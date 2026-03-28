O perioadă rară începe pentru 3 zodii, pe 28 martie 2026

Odată cu alinierea dintre Saturn și Pluto, aceste zodii își schimbă complet modul în care privesc puterea, controlul și direcția în viață.

Este un moment de cotitură, un moment în care aceste zodii nu mai acceptă lucrurile care nu le fac bine și încep să preia controlul asupra propriei vieți. Această perioadă marchează începutul unei etape de forță, curaj și decizii importante.

Balanță

Pentru Balanță, această perioadă aduce nevoia de a-și pune viața în ordine: carieră, relații, sănătate și bani. Este greu să ai succes când totul pare copleșitor, iar această etapă o obligă să își organizeze viața și să stabilească limite clare.

Alinierea Saturn–Pluto aduce o perioadă puternică și importantă în viața Balanței. Lecția principală este stabilirea limitelor și controlul asupra situațiilor din viață. Puterea vine din disciplină și din deciziile corecte.

Capricorn

Capricornul intră într-o perioadă de putere și leadership. Este una dintre zodiile care știe cel mai bine să gestioneze responsabilitățile și situațiile dificile.

Această perioadă îl pune într-o poziție de lider, iar cei din jur pot cere sfaturi sau ajutor. Capricornul nu caută neapărat puterea, dar nu se teme să își asume responsabilitatea atunci când este nevoie.

Pești

Peștii intră și ei într-o perioadă importantă, în care își descoperă adevărata putere interioară. Vor simți nevoia să îi ajute pe ceilalți și să devină un sprijin pentru oamenii din jur.

Bunătatea, empatia și compasiunea devin punctele lor forte în această nouă etapă. Este o perioadă în care Peștii își găsesc direcția și scopul.