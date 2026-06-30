Haos total pentru 6 zodii! Mercur retrograd le dă viața peste cap până pe 23 iulie

Mercur retrograd până pe 23 iulie 2026: 6 zodii puse la încercare și cum pot depăși perioada

Mercur retrograd revine în perioada 29 iunie – 23 iulie 2026 și aduce provocări pentru mai multe zodii. Deși această mișcare astrologică are reputația de a genera haos, confuzie și blocaje, realitatea este mai nuanțată: este o perioadă de reevaluare, ajustare și introspecție.

În acest interval, Mercur tranzitează semnul Racului, amplificând sensibilitatea emoțională și reacțiile impulsive. Comunicarea devine mai dificilă, iar neînțelegerile pot apărea ușor. Totuși, cei care își păstrează calmul și evită deciziile pripite pot transforma această etapă într-o oportunitate de creștere personală.

Rac: test personal și emoțional

Pentru nativii Rac, această retrogradare are un impact direct, deoarece are loc chiar în semnul lor. Stările de agitație, nesiguranță sau confuzie pot fi mai intense decât de obicei.

Este un moment ideal pentru a reveni asupra unor aspecte din trecut, pentru a repara relații sau pentru a acorda mai mult timp odihnei și reflecției. Activitățile care implică „re-”, precum reorganizarea, reconectarea sau relaxarea, sunt extrem de benefice în această perioadă.

Capricorn: relațiile sunt puse sub lupă

Capricornii trec printr-un proces de reevaluare a relațiilor. Mercur retrograd poate scoate la suprafață tensiuni sau poate readuce în prim-plan persoane din trecut.

Este important să nu se ia decizii radicale în grabă. Chiar dacă unele relații par să nu mai funcționeze, contextul actual poate distorsiona percepțiile. Răbdarea și observația atentă sunt esențiale pentru a înțelege ce merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă.

Berbec: provocări în viața de familie

Pentru Berbeci, această perioadă afectează în special zona domestică. Pot apărea probleme legate de locuință, echipamente defecte sau cheltuieli neprevăzute.

De asemenea, tensiunile familiale pot deveni mai vizibile. Este recomandat să se evite planificarea călătoriilor importante și să se amâne deciziile majore până după 23 iulie. Gestionarea calmă a situațiilor este cheia pentru a evita conflictele.

Balanță: haos în carieră

Balanțele pot resimți instabilitate în plan profesional. Întâlnirile pot fi amânate, mesajele interpretate greșit, iar planurile pot suferi modificări neașteptate.

Comunicarea clară și verificarea atentă a detaliilor devin esențiale. Dacă apar discuții importante cu superiorii, este recomandat să fie abordate cu diplomație și prudență. Percepțiile din această perioadă pot fi înșelătoare.

Scorpion: influențat de energia celor din jur

Deși Mercur retrograd în Rac este, în mod normal, compatibil cu Scorpionul, efectele indirecte pot fi resimțite puternic. Persoanele din jur pot deveni mai tensionate, iar acest lucru influențează starea nativilor.

Relațiile de familie și cele romantice necesită mai multă atenție. Empatia și comunicarea deschisă pot preveni conflictele și pot consolida legăturile existente.

Taur: stres din partea cercului social

Pentru Tauri, provocările vin din zona socială. Planurile pot fi date peste cap, întâlnirile anulate, iar comunicarea cu prietenii poate deveni dificilă.

Chiar dacă nu resimt direct efectele retrogradării, influența asupra celor din jur poate genera frustrări. Este important să nu ia personal întârzierile sau lipsa de răspuns. De asemenea, ideile și planurile apărute acum ar trebui analizate ulterior, după încheierea retrogradării.