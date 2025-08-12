Progres: 3 Zodii își recâștigă curajul și motivația pe 12 August 2025

Tranzitul zilei, Lună în opoziție cu Marte, nu este deloc blând, dar poate că acum nu mai avem nevoie de delicatețe. Uneori, avem nevoie de un „șut” metaforic pentru a înțelege că este momentul să acționăm.

Pe 12 august, fiecare semn zodiacal în parte va realiza că este acum sau niciodată. Și niciodată nu este o opțiune. Pentru trei semne zodiacale, fierul este fierbinte și acum este momentul să lovim. Progresul este cuvântul cheie al acestei zile, iar energia va fi folosită pentru a face schimbări semnificative.

1. Rac

Pentru tine, Rac, 12 august este ziua în care nu mai ești dispus să eviți confruntarea. Tranzitul Lunii în opoziție cu Marte îți dă o doză mare de determinare, iar tu o vei folosi la maximum. Este momentul în care stabilești o limită pe care o așteptai de mult, și deși va necesita curaj din partea ta, odată ce ai depășit acest obstacol, limita va rămâne definitivă. Este un moment în care îți faci un cadou ție însuți, iar progresul pe care îl simți te va face să realizezi că tu ești cel care controlează direcția în care mergi.

2. Săgetător

Pentru tine, Săgetător, 12 august este ziua în care nu mai stai pe loc. Tranzitul Lunii în opoziție cu Marte te împinge să acționezi și să ieși din stagnare. Este clar că locul în care te afli acum nu îți aduce niciun progres, așa că ai două opțiuni: să rămâi acolo unde ești sau să faci un pas înainte și să creezi schimbări semnificative în viața ta. Este evident că nu vrei să rămâi într-un loc stagnant. Complacența nu face parte din natura ta, iar acum este timpul să te miști.

3. Pești

Pești, pe 12 august vei înfrunta ceea ce te frământă de ceva vreme. Deși poate părea înfricoșător, cu cât te uiți mai mult la acest subiect, cu atât devine mai puțin înspăimântător. Tranzitul Lunii în opoziție cu Marte te scoate din pasivitate și te pune în acțiune. Poate fi vorba despre un proiect, o relație sau un obiectiv personal pe care l-ai tot amânat, pentru că ți s-a părut incomod să-l abordezi. Acum, disconfortul se transformă într-o direcție clară, iar tu folosești această energie în avantajul tău. Pești, astăzi dovedești că ești mai puternic decât ezitarea ta.