Mercur Retrograd în Scorpion lovește puternic în aceste 4 zodii

Însă pe 18 noiembrie, Mercur a reintrat în zodia Scorpion, obligând patru semne astrologice să reviziteze discuții neterminate și situații emoționale pe care le-au evitat în ultimele săptămâni — mai ales după ce Mercur a intrat în Săgetător, pe 9 noiembrie.

Totuși, retrogradarea nu vine doar cu haos. Mercur primește sprijin de la Jupiter și Saturn, ceea ce face ca această perioadă să fie una productivă, dedicată vindecării profunde, închiderii unor capitole și pregătirii unor schimbări majore.

Pentru că această retrogradare are loc într-un semn fix, zodiile cu aceeași modalitate (Scorpion, Taur, Leu și Vărsător) vor resimți cel mai puternic provocările — dar și progresele. Până pe 29 noiembrie, când Mercur revine la mers direct, aceste semne pot avea parte de revelații, reconciliere și claritate.

1. Scorpion

Pentru tine, urmează o perioadă de transformare profundă. Mercur retrograd te învață să fii mai răbdător, mai empatic și mai deschis în relațiile tale. Este un tranzit care îți oferă ocazia să-ți protejezi limitele și, în același timp, să-ți îngrijești mai bine sănătatea emoțională.

Poți fi nevoit să revizuiești un proiect sau să reiei o discuție lăsată în aer. De această dată ai mai multă claritate, iar aspectele favorabile cu Jupiter te ajută să aduci armonie în relațiile din jurul tău.

Totuși, întârzierile sau problemele de comunicare sunt posibile. Important este să nu te grăbești — lucrurile se vor rezolva. Retrogradarea îți poate scoate la suprafață temeri sau motive ascunse, dar odată înțelese, vei putea privi spre viitor cu mai multă siguranță.

Pe 25 noiembrie, Mercur se unește cu Venus în Scorpion, aducând deschidere în dragoste, conexiuni plăcute și mai mult optimism. Chiar și cu surprizele retrogradării, vei simți că ești cu câțiva pași înaintea celorlalți.

2. Taur

Pentru tine, Mercur retrograd în Scorpion poate readuce în prim-plan oameni din trecut — prieteni, foști parteneri sau persoane cu care ai rămas cu discuții neterminate. Nu înseamnă că relațiile trebuie reluate, ci că ai ocazia să închizi capitole importante și să vezi lucrurile cu mai multă claritate.

Mercur în Scorpion vrea să analizezi, să interpretezi și să înveți din experiențele trecute. E timpul să cureți poveștile care te țineau pe loc și să descoperi ce te face cu adevărat unic.

Partea bună? Conjuncția Mercur–Venus îți aduce momente de liniște și apropiere. Poți socializa mai mult, te poți apropia de partener sau poți simți un val de creativitate și iubire de sine.

3. Leu

Pentru Leu, temele centrale ale retrogradării sunt: vindecarea, familia și procesul interior. Mercur retrograd te îndeamnă să rezolvi tensiuni mai vechi din casă sau din familie. Deși pot apărea discuții dificile, ești mai dispus să găsești soluții decât de obicei.

După 22 noiembrie, când Mercur se aliniază cu Venus, te poți concentra pe casă și confort. Poți avea inspirația de a redecoră, de a crea un spațiu mai armonios sau chiar de a te implica în proiecte artistice care te ajută emoțional.

Mercur te sprijină și în învățare — ești motivat să citești, să studiezi, să cauți răspunsuri. Odată cu intrarea Soarelui în Săgetător, se reaprinde dorința ta naturală de dezvoltare și explorare.

4. Vărsător

Pentru tine, Mercur retrograd în Scorpion aduce provocări, dar și șanse uriașe de evoluție profesională. Este un moment în care poți deveni mai vizibil, mai respectat sau mai apreciat în cercul tău social și profesional.

Inteligența și creativitatea ta ies în evidență, iar comunicarea cu ceilalți îți dă energie. Iar dacă simți oboseală, te poți baza pe sprijinul prietenilor — rețeaua ta este activă și loială.

Aspectele cu Saturn te ajută să-ți organizezi mai bine viața, finanțele și obiectivele pe termen lung. Deși ai impulsul să te grăbești, Mercur te îndeamnă să încetinești și să fii meticulos. Rezultatul? Proiectele vor fi mult mai reușite după ce retrogradarea se încheie.

Marte îți oferă energie și determinare, dar Mercur te ajută să o folosești cu înțelepciune. Vei simți că fiecare pas contează.