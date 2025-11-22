Numerologie: 4 date de naștere asociate cu cel mai ridicat IQ

Cu toate acestea, potrivit numerologilor, astrologilor și practicienilor spirituali , patru date de naștere se remarcă ca fiind cele mai susceptibile de a fi binecuvântate cu IQ-uri mai mari.

3

Cei născuți în ziua de 3 a oricărei luni au dorința de a învăța pe tot parcursul vieții. Prin experiență directă, dezbateri filosofice sau educație superioară, această dată de naștere caută să fie informată. Guvernată de Jupiter, planeta gândirii de ansamblu și a norocului expansiv, aceste persoane sunt menite să sintetizeze idei complexe. savanți, profesori, exploratori, această dată de naștere este menită să fie un creuzet de culturi, idei și influențe ale gândirii în evoluție.

17

Metodici, organizați și cu un ritm echilibrat, cei născuți pe 17 întruchipează adesea o inteligență excepțională. Conduși de Saturn, planeta karmică a maturității, îi face strategi pe termen lung. Cu gândire critică, analiză științifică, inginerie sau o abordare generală conștientă a rezolvării problemelor, aceste persoane demonstrează o inteligență excepțională. Una peste alta, această dată de naștere este destinată să fie arhitectul realității lor, creând rezultate tangibile, fundamentale și durabile.

23

Cei născuți pe 23 a oricărei luni sunt cunoscuți pentru intelectul lor dinamic. Mercur, mesagerul cosmic al inteligenței în sine, domnește asupra acestei date de naștere. Absorbind rapid informațiile și stimulii externi, învațărapid. Inteligenți, perspicace și mereu în mișcare, au un spirit general ascuțit. Abilitățile sociale și de comunicare le aduce prieteni din toate categoriile sociale, în timp ce abordarea atentă, orientată spre detalii, îi ajută să învețe fapte, cifre și abilități pe care majoritatea le ratează.

31

Gândind în afara tiparelor, cei născuți pe 31 sunt adesea gânditori excentrici, dar inovatori. Condus de Uranus, o planetă care perturbă status quo-ul, sunt meniți să se aventureze în teritorii neexplorate. Sunt puțin interesați să învețe cum să faci lucrurile sau să le execute clasic. Mai degrabă, caută soluții neconvenționale cu abordări orientate spre viitor, relevante pentru nevoile în continuă evoluție. Le vin în minte idei geniale, care pot părea extravagante pentru unii la început, dar pot duce la manifestări excelente, potrivit yahoo.com.

