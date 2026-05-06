Pluto retrograd aduce fericire pentru 3 zodii, pe 6 mai 2026

După lecții grele și momente apăsătoare, energia acestei zile aduce eliberare și dorința de a merge mai departe.

Este momentul în care aceste zodii aleg conștient să lase în urmă tristețea și să profite de energia transformatoare a lui Pluto. În loc să mai amâne bucuria, decid să o trăiască.

♓ Pești

Ai ajuns la limita răbdării în ceea ce privește tristețea. Ai avut impresia că această etapă nu se va termina niciodată, dar ziua de 6 mai îți demonstrează contrariul.

Universul îți arată frumusețea din jurul tău, iar asta te scoate din starea apăsătoare. Natura, liniștea și lucrurile simple devin surse reale de bucurie. Odată cu Pluto retrograd, reușești să te desprinzi de gândurile negative și să regăsești echilibrul interior.

♋ Rac

Pentru tine, tristețea a fost legată de trecut. Amintirile au devenit o povară, iar nostalgia nu mai este plăcută, ci dureroasă.

În această zi, conștientizezi că nu mai vrei să trăiești în trecut. Energia lui Pluto te ajută să îți îndrepți atenția către viitor și să te eliberezi de resentimente. Alegi prezentul și începi să vezi lucrurile cu mai multă claritate și speranță.

♍ Fecioară

Schimbarea nu vine ușor, dar de data aceasta ești pregătit să o faci. Ai stat prea mult timp într-o stare negativă, iar acum simți că este momentul să ieși din ea.

Nu ai nevoie de validare externă sau de anunțuri publice. Este o decizie personală: alegi să fii bine. Pluto retrograd îți oferă impulsul necesar pentru a face acest pas și pentru a-ți recâștiga liniștea și bucuria.