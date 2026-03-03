Radu Miruță despre conflictul din Orientul Mijlociu: „Monitorizăm permanent tot ce se întâmplă”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni că România nu este pusă în fața niciunui risc direct în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. El a spus că autoritățile au adoptat măsuri suplimentare de precauție, însă situația de pe teritoriul național rămâne sub control.

Miruță a explicat că tensiunile din regiune au escaladat după un schimb de atacuri între mai multe state, iar reacția instituțiilor române a fost una adaptată noilor condiții de securitate.

„A început un atac masiv între mai multe ţări. Iran nu a atacat doar o singură ţară, după ce a fost atacat la rândul lui. Şi este absolut normal şi aşteptabil să fie crescută prudenţa şi să fie sporite măsurile de vigilenţă. Asta se întâmplă şi pe teritoriul naţional. După confirmarea acestui atac, a crescut gradul de atenţie, monitorizăm permanent tot ce se întâmplă, schimbăm informaţii cu partenerii noştri şi urmărim cu frecvenţă, aş zice, mai densă informaţiile şi lucrurile care se întâmplă în jurul Iranului”, a afirmat Radu Miruţă, luni seară, la Euronews România.

Radu Miruță a adăugat că instituțiile din domeniul apărării au introdus verificări suplimentare la accesul în unitățile militare, controale „mai intense” la intrări și ieșiri, dar și un schimb mai rapid de informații cu partenerii externi.

În acest context, nivelul de alertă al bazelor militare din România a fost ridicat de la verde la galben, ca măsură preventivă, a anunțat Radu Miruță.

El a mai declarat că există un volum foarte mare de informații care circulă în spațiul public în perioade aceasta, când conflictul este în desfășurare, iar unele dintre acestea sunt propagate cu scop de manipulare.

„În perioada asta de conflict militar, multe informaţii sunt generate în spaţiul public şi cu scopul de a dezinforma sau a influenţa o decizie sau alta. De asta e foarte important să validăm aceste informaţii. Sunt diverse elemente de informaţie pe care, în măsura în care le validezi, poţi să-ţi dai seama despre nişte lucruri. Am verificat toate aceste elemente, le-am confirmat şi cu celelalte ministerie ale apărării şi serviciile de informaţii asociate. Concluzia clară şi nu cu dubiu este că, la momentul în care discutăm, nu există niciun pericol”, a spus Radu Miruţă.

România nu a oferit sprijin pentru atacul împotriva Iranului

Ministrul Apărării mai spune că România nu a ajutat în niciun fel atacul împotriva Iranului și că nu a primit nicio cerere de implicare în acest conflict.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România nu a avut niciun rol în acțiunile militare declanșate împotriva Iranului și că nicio infrastructură aflată pe teritoriul național nu a fost utilizată în acest scop.

Miruță a declarat că statul român nu a pus la dispoziție facilități, baze sau alte resurse care să contribuie la atacurile recente.

„Vă confirm că, de pe teritoriul naţional, România nu a sprijinit ceea ce s-a întâmplat vineri seară sau când a fost iniţiat atacul împotriva Iranului. Nu s-au folosit, că am primit multe întrebări zilele astea la minister, s-a folosit de pe teritoriul naţional vreo facilitate pentru a ajuta un astfel de atac? Şi răspunsul pe care l-am primit de la şeful Statului Major este că nu”, a declarat ministrul Apărării, luni seară, la Euronews România.

În contextul tensiunilor din regiune, ministrul a fost întrebat dacă autoritățile de la București au primit vreo cerere de implicare, inclusiv pentru eventuale acțiuni desfășurate în Europa, după ce o bază militară britanică din Cipru a fost vizată de un atac iranian.

Radu Miruță a precizat că, până în prezent, nu există o astfel de solicitare oficială.

„Se întâmplă multe lucruri în primele zile ale unui astfel de atac militar şi sunt şi foarte multe informaţii care se împing într-o anumită direcţie. Eu vă spun oficial că România, până în acest moment, nu a primit o astfel de solicitare”, a răspuns ministrul.

El a explicat că poziția geografică a României face improbabil un scenariu în care o rachetă balistică sau o dronă lansată dinspre Iran să ajungă la obiective strategice din teritoriu fără să fie interceptată anterior.

„Şi dacă ajunge în faţa scutului de la Deveselu, este o capacitate defensivă extraordinar de performantă, prin faţa căreia garantat nu se poate trece”, a adăugat Miruţă.

Ministrul a mai spus că România nu a primit cereri de sprijin nici înainte de izbucnirea conflictului, nici după declanșarea acestuia, iar poziția oficială rămâne neschimbată.

„Nu ne-a fost solicitat de când a început acest conflict, nici înaintea lui, sprijin pentru acest conflict. Asta e situaţia astăzi, nu ne-a fost solicitat sprijin nici pentru demararea conflictului, nu ne-a fost solicitat sprijin nici după”, a mai afirmat Radu Miruţă.

(sursa: Mediafax)