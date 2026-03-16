Ocazii nesperate: 3 zodii chinezești primesc vești bune înte 16 și 22 martie 2026

Cele mai importante zile ale perioadei sunt 17, 19 și 20 martie, când energia favorizează progresul personal și deciziile inspirate.

Tema principală a acestei săptămâni este protejarea timpului și a energiei personale. Astfel, zilele de marți, joi și vineri devin momente ideale pentru a face ordine în viața personală și emoțională.

La începutul săptămânii este recomandat să închei activitățile sau proiectele care nu mai au sens. La mijlocul săptămânii este momentul perfect pentru a elimina energia negativă, stresul sau situațiile care îți provoacă anxietate. Emoțiile negative îți pot consuma energia și îți pot încetini progresul.

Această perioadă este asociată și cu ideea de „curățenie de primăvară”, atât în plan fizic, cât și emoțional. Este momentul să renunți la lucrurile inutile, să îți reorganizezi spațiul și să aduci energie proaspătă în viața ta.

Iată cele trei semne din zodiacul chinezesc care atrag prosperitate în această săptămână.

Iepure

Pentru nativii Iepure, relațiile devin extrem de importante în această perioadă.

Prietenii, familia și oamenii din jurul tău îți pot amplifica energia pozitivă sau, dimpotrivă, te pot epuiza. De aceea, este momentul să renunți la activitățile sau interacțiunile care afectează relațiile sau creează tensiuni.

Încearcă să eviți discuțiile care nu sunt în acord cu valorile tale și concentrează-te pe relații sănătoase, bazate pe sprijin și respect.

Până pe 20 martie, o zi considerată foarte favorabilă, vei simți că viața ta se îndreaptă în direcția dorită.

În această perioadă, prietenia poate deveni o sursă importantă de abundență. Un nativ din semnul Mistrețului (Porcul) te poate susține și îți poate oferi sfaturi valoroase.

Sfaturi Feng Shui pentru noroc

poartă culori verde jad, asociate cu armonia și creșterea personală

meditează sau concentrează-te asupra numărului 7, simbol al înțelepciunii și echilibrului

adaugă flori proaspete în locuință sau la birou pentru a atrage energie pozitivă.

Bivol

Pentru nativii Bivol, această săptămână este ideală pentru a atrage prosperitate, mai ales înainte de echinocțiul de primăvară din 20 martie.

În Feng Shui, un obiect considerat norocos este șiragul decorativ cu șase monede imperiale, care poate fi amplasat lângă intrarea în locuință pentru a stimula energia prosperității.

Chiar dacă nu aduce bani instantaneu, acest simbol te poate ajuta să îți menții o mentalitate pozitivă în privința banilor și a viitorului financiar.

Energie și inspirație

Numărul tău norocos este 3, care te încurajează să fii creativ și să îți exprimi ideile.

Este o perioadă favorabilă pentru:

scris

exprimare liberă

planuri de viitor.

Un nativ Șarpe poate deveni un aliat important în luarea deciziilor.

Culoarea burgundy (vișiniu închis) îți poate oferi încredere și energie pozitivă.

Conform calendarului chinezesc, 18 martie este ziua ta cea mai favorabilă pentru prosperitate.

Capră

Pentru nativii Capră, începutul săptămânii este despre stabilitate și echilibru interior.

Poartă culori maro sau tonuri calde, care te ajută să rămâi ancorat în realitate și să iei decizii mai bune, mai ales în plan financiar.

Atunci când știi exact ce îți dorești, îți este mai ușor să îți organizezi viața și să obții claritate mentală.

Ziua ta norocoasă

Cea mai favorabilă zi a săptămânii este 22 martie, iar în mod interesant numărul tău norocos este tot 22.

În numerologie, acest număr este asociat cu armonia și energia „maestrului”, sugerând că ai capacitatea de a înțelege profund situațiile din viața ta.

Un nativ Iepure te poate ajuta cu feedback sincer și sfaturi utile.

În această săptămână ai șansa să faci schimbări importante care elimină drama și pierderea de timp, aducând mai multă productivitate și liniște în viața ta.