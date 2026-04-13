Noroc pe bandă rulantă pentru 3 zodii: urmează o săptămână de vis

Cu mai multe tranzite importante în acest semn de foc și cu Luna Nouă din 17 aprilie, universul deschide uși pentru noi începuturi și oportunități rare.

Această perioadă nu aduce doar succes de moment, ci șansa de a construi pe termen lung. Cheia este echilibrul: acțiune, dar și răbdare, claritate și direcție.

Leu

Pentru tine, această săptămână marchează un nou început major. Luna Nouă în Berbec îți activează energia, ambiția și dorința de succes. Simți că poți cuceri lumea, iar oportunitățile nu întârzie să apară.

Totuși, norocul nu vine doar din entuziasm. Este esențial să îți definești clar obiectivele și să acționezi cu integritate. Deciziile pe care le iei acum pot avea efecte pe termen lung și pot marca un moment de cotitură în viața ta.

Fecioară

Deși energia Berbecului te poate face să simți presiunea de a acționa rapid, adevăratul tău avantaj este răbdarea. Nu te grăbi — universul lucrează în favoarea ta.

Pe măsură ce te apropii de sezonul Taurului, lucrurile încep să se stabilizeze și să aducă noroc în viața ta. Combină dorința de schimbare cu o strategie bine pusă la punct și vei obține rezultate durabile.

Gemeni

Pentru tine, norocul vine prin oameni și conexiuni. Alinierea dintre Marte și Pluto aduce oportunități neașteptate și întâlniri care îți pot schimba direcția de viață.

Este momentul să ieși din zona de confort și să accepți colaborările care apar. Nu mai trebuie să faci totul singur — sprijinul potrivit te poate duce exact acolo unde îți dorești.