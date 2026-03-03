Pe 3 martie 2026, Eclipsa de Lună în Fecioară favorizează 3 zodii

Totul se întâmplă sub impactul Eclipsei de Lună în Fecioară, care are loc marți și marchează un moment de corecții, revelații și relansare.

Această zi le permite unor zodii să vadă clar ceea ce până de curând era invizibil. Greșelile din trecut sunt înțelese, asumate și corectate, iar Universul răspunde prin o întoarcere spectaculoasă a norocului. Marți devine, fără îndoială, o zi cu adevărat norocoasă.

Berbec

Pe 3 martie, Berbecule, ajungi la concluzia că așa nu se mai poate. Eclipsa de Lună în Fecioară te împinge să faci schimbări majore, mai ales în zona muncii și a sănătății. Metodele vechi nu mai dau rezultate, iar tu știi asta foarte bine.

Disciplina ta naturală te ajută să identifici clar ce îți consumă energia și ce trebuie eliminat. Dacă haosul a pus stăpânire pe viața ta, acum este momentul să-l dai afară.

Forța ta interioară și deciziile ferme atrag norocul aproape fără efort. Când alegi să trăiești mai bine, Universul te susține.

Taur

Pentru tine, Taurule, roata norocului se întoarce într-un mod extrem de satisfăcător. Este exact genul de schimbare de care aveai nevoie, mai ales după o perioadă de blocaj sau lipsă de inspirație.

Eclipsa de Lună îți arată că totul pornește de la o schimbare de perspectivă. Nu este nevoie de eforturi uriașe, ci doar de curajul de a privi lucrurile altfel.

Când realizezi că îți poți controla propria soartă, acționezi imediat. Această atitudine proactivă atrage un val puternic de noroc și oportunități.

Balanță

Ziua de marți îți deschide ochii, Balanță. Adevărul iese la suprafață, iar odată ce îl vezi, nu mai poți reveni la ignoranță. Informațiile pe care le primești schimbă radical modul în care îți privești viața.

Aceasta este definiția unei răsturnări de situație. Vești bune, revelații și claritate mentală îți transformă realitatea.

La revedere, obiceiuri vechi. Bun venit, pace interioară și bucurie. Norocul și prosperitatea se îndreaptă acum direct spre tine.