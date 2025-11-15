Norocul explodează pentru 3 zodii în săptămâna 17–23 noiembrie 2025!

Pe 18 noiembrie, Mercur retrograd intră în Scorpion, un tranzit care aduce curiozitate, revelații și claritate emoțională. Totul culminează pe 20 noiembrie, odată cu Luna Nouă în Scorpion, un moment intens, transformat, care ne împinge să înțelegem de ce anumite lucruri se întâmplă în viața noastră.

A doua zi, pe 21 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, marcând începutul unui sezon al optimismului, al libertății și al explorării. Iar pentru trei zodii, acest trio astral devine cheia marilor șanse, a norocului și a oportunităților care se ivesc exact când aveau mai mare nevoie.

Săptămâna 17 – 23 noiembrie este despre a pune întrebări, a explora, a risca și a permite Universului să răspundă. Nu perfecțiunea aduce noroc, ci curiozitatea.

Cele trei zodii care primesc noroc și oportunități majore:

1. Berbec – Este momentul să riști!

Sezonul Săgetătorului deschide pentru tine o poartă a manifestărilor rapide. Din 21 noiembrie, Universul îți pune vânt în pânze, dar… doar dacă ai curajul să acționezi.

Energia săptămânii:

– noroc în tot ce ține de inițiativă și risc

– încredere în tine, care revine după o perioadă dificilă

– oportunități profesionale sau academice

Repetă afirmații pozitive, îndrăznește, asumă-ți pași curajoși. Cu Saturn și Neptun retrase din presiunea asupra ta, drumul devine mai lin. Știi în sfârșit ce vrei — iar Universul e pregătit să ți-l ofere.

2. Pești – Visul tău capătă formă

Luna Nouă în Scorpion activează pentru tine zona viselor mari, a schimbărilor și a drumurilor noi. Poate fi vorba de o relocare, un nou proiect, un vis vechi de business sau o oportunitate care ți se potrivește perfect.

Energia săptămânii:

– claritate profundă asupra misiunii tale

– noroc în plan profesional

– inspirație și conexiune spirituală puternică

Scorpionul îți dezvăluie adevărul interior, iar Săgetătorul îți oferă curajul să mergi după ce îți dorești. Intuiția îți este cel mai bun ghid: dacă inima spune „acolo e drumul”, ascult-o.

3. Leu – Curiozitatea îți aduce noroc

Din 21 noiembrie, Soarele în Săgetător îți reaprinde pofta de viață. Nu mai cauți „răspunsul corect”, ci experiența care îți aprinde sufletul — iar în asta se ascunde noul tău noroc.

Energia săptămânii:

– deschidere către noi grupuri, noi oameni, noi culturi

– oportunități legate de călătorii sau proiecte creative

– recăpătarea încrederii în propriile simțuri

În această perioadă, tot ce îți stârnește interesul are potențial să devină o oportunitate de creștere. Norocul vine din mișcare, din socializare, din schimbare.