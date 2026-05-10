Cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie, între 11 și 17 mai 2026

Conjuncția dintre Soare și Mercur în Taur, Luna Nouă din 16 mai și intrarea lui Mercur în Gemeni creează contextul perfect pentru schimbări importante, succes și decizii inspirate.

Este perioada în care multe zodii încep să creadă că merită, în sfârșit, tot ceea ce au visat.

Berbec – Sâmbătă, 16 mai

Ziua de 16 mai îți aduce claritate și putere interioară. După luni întregi de lecții dificile și situații karmice, începi să vezi lucrurile diferit. Conjuncția dintre Chiron și Marte în semnul tău te ajută să îți recapeți încrederea și să iei decizii mult mai mature.

Norocul apare atunci când încetezi să mai acționezi impulsiv și începi să ai încredere în propriile forțe.

Taur – Sâmbătă, 16 mai

Luna Nouă din semnul tău marchează un nou început important. Este momentul ideal să îți stabilești intenții clare pentru viitor și să începi să construiești viața pe care ți-o dorești cu adevărat.

Energia acestei perioade te ajută să înțelegi că succesul nu înseamnă doar bani sau carieră, ci și liniște sufletească și echilibru.

Gemeni – Joi, 14 mai

Mercur Cazimi, eveniment astral rar și puternic, îți luminează adevăratul scop. Mintea ta devine extrem de intuitivă, iar răspunsurile pe care le cauți vin aproape natural.

Este o zi excelentă pentru meditație, introspecție și planuri importante. Dacă ai un vis pe care l-ai abandonat, acum este momentul să crezi din nou în el.

Rac – Miercuri, 13 mai

Asteroidul Vesta intră în Berbec și activează sectorul carierei. Primești atenție, apreciere și oportunități care te pot ajuta să avansezi profesional.

Poate începe o perioadă foarte bună pentru imaginea ta publică și pentru proiectele în care ai investit multă energie în ultimele luni.

Leu – Sâmbătă, 16 mai

Energia astrală te ajută să te vindeci de nevoia permanentă de validare din partea altora. Începi să îți dai seama cât valorezi și cât de mult poți realiza atunci când nu mai depinzi de părerile celor din jur.

Este o zi în care capeți curajul să îți iei viața în propriile mâini.

Fecioară – Duminică, 17 mai

Mercur intră în Gemeni și aduce noi oportunități profesionale. Apar propuneri, idei și direcții la care nu te-ai fi gândit până acum.

Astrele îți recomandă să fii flexibil și să accepți schimbările, chiar dacă nu se potrivesc perfect cu planurile tale inițiale.

Balanță – Joi, 14 mai

Conjuncția Soare-Mercur în Taur deschide un nou capitol important în viața ta. Chiar dacă încă nu înțelegi exact unde te duc aceste schimbări, intuiția îți spune că mergi în direcția corectă.

Persoanele potrivite apar exact atunci când ai nevoie de ele.

Scorpion – Sâmbătă, 16 mai

Astrele îți transmit un mesaj clar: nu trebuie să îți sacrifici fericirea pentru ceilalți. Energia lui Chiron și Marte te ajută să îți recapeți respectul de sine și să vezi mai clar ce meriți cu adevărat.

Este o perioadă de eliberare emoțională și reconstrucție personală.

Săgetător – Miercuri, 13 mai

Creativitatea ta explodează. Vesta în Berbec îți activează inspirația și îți oferă idei excelente pentru proiecte artistice, online sau profesionale.

Tot ceea ce ține de exprimare personală și originalitate poate avea un succes neașteptat în următoarele luni.

Capricorn – Duminică, 17 mai

Mercur în Gemeni aduce schimbări importante în zona profesională și în stilul tău de viață. Poate apărea o oportunitate de lucru diferită sau o reorganizare care îți oferă mai multă libertate.

Este timpul să construiești o viață care nu doar arată bine, ci te și face fericit.

Vărsător – Sâmbătă, 16 mai

Conjuncția dintre Chiron și Marte te ajută să renunți la nesiguranțe și să îți accepți autenticitatea. Începi să îți ocupi locul fără să mai simți nevoia să ceri aprobarea nimănui.

Este una dintre cele mai puternice perioade ale anului pentru afirmare personală și profesională.

Pești – Sâmbătă, 16 mai

Luna Nouă în Taur îți aduce o revelație importantă: nu trebuie să fii perfect pentru a merita succesul și iubirea.

Tot ceea ce ai trăit până acum te-a pregătit pentru ceea ce urmează. În sfârșit, începi să simți că lucrurile se așază exact așa cum trebuie.