Mercur retrograd readuce foști parteneri în viața acestor 4 zodii până pe 23 iulie 2026

Astrologii spun că patru zodii sunt cele mai predispuse să fie contactate de un fost partener în această perioadă. Rămâne însă la latitudinea fiecăruia dacă va redeschide ușa trecutului sau va alege să meargă mai departe.

Scorpion

Pentru Scorpioni, nu este vorba despre orice fostă iubire, ci despre persoana care le-a marcat profund viața.

După ani de tăcere, este posibil să primească un mesaj sau să reia legătura cu cineva care le-a frânt inima. Emoțiile revin cu intensitate și pot crea impresia că timpul nu a trecut deloc.

Totuși, astrologii îi sfătuiesc să fie prudenți. Cuvintele frumoase nu șterg trecutul, iar rănile vechi merită analizate cu luciditate înainte de a lua o decizie.

Săgetător

Săgetătorii nu obișnuiesc să privească înapoi, însă Mercur retrograd îi face să rememoreze momente pe care credeau că le-au lăsat definitiv în urmă.

În același timp, fostul partener începe să realizeze ce a pierdut. Pot apărea mesaje lungi, invitații la cină, cadouri sau gesturi romantice prin care încearcă să obțină o a doua șansă.

Decizia finală le aparține Săgetătorilor, care trebuie să aleagă dacă merită să ofere o nouă oportunitate.

Rac

Mercur retrograd are un impact puternic asupra Racilor, deoarece se desfășoară chiar în semnul lor zodiacal.

Emoțiile devin mai intense, iar nostalgia poate fi ușor confundată cu dorința de a retrăi o poveste de iubire.

Astrologii avertizează că fostul partener poate reveni nu neapărat din iubire, ci pentru că își amintește siguranța și afecțiunea pe care le-a primit în această relație. Înainte de orice împăcare, Racii sunt îndemnați să se întrebe dacă relația le oferă și lor ceea ce au nevoie.

Capricorn

Capricornii au investit mult timp în propria vindecare după despărțire și au învățat să își aprecieze mai mult valoarea.

Tocmai această schimbare îi face acum mult mai atractivi în ochii fostului partener, care observă evoluția lor și încearcă să revină în viața lor.

Diferența este că, de această dată, Capricornii știu exact ce merită. Sunt mai selectivi și nu mai acceptă compromisuri doar de dragul unei relații.

Mercur retrograd readuce trecutul în prezent

Perioada 29 iunie – 23 iulie 2026 poate aduce conversații neterminate, explicații sau chiar tentative de împăcare pentru Scorpioni, Săgetători, Raci și Capricorni.

Astrologii recomandă însă prudență. Mercur retrograd favorizează reîntâlnirile, dar nu garantează că o relație reluată va avea un final diferit. Uneori, revenirea unei persoane din trecut este menită doar să ofere răspunsurile care au lipsit până acum.