri;

rezolvarea problemelor vechi înainte de a începe proiecte noi.

Deși Mercur retrograd este adesea privit cu teamă, această perioadă poate deveni o oportunitate de a închide capitole vechi, de a vindeca relații și de a pune ordine în aspectele importante ale vieții personale.