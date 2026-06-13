Caniculă în Europa: Temperaturi extreme în Franța la începutul verii

Meteorologii avertizează că următoarele zile vor aduce temperaturi ridicate pe arii extinse, iar în unele regiuni valorile ar putea depăși pragul de 40 de grade Celsius, relatează Le Monde. Primele zone afectate vor fi cele din sudul țării. Începând de sâmbătă, temperaturile maxime vor depăși frecvent 30 de grade Celsius. În regiunile Occitania, Languedoc și Provence sunt așteptate valori de 35 de grade Celsius sau chiar mai mari.

Potrivit estimărilor meteorologice, temperaturile vor fi cu 6 până la 10 grade peste media obișnuită pentru această perioadă a anului. După câteva zile mai răcoroase la începutul lunii iunie, noul episod de căldură ar putea fi resimțit și mai intens de populație.

Meteorologii estimează că începutul săptămânii viitoare va aduce doar o scurtă pauză în procesul de încălzire. Din a doua parte a săptămânii, masa de aer cald este așteptată să avanseze spre nordul Franței. Cele mai recente prognoze indică posibilitatea unor temperaturi foarte ridicate în numeroase regiuni începând de miercuri.

Deocamdată, specialiștii consideră că este prea devreme pentru a stabili dacă fenomenul va îndeplini criteriile oficiale pentru declararea unui val de caniculă. Autoritățile meteorologice monitorizează evoluția situației și analizează dacă vor fi necesare avertizări speciale pentru populație. Există încă incertitudini privind intensitatea maximă a fenomenului, însă scenariile actuale indică un risc ridicat de temperaturi extreme pe suprafețe extinse.

Noul val de căldură vine înainte de începutul oficial al verii și continuă o serie de episoade meteorologice neobișnuite observate în ultimele săptămâni în Franța. Experții atrag atenția că frecvența și intensitatea perioadelor cu temperaturi extreme au crescut în ultimii ani. În acest context, autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție specială persoanelor vulnerabile.

Dacă actualele prognoze se confirmă, mai multe regiuni ale Franței ar putea înregistra unele dintre cele mai ridicate temperaturi de la începutul acestui an.