Aceste 4 semne zodiacale își recapătă în sfârșit controlul asupra vieților lor odată ce mișcarea retrogradă a lui Pluto se încheie pe 13 octombrie

Când Pluto a intrat în retrogradare, a scos la suprafață tot ce era ascuns – lupte de putere, obiceiuri toxice și frici adânci. Potrivit astrologului Helena Hathor, „direcția întregii tale vieți se schimbă”, mai ales în zona influențată de semnul Vărsătorului în harta ta natală.

Pe 13 octombrie, Pluto își reia mersul direct, marcând începutul unei noi etape. Pentru aceste patru zodii, schimbarea este profundă și eliberatoare.

♉ Taur – Renaștere profesională și succes financiar

Taurule, după luni de provocări și restructurări, cariera ta intră într-o nouă eră. „Întreaga ta carieră a fost destructurată din 4 mai”, explică Hathor, „pentru ca Pluto să analizeze ce funcționează și ce nu – ceea ce va susține pe termen lung moștenirea ta profesională și stabilitatea financiară.”

Dacă te-ai confruntat cu o autoritate dificilă sau ai simțit că pierzi controlul, totul a avut un scop. Această perioadă te-a forțat să te redirecționezi spre o cale mai clară.

„Cariera ta este pe cale să decoleze”, spune astrologul. În jurul datei de 21 octombrie, te poți aștepta la un salt financiar sau la o realizare majoră.

♒ Vărsător – Putere personală și transformare totală

Pentru tine, Vărsătorule, Pluto retrograd în propriul tău semn a fost o provocare uriașă. Ai trecut printr-o perioadă de introspecție intensă, întrebându-te cine ești cu adevărat. Dar odată cu revenirea lui Pluto la mers direct, recapeți controlul total asupra vieții tale.

„Ai mai multă putere de partea ta acum”, spune Hathor. Toate schimbările interioare prin care ai trecut urmează să fie vizibile pentru ceilalți.

„Te transformi într-o cu totul altă persoană”, explică ea. Începând cu 13 octombrie, vei putea arăta lumii adevărata ta esență – una imposibil de ignorat.

♏ Scorpion – Vindecare emoțională și armonie în familie

Scorpionule, Pluto te ajută să îți recapeți echilibrul acasă. După luni de haos și tensiuni emoționale, atmosfera se limpezește.

„Poate că ai realizat că locul tău actual nu ți se mai potrivește”, spune Hathor, „și ai planificat o mutare pe termen lung.”

Odată cu revenirea lui Pluto la mers direct, se produce o curățare profundă a datoriei emoționale și a conflictelor nerezolvate.

„Pe 13 octombrie vei simți un adevărat reset interior – cu familia, cu mama, poate chiar și în carieră”, adaugă astrologul.

Așteaptă-te la o transformare completă în modul în care percepi confortul, siguranța și conexiunile de acasă.

♌ Leu – Claritate și stabilitate în relații

Leule, Pluto a zdruncinat profund dinamica relațiilor tale apropiate, obligându-te să vezi cine merită cu adevărat să rămână alături de tine. „Pluto retrograd te-a făcut să revizuiești toate relațiile importante”, explică Hathor, „iar acum confirmă care dintre ele sunt solide și menite să reziste pe termen lung.”

După 13 octombrie, un adevăr va ieși la lumină în cadrul unei relații cheie. Acest moment de claritate va separa conexiunile autentice de cele superficiale.

Numai relațiile bazate pe loialitate și profunzime vor supraviețui acestei faze – iar tu vei regăsi echilibrul și încrederea pierdute.

Pluto direct pe 13 octombrie 2025 aduce o resetare profundă pentru zodiile Taur, Vărsător, Scorpion și Leu. După luni de frământări, acestea primesc în sfârșit darul transformării: carieră, identitate, familie sau relații – fiecare domeniu va fi reconstruit pe baze solide și autentice, potrivit Your Tango.