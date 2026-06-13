Benzina din România, de la „cea mai ieftină din UE” la una dintre cele mai scumpe: cum s-a inversat complet avantajul în doar 3 ani

ȘOC economic: România, din raiul carburantului ieftin în coșmarul prețurilor

În urmă cu doar trei ani, România era considerată una dintre cele mai avantajoase piețe din Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul carburanților. Astăzi, situația s-a inversat aproape complet, iar datele Comisiei Europene arată că benzina și motorina din România au ajuns peste media europeană, într-un context în care țara a pierdut unul dintre avantajele sale economice istorice.

În acest context, specialiștii din domeniu atrag atenția că nu este vorba doar despre o simplă evoluție a pieței, ci despre o schimbare structurală care afectează direct puterea de cumpărare a populației și competitivitatea economiei.

De la „cea mai ieftină benzină din UE” la prețuri peste media europeană

Schimbarea este vizibilă mai ales dacă privim evoluția din ultimii ani. În 2023, România era printre liderii europeni la capitolul prețuri reduse, ocupând locul al doilea sau al treilea în clasamentul celor mai ieftine state membre pentru benzină și motorină.

În 2026, însă, situația este complet diferită. Prețul benzinei a ajuns la aproximativ 1,82–1,84 euro pe litru, depășind media Uniunii Europene, în timp ce motorina se situează foarte aproape de media comunitară. În clasamentul european, România a coborât în zona locurilor 11–14, pierzând poziția de piață ieftină.

Această evoluție marchează o schimbare importantă de percepție economică: România nu mai este o destinație cu carburanți ieftini, ci o piață aliniată sau chiar mai scumpă decât multe state din Europa Centrală și de Est.

Pierderea avantajului competitiv și impactul asupra veniturilor

Problema principală nu este doar nivelul absolut al prețurilor, ci raportul dintre prețuri și veniturile populației. În termeni reali, România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană atunci când prețul carburanților este raportat la salariul mediu.

Un calcul privind puterea de cumpărare arată diferențe semnificative între statele membre. În iunie 2026, un salariu mediu permite achiziția a aproximativ 766 de litri de carburant în Letonia, 681 de litri în Bulgaria, 671 în Grecia, 631 în Ungaria și doar 608 litri în România, plasând țara pe ultimul loc în UE la acest indicator.

Această discrepanță reflectă un dezechilibru important între evoluția prețurilor și cea a veniturilor.

„Eșecul unei țări producătoare de petrol”

Analiza cea mai dură vine din partea președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, care subliniază paradoxul economic al României, o țară producătoare de petrol care ajunge să plătească prețuri comparabile cu state mult mai dependente de importuri.

„Eșecul unei țări producătoare de petrol. România extrage petrol. România rafinează petrol. România are acces la Marea Neagră. România nu este dependentă integral de importuri. Și totuși românii plătesc prețuri apropiate de Germania, Austria sau Belgia. Acest paradox nu poate fi explicat doar prin războiul din Orientul Mijlociu, prin Iran sau prin volatilitatea piețelor internaționale.

Toate țările europene sunt afectate de aceleași șocuri. Diferența este că alte state și-au protejat competitivitatea și cetățenii. Polonia, de exemplu, a redus TVA la carburanți și a prelungit măsurile de plafonare pentru a limita impactul asupra consumatorilor. România a mers în direcția opusă, statul a devenit principalul beneficiar al scumpirilor. Când un litru de carburant ajunge la aproape 9,2 lei, o parte enormă din sumă reprezintă taxe (TVA, accize, taxe aplicate peste alte taxe).

În timp ce salariile reale au fost erodate de inflație, statul a încasat automat mai mult din fiecare litru vândut. Mai grav, chiar în 2026 au existat majorări și ajustări de accize care au împins suplimentar costurile către consumatori. Practic, statul român a devenit unul dintre marii câștigători ai inflației. Cetățeanul a devenit finanțatorul de serviciu al deficitelor bugetare.”

De ce au crescut prețurile: factori economici și structurali

Evoluția prețurilor la carburanți în România este rezultatul unei combinații de factori economici interni și externi. Pe plan intern, salariile au crescut mai rapid decât productivitatea în ultimul deceniu, ceea ce a dus la majorări de costuri pentru companii. Aceste costuri au fost transferate treptat în prețurile finale, inclusiv în transport și distribuție.

În paralel, deficitele bugetare ridicate au alimentat consumul intern, prin creșteri de salarii, pensii și cheltuieli publice. Această expansiune fiscală a generat presiuni inflaționiste, contribuind indirect la scumpiri generalizate.

Un alt element important este politica fiscală aplicată carburanților. În ultimii ani, accizele au crescut semnificativ, iar TVA aplicată combustibililor a amplificat impactul asupra prețului final. În total, taxele reprezintă aproape jumătate din prețul unui litru de carburant.

De asemenea, au existat multiple ajustări fiscale suplimentare în sectorul energetic, de la taxe pe resurse naturale până la contribuții speciale pentru companiile din domeniu, toate contribuind la creșterea costului final.

Factori externi și convergența cu Uniunea Europeană

Pe lângă factorii interni, România este influențată și de evoluțiile pieței energetice globale. Pandemia COVID-19, războiul din Ucraina și tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au determinat creșteri semnificative ale prețurilor la energie la nivel european.

Totuși, aceste șocuri au afectat toate statele UE, diferențele apărând în modul în care fiecare țară și-a protejat consumatorii.

În același timp, România a trecut printr-un proces de convergență economică către media europeană, nu doar în ceea ce privește veniturile, ci și prețurile. Pe măsură ce puterea de cumpărare a crescut, companiile au ajustat prețurile la niveluri apropiate de cele din Vest, reducând diferențele istorice.