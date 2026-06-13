Potrivit unui comunicat al Biroului Directorului Național al Serviciilor de Informații (ODNI), analiza arhivelor comunității de informații a durat mai multe luni. Documentele ar indica faptul că administrațiile de la Casa Albă au finanțat peste 120 de biolaboratoare în mai mult de 30 de țări. Oficialii spun că informațiile privind existența și finanțarea acestor facilități nu au fost prezentate integral publicului până acum.

Agenți patogeni periculoși în Ucraina

Comunicatul face referire și la laboratoare aflate în Ucraina. Potrivit ODNI, unele dintre aceste facilități ar fi putut găzdui agenți patogeni periculoși. Serviciile americane afirmă că astfel de laboratoare au fost considerate vulnerabile în contextul războiului ruso-ucrainean.

Printre riscurile identificate s-au numărat atacurile militare, capturarea instalațiilor sau distrugerea acestora. Instituția nu a oferit detalii suplimentare despre tipurile de agenți patogeni la care face referire.

Potrivit comunicatului, unele laboratoare finanțate de SUA au desfășurat cercetări folosind agenți patogeni periculoși și foarte contagioși. Documentul menționează inclusiv cercetări de tip „gain-of-function”. Acestea presupun modificarea anumitor caracteristici ale microorganismelor în scop științific.

ODNI susține că astfel de activități au beneficiat de o supraveghere limitată în anumite cazuri. Instituția nu a prezentat însă dovezi publice privind încălcări ale legislației.

Tulsi Gabbard acuză foști oficiali americani

Tulsi Gabbard a acuzat foști oficiali americani că au negat existența unor programe finanțate de Statele Unite. Ea a afirmat că cercetările asupra agenților patogeni pot genera riscuri majore pentru sănătatea publică. Comunicatul amintește și de ordinul executiv semnat de președintele Donald Trump, în mai 2025. Măsura a pus capăt finanțării federale pentru cercetări de tip „gain-of-function” desfășurate în afara SUA.

ODNI a anunțat noi directive pentru agențiile de informații americane. Acestea vizează colectarea de date despre laboratoarele biologice finanțate peste hotare. Potrivit instituției, verificările au produs deja informații suplimentare despre studii clinice aflate în desfășurare. Oficialii americani susțin că aceste date ridică întrebări de ordin etic, financiar și de securitate.

Până în prezent, documentele prezentate de ODNI nu au fost însoțite de concluzii privind eventuale activități ilegale. De asemenea, nu au fost anunțate măsuri concrete împotriva instituțiilor implicate.